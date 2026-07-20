Bouzková zvládla drama na Štvanici! Loňská šampionka po bitvě skolila nebezpečnou Španělku
Bouzková – Bouzasová 7:5, 7:5
Bouzková schytala do prvního kola jednu z nejtěžších možných soupeřek a hned v úvodním gamu řešila komplikace. Bouzasová se propracovala k celkem dvěma brejkbolům, ale vždy udělala chybu. Na první šanci nezvládla forhend v delší výměně a poté netrefila return. Česká favoritka tak po sedmi minutách podání uhájila.
Bouzasová byla aktivnější hráčkou na kurtu, ovšem Bouzková jí po problémech v prvním gamu dlouhými údery a skvělou obranou zdatně sekundovala. Po necelé půlhodině hry bylo skóre na centrálním kurtu na pražské Štvanici vyrovnané 3:3 a obě aktérky si snadno hájily podání.
Další komplikace na servisu přišly až v sedmém gamu. Bouzková udělala dvě chyby a nabídla soupeřce vedení 30:0. Španělka náskok zahodila, ovšem po dělovém bekhendu si zajistila svůj třetí brejkbol v utkání. Domácí hráčka se však nezalekla, aktivní hrou hrozbu zlikvidovala, upravila na 4:3 a dál se hrálo bez brejku.
Jako první zaváhala na podání Bouzasová. Španělka vyházela osmý game a čistou hrou darovala Bouzkové brejk. Pražská rodačka tak měla možnost set při skóre 5:3 uzavřít, jenže tehdy doplatila na chyby ona a udržela soupeřku ve hře o tuto sadu. Bouzasová vzápětí srovnala na 5:5, i když ztratila vedení 40:0, a bitva o úvodní dějství musela pokračovat.
Tie-break se nekonal. Naštěstí pro Bouzkovou její soupeřka psychicky nezvládla další kritický game. První zaváhání předvedla za stavu 15:30, kdy si přitáhla Češku na síť a zkazila snadný volej, přestože měla celý kurt otevřený. Oba setboly však odvrátila vítězným bekhendem. Další selhání Bouzasové na síti znamenalo třetí setbol, ovšem na ten Bouzková zkazila return. Vítězný byl nakonec až sedmý setbol a napínavá sada skončila po bezmála hodině dvojchybou z rakety Španělky.
Trápení Bouzkové na brejkbolech pokračovalo. Po suverénně uhájeném servisu přišly hned v prvním gamu na returnu ve druhé sadě další dvě šance, ale Bouzasová situaci ustála a srovnala na 1:1. Následně mohl přijít trest. Češka pustila soupeřku navzdory vedení 30:0 k brejkbolu, nicméně nepříznivý vývoj suverénně otočila.
Ani Bouzkové v následující hře nestačil náskok 30:0 na returnu a španělská protivnice ani v tomto případě brejk nepřipustila. Bouzasová se odmítala vzdát, dál byla aktivnější hráčkou na kurtu a za odměnu se dočkala v pátém gamu brejku. Bouzková v něm udělala na své poměry až příliš moc chyb a musela poprvé v zápase dotahovat.
Bouzková však dokázala okamžitě zareagovat a snadno i díky krásnému vítěznému forhendu na brejkbol srovnala na 3:3. Naprosto vyrovnaná bitva pokračovala i v následujících minutách. Bouzasovou čekaly hned dva kritické gamy za stavů 4:5 a 5:6. Zatímco ten úvodní zvládla s přehledem, v tom dalším pustila Češku k mečbolům.
Česká hráčka nakonec potřebovala celkem tři mečboly. A ten poslední byl skutečně ukázkový. Bouzková předvedla fantastickou obranu, pak správně odhadla, kam soupeřka zahraje prohoz, a dvouhodinovou bitvu ukončila famózním volejem.
Bouzková má velmi zvláštní historii na Livesport Prague Open. V minulosti se v hlavní soutěži představila pětkrát a buď získala titul (2022 a 2025), nebo skončila hned v prvním kole (2019, 2021 a 2023). Bude tak zajímavé sledovat, zda toto pravidlo potvrdí i v rámci letošní edice.
Solidní výkon proti Bouzasové jen potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. Další hardovou část sezony totiž Bouzková zahajuje po triumfu na trávě v Nottinghamu a postupu do osmifinále slavného Wimbledonu. Její soupeřkou ve druhém kole bude vítězka souboje kvalifikantek mezi Veronikou Podrezovou a Carol Youngsuh Leeovou.
Komentáře
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aneb Shakesperovska otazka k Alycii....
vyhaze se nebo nevyhaze se... :-)
A zatim to potvrzuje... ale Lucka se drzi dobre...
Uvidíme jak to dopadne.
Hezke bitva na uvod turnaje...
Americký pár Corley/Harrison porazily v STB 10:6
Proč se Janě v deblu tak daří tak je to i díky její velmi šikovné ruce
Možná jedna z posledních příležitostí ji vidět. Nebo taky třeba nový začátek?
Jen jsem netušil, že i u ITF člověk musí projít sušenkovou torturou Jsem se bál, že než odmítnu všechny vendor preferences, tak bude konec zápasu, ale začaly teprve druhý set.
Ale uznavam, od chvila jak Maneiro svihla raketou - tak to s ni nevypada nejlepe... a je tu sance, ze se Marus ve druhem snad ani tolik nenadre jako v prvnim setu.
Maneiro mela stesti, ze nechytla warning... a empajr byl privetivy... snad druhy set uz Marus zvladne...
Jak to dopadlo s těmi obrázky pro Martinu?
nic nedohanim, absenci na zaver travarske sezony jsem radne zahlasil :-D
Tak hlavně, že to dopadlo
jenze Maruska o to momentu nema zajem a tak bude muset odvracet 3 BP....
lepsi jsou ty topspiny... ty se me libi... dokaze pak najit cestu hloubeji do kurtu a ma sanci ve vymene souperku prehrat... skoda toho voleje na saku, ktery sel do autu... to zaboli, jak uz se Marus neco pekne podari...
A hrát poslední zápas na závěr programu není nikdy příjemné ...
Me zajimalo, jestli si to Marus takhle prala nebo ne... :-)