Bouzková si narozeniny zkazit nenechala: Díky za těžký los, teď jsem paradoxně ráda

DNES, 17:00
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Marie Bouzková zvládla na pražské Štvanici náročný vstup do letošní edice turnaje Livesport Prague Open. Při minulé obhajobě vypadla v prvním kole, tentokrát si ale v náročném utkání s Jessicou Bouzasovou ze Španělska narozeniny zkazit nenechala. 
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Marie Bouzková den před svými narozeninami oslavila vítězství na štvanickém centrkurtu (© ČTK / Šimánek Vít)

Ve vyrovnaném duelu plném dlouhých výměn od základní čáry, měla česká nasazená jednička pokaždé víc sil v závěru setu a nakonec svou soupeřku přehrála ve dvou setech 7:5 a 7:5. "Ty koncovky jsem zvládla a taky jsem se snažila být agresivnější, když to šlo," vyprávěla o utkání, které pro ni bylo znovu speciální.

Nešlo jen o to, že nastoupila na kurt zrenovovaného svatostánku na Štvanici. Do Prahy se vrací pravidelně i proto, že ve druhé polovině července může doma v Česku oslavit narozeniny. A i tentokrát na ni při odchodu z kurtu čekala milá pozornost. "Stál tam brácha, měl květiny v rukou a nic neřekl, jen mi je podal. Tak jsem se ho zeptala, jestli to je k narozeninám. Říkal, že jo," rozesmála se stálice pražského turnaje.

Na Štvanici jako sběračka

I jinak znamenalo domácí prostředí silnější emoce než obvykle. Na tribuně Marii Bouzkovou podporoval tatínek, jehož občasné pokyny byly i slyšet. "Taťka vždycky dokáže morálně podpořit. Takže jsem vždycky ráda, když ho sem tam uslyším," přitakala a připomněla, že velký štvanický kurt pamatuje ze svých dětských let také jako podavačka míčků. "Sbírala jsem je Honzovi Hernychovi, to si pamatuju, mám doma fotku! Od té doby uplynulo hodně času a je to určitě moc krásný pocit, tady teď být a zahrát si tu zápas..."

Stále se lepšící Bouzasová byla zřejmě jednou z nejtěžších variant, které los prvního kola mohl Bouzkové přinést. Právě s ní v sobotu dopoledne na štvanickém centrkurtu pod dohledem svého trenéra Marca Lopeze trénovala. "A pak pár hodin na to vyšel pavouk. Takže jsme se trenérem říkali, že aspoň víme, jak hraje a co čekat," vyprávěla o shodě okolností.

Mimochodem, bývalý kouč Rafaela Nadala právě v Praze mohl prožít španělský triumf na fotbalovém mistrovství světa: “Jenže on vlastně ani není největší fanda fotbalu, takže jsme mu jenom poblahopřáli a ani to moc neřešil,” prozradila Bouzková.

 

Díky za těžký los

Španělka Bouzasová se nakonec opravdu ukázala jako těžký protivník, a Bouzková za to byla zároveň ráda. Předčasný konec – jako v roce 2023 při své první obhajobě titulu, kde ji zaskočila Jacquelice Cristianová z Rumunska – tentokrát dopustit nechtěla. "Když člověk hraje hned v prvním kole s těžkou soupeřkou, tak ten zápas dá možná i trošku líp. Ví, že se musí okamžitě nestartovat. Takže jsem teď paradoxně za takový los ráda," řekla Bouzková.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Další zápas čeká Bouzkovou ve středu, čeká ji Carol Youngsuh Lee, jež prošla do druhého kola z kvalifikace. Mezitím se plánuje menší oslava již zmíněných narozenin. "Chci si dát i nějaké české jídlo, ráda bych svíčkovou a možná i buchtičky se šodó. Ale v úterý už se musím vrátit ke sportovní stravě…," smála se.

Bouzková zvládla bitvu na úvod Livesport Prague Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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