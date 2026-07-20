Bouzková zvládla drama na Štvanici! Loňská šampionka po bitvě skolila nebezpečnou Španělku

DNES, 14:39
Aktuality 46
WTA PRAHA - Marie Bouzková dostala coby nasazená jednička a obhájkyně titulu jednu z nejtěžších možných soupeřek do prvního kola letošního Livesport Prague Open. Loňská šampionka ovšem nebezpečnou výzvu zvládla, vzdorující Jessicu Bouzasovou přetlačila po napínavé bitvě 7:5, 7:5 a úspěšně vykročila za obhajobou titulu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Bouzas Maneiro Jessica
Marie Bouzková úspěšně vykročila za obhajobou titulu v Praze (© NATHAN STIRK / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Bouzasová 7:5, 7:5

Bouzková schytala do prvního kola jednu z nejtěžších možných soupeřek a hned v úvodním gamu řešila komplikace. Bouzasová se propracovala k celkem dvěma brejkbolům, ale vždy udělala chybu. Na první šanci nezvládla forhend v delší výměně a poté netrefila return. Česká favoritka tak po sedmi minutách podání uhájila.

Bouzasová byla aktivnější hráčkou na kurtu, ovšem Bouzková jí po problémech v prvním gamu dlouhými údery a skvělou obranou zdatně sekundovala. Po necelé půlhodině hry bylo skóre na centrálním kurtu na pražské Štvanici vyrovnané 3:3 a obě aktérky si snadno hájily podání.

Další komplikace na servisu přišly až v sedmém gamu. Bouzková udělala dvě chyby a nabídla soupeřce vedení 30:0. Španělka náskok zahodila, ovšem po dělovém bekhendu si zajistila svůj třetí brejkbol v utkání. Domácí hráčka se však nezalekla, aktivní hrou hrozbu zlikvidovala, upravila na 4:3 a dál se hrálo bez brejku.

Jako první zaváhala na podání Bouzasová. Španělka vyházela osmý game a čistou hrou darovala Bouzkové brejk. Pražská rodačka tak měla možnost set při skóre 5:3 uzavřít, jenže tehdy doplatila na chyby ona a udržela soupeřku ve hře o tuto sadu. Bouzasová vzápětí srovnala na 5:5, i když ztratila vedení 40:0, a bitva o úvodní dějství musela pokračovat.

Tie-break se nekonal. Naštěstí pro Bouzkovou její soupeřka psychicky nezvládla další kritický game. První zaváhání předvedla za stavu 15:30, kdy si přitáhla Češku na síť a zkazila snadný volej, přestože měla celý kurt otevřený. Oba setboly však odvrátila vítězným bekhendem. Další selhání Bouzasové na síti znamenalo třetí setbol, ovšem na ten Bouzková zkazila return. Vítězný byl nakonec až sedmý setbol a napínavá sada skončila po bezmála hodině dvojchybou z rakety Španělky.

Trápení Bouzkové na brejkbolech pokračovalo. Po suverénně uhájeném servisu přišly hned v prvním gamu na returnu ve druhé sadě další dvě šance, ale Bouzasová situaci ustála a srovnala na 1:1. Následně mohl přijít trest. Češka pustila soupeřku navzdory vedení 30:0 k brejkbolu, nicméně nepříznivý vývoj suverénně otočila.

Ani Bouzkové v následující hře nestačil náskok 30:0 na returnu a španělská protivnice ani v tomto případě brejk nepřipustila. Bouzasová se odmítala vzdát, dál byla aktivnější hráčkou na kurtu a za odměnu se dočkala v pátém gamu brejku. Bouzková v něm udělala na své poměry až příliš moc chyb a musela poprvé v zápase dotahovat.

Bouzková však dokázala okamžitě zareagovat a snadno i díky krásnému vítěznému forhendu na brejkbol srovnala na 3:3. Naprosto vyrovnaná bitva pokračovala i v následujících minutách. Bouzasovou čekaly hned dva kritické gamy za stavů 4:5 a 5:6. Zatímco ten úvodní zvládla s přehledem, v tom dalším pustila Češku k mečbolům.

Česká hráčka nakonec potřebovala celkem tři mečboly. A ten poslední byl skutečně ukázkový. Bouzková předvedla fantastickou obranu, pak správně odhadla, kam soupeřka zahraje prohoz, a dvouhodinovou bitvu ukončila famózním volejem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Bouzková má velmi zvláštní historii na Livesport Prague Open. V minulosti se v hlavní soutěži představila pětkrát a buď získala titul (2022 a 2025), nebo skončila hned v prvním kole (2019, 2021 a 2023). Bude tak zajímavé sledovat, zda toto pravidlo potvrdí i v rámci letošní edice.

Solidní výkon proti Bouzasové jen potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. Další hardovou část sezony totiž Bouzková zahajuje po triumfu na trávě v Nottinghamu a postupu do osmifinále slavného Wimbledonu. Její soupeřkou ve druhém kole bude vítězka souboje kvalifikantek mezi Veronikou Podrezovou a Carol Youngsuh Leeovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

46
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tommr
20.07.2026 15:10
Marie zatím na turnaji v Praze vždycky bud získala titul nebo vypadla už v prvním kole. Ta druhá možnost už letos nepřipadá v úvahu takže by z toho měl být další titul ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:58
Parks x Havlickova
aneb Shakesperovska otazka k Alycii....
vyhaze se nebo nevyhaze se... :-)
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Kuba4Win
20.07.2026 15:03
No úvod Parks nezvládla ale teď už se do toho dostává...
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EllNino
20.07.2026 15:08
Zaleží jestli Alča nebo Lucka :))
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Vlk-v-trave
20.07.2026 15:11
Alca ma za me vyssi value na bomby do autu nebo do saka... :-)
A zatim to potvrzuje... ale Lucka se drzi dobre...
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Ondra979
20.07.2026 14:55
tak hura, ale nebylo to snadne, jen tak dal!
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George_Renel
20.07.2026 14:54
Brenda s přehledem. Soupeřka tedy nic moc, ale ten rozdíl v pojetí mezi Brendou a Lindou je stále zřetelný.
Uvidíme jak to dopadne.
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bardunek666
20.07.2026 14:41
Tuhá bitva, ale ten proměněný MB byl nádherný. Gratulace Marušce k započetí obhajoby! Velmi cenná výhra, Španělka hrála opravdu velmi dobře.
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tommr
20.07.2026 15:06
jj ten proměněnej mečbol je jasnej kandidát na výměnu měsíce ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 15:12
tezko... jedine, ze bys to bral bez Winbledonu :-) To pak jo...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:30
Paradni prechod na sako marusky... potesilo... Maneiro se ted bude muset udrzet na servisu v zapase... snad bude opatrnejsi - ve vymenach by ji Marus mohla prehrat a tajbrejk si pro dnesek odpustime :-)
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:31
A na servisu nervoznejsi... prvni DF
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:35
Ale ty bh crossy ma Maneiro exelentni... bohuzel zlobi... nastesti hleda po fh uhly v deblovem prostoru... shoda... a nadeje minout tb zije :-)
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:36
Marusku zachranuje pred tb dalsi DFko...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:39
No Maneiro nabizi dalsi MB... tak snad uz :-)
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:40
jo... ;-) winner volejem na siti se Maruska vyhla zkracene hre a je ve drumeh kole.
Hezke bitva na uvod turnaje...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:40
*winnerem
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:08
Tak ted se Marus na returnu nastvala a sesbirala hrst jahod :-))
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Vlk-v-trave
20.07.2026 14:00
Nastesti Ondro, zahazuje sve sance i ta Maneiro :-))
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tenisman1233
20.07.2026 13:51
Sestry Kovačkovy zvládly svojí premiéru na WTA ve čtyřhře.
Americký pár Corley/Harrison porazily v STB 10:6
Proč se Janě v deblu tak daří tak je to i díky její velmi šikovné ruce
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George_Renel
20.07.2026 13:41
Brenda na streamu: https://www.itftennis.com/en/match/?matchId=daa162a0-84d9-490d-8a77-13b61538d1f4
Možná jedna z posledních příležitostí ji vidět. Nebo taky třeba nový začátek?
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tommr
20.07.2026 13:50
Díky za odkaz Úplně jsem zapomněl že Brenda hraje. Zatím to s ní vypadá dobře ...
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 14:11
díky
Jen jsem netušil, že i u ITF člověk musí projít sušenkovou torturou Jsem se bál, že než odmítnu všechny vendor preferences, tak bude konec zápasu, ale začaly teprve druhý set.
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tommr
20.07.2026 13:38
Marie sice nakonec první set vyhrála ale jen díky tomu že se soupeřka nad ní smilovala a darovala jí sedmej(!) setbol dvojchybou. Marie má asi zase den kdy nebude sama schopná proměnit žádnej důležitej bod ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:42
Nejake sve jahody si urvala sama :-)
Ale uznavam, od chvila jak Maneiro svihla raketou - tak to s ni nevypada nejlepe... a je tu sance, ze se Marus ve druhem snad ani tolik nenadre jako v prvnim setu.
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:44
Tak ne... Maneiro se uz sebrala, a bude asi zlobit dale :-)))
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:37
No MaryBou prvni set zvladla... ;-)
Maneiro mela stesti, ze nechytla warning... a empajr byl privetivy... snad druhy set uz Marus zvladne...
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:40
Bouzaska vypadá trochu jako ségra Osorio
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lvicek
20.07.2026 13:24
Moc narvane to tam tedy zatim neni... Snad Maruska vyhraje a v pristim kole bude mit vetsi obecenstvo.
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:35
Na pondeli v obedovem case to az tak spatne podle me neni...
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:44
Ty se tu teď snažíš dohnat absenci z konce Wimbledonu?
Jak to dopadlo s těmi obrázky pro Martinu?
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:45
vse ok.
nic nedohanim, absenci na zaver travarske sezony jsem radne zahlasil :-D
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EllNino
20.07.2026 13:47
Ale finále jsi neokomentoval ani zpětně tedy :))
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:47
Okomentoval...
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EllNino
20.07.2026 13:49
Ok, nečtu tady vše :)
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:53
Já jen, že jsi zmizel, nahlášení jsem asi přehlédl, ale souhrn jsem myslím četl.
Tak hlavně, že to dopadlo
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:40
Jinak tipuji, ze po 15.00 lidi pribude... skoda ze nemaji moznost mit vecerni zapasy, to by bylo jiste plno...
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lvicek
20.07.2026 14:04
Maruška právě v jednom rozhovoru říkala, že se těší na plnou Štvanici, tak to se jí dneska zatím nesplnilo. Tak snad bude mít další příležitost...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:14
Maruska brejkla tzv. black-out Maneiro... dobre momentum... odvraceny brejk... souperka vypadla z koncenrace... uz, uz se videla jak tu Marus brejkne a pak na servisu klasicky propad... pekny obhoz...
jenze Maruska o to momentu nema zajem a tak bude muset odvracet 3 BP....
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:20
Dnes je to o lajnovani spanelky... bud tu lajnu lizne, nebo flakne aut,... Marus musi asi zapomenout na ty vyssi lify... a je jedno na kterou stranu i z fh i bh ji ty lajny hrozi... na vice autu se asi spolehat nepujde....
lepsi jsou ty topspiny... ty se me libi... dokaze pak najit cestu hloubeji do kurtu a ma sanci ve vymene souperku prehrat... skoda toho voleje na saku, ktery sel do autu... to zaboli, jak uz se Marus neco pekne podari...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:05
Nevi nekdo, jestli Maruska opravdu chtela hrat v prave poledne a ne tebas na zaver programu? Jako No.1 turnaje by se to nabizelo... :-) Ale napadlo me, ze ji trebas chteli vyhovet...
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tommr
20.07.2026 13:43
vzhledem k tomu že dneska není žádné extrémní vedro je celkem jedno kdy ten svůj zápas Marie odehraje ...
A hrát poslední zápas na závěr programu není nikdy příjemné ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:43
Tak tobe to mozna jedno je...;-)
Me zajimalo, jestli si to Marus takhle prala nebo ne... :-)
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Vlk-v-trave
20.07.2026 12:54
Maruska bude mit plne ruce i nohy prace... misa mel asi pravdu, ze tohle bude tezke prvni kolo... Maneiro se posledni dobou opravdu dari... snaziva to je, to nemohu rict... :-) na prvni kolo a rozjezd ma Marus tezky match up... ale pokud se Marus podari bitvu urvat, muze ji to hodne nakopnout, aby splnila tu svou roli No.1 na turnaji :-)
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