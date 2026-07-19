Bouzková si narozeniny zkazit nenechala: Díky za těžký los, teď jsem paradoxně ráda
Ve vyrovnaném duelu plném dlouhých výměn od základní čáry, měla česká nasazená jednička pokaždé víc sil v závěru setu a nakonec svou soupeřku přehrála ve dvou setech 7:5 a 7:5. "Ty koncovky jsem zvládla a taky jsem se snažila být agresivnější, když to šlo," vyprávěla o utkání, které pro ni bylo znovu speciální.
Nešlo jen o to, že nastoupila na kurt zrenovovaného svatostánku na Štvanici. Do Prahy se vrací pravidelně i proto, že ve druhé polovině července může doma v Česku oslavit narozeniny. A i tentokrát na ni při odchodu z kurtu čekala milá pozornost. "Stál tam brácha, měl květiny v rukou a nic neřekl, jen mi je podal. Tak jsem se ho zeptala, jestli to je k narozeninám. Říkal, že jo," rozesmála se stálice pražského turnaje.
Na Štvanici jako sběračka
I jinak znamenalo domácí prostředí silnější emoce než obvykle. Na tribuně Marii Bouzkovou podporoval tatínek, jehož občasné pokyny byly i slyšet. "Taťka vždycky dokáže morálně podpořit. Takže jsem vždycky ráda, když ho sem tam uslyším," přitakala a připomněla, že velký štvanický kurt pamatuje ze svých dětských let také jako podavačka míčků. "Sbírala jsem je Honzovi Hernychovi, to si pamatuju, mám doma fotku! Od té doby uplynulo hodně času a je to určitě moc krásný pocit, tady teď být a zahrát si tu zápas..."
Stále se lepšící Bouzasová byla zřejmě jednou z nejtěžších variant, které los prvního kola mohl Bouzkové přinést. Právě s ní v sobotu dopoledne na štvanickém centrkurtu pod dohledem svého trenéra Marca Lopeze trénovala. "A pak pár hodin na to vyšel pavouk. Takže jsme se trenérem říkali, že aspoň víme, jak hraje a co čekat," vyprávěla o shodě okolností.
Mimochodem, bývalý kouč Rafaela Nadala právě v Praze mohl prožít španělský triumf na fotbalovém mistrovství světa: “Jenže on vlastně ani není největší fanda fotbalu, takže jsme mu jenom poblahopřáli a ani to moc neřešil,” prozradila Bouzková.
Díky za těžký los
Španělka Bouzasová se nakonec opravdu ukázala jako těžký protivník, a Bouzková za to byla zároveň ráda. Předčasný konec – jako v roce 2023 při své první obhajobě titulu, kde ji zaskočila Jacquelice Cristianová z Rumunska – tentokrát dopustit nechtěla. "Když člověk hraje hned v prvním kole s těžkou soupeřkou, tak ten zápas dá možná i trošku líp. Ví, že se musí okamžitě nestartovat. Takže jsem teď paradoxně za takový los ráda," řekla Bouzková.
Další zápas čeká Bouzkovou ve středu, čeká ji Carol Youngsuh Lee, jež prošla do druhého kola z kvalifikace. Mezitím se plánuje menší oslava již zmíněných narozenin. "Chci si dát i nějaké české jídlo, ráda bych svíčkovou a možná i buchtičky se šodó. Ale v úterý už se musím vrátit ke sportovní stravě…," smála se.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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