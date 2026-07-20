Další česká paráda v Praze! Šalková vyřadila nasazenou šestku a uhájila stoprocentní bilanci

DNES, 18:22
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WTA PRAHA - Velmi úspěšný český den na Livesport Prague Open podtrhla Dominika Šalková, která uhájila svou neporazitelnost v prvním kole Livesport Prague Open. Hlavní soutěž na pražské Štvanici začala vítězstvím 7:6, 6:4 nad nasazenou šestkou Antonií Ružičovou z Chorvatska a znovu si zahraje o premiérové čtvrtfinále na domácím turnaji.
Profily hráčů
Ruzic Antonia
Šalková Dominika
Dominika Šalková vyřadila v Praze favoritku (© - / CN-STR / AFP)

Ružičová – Šalková 6:7, 4:6

Šalková snadno prošla dvoukolovou kvalifikací letošního Livesport Prague Open a solidní formu potvrdila i na úvod hlavní soutěže. Začátek zápasu proti favorizované nasazené šestce Ružičové měla fantastický a po odvrácených brejkbolech bleskově utekla do vedení 4:0.

Česká naděje však předvedla totální kolaps, měla problém trefit kurt, pustila Ružičovou do zápasu a rázem rychle prohrávala 4:5 o brejk. Sérii vyhraných gamů Chorvatky však na poslední chvíli přerušila, když jí nedovolila dopodávat úvodní set a nakonec jej po parádním tie-breaku urvala na svou stranu. Zkrácenou hru získala jednoznačně 7:2.

Rovněž ve druhém dějství měla lepší start Šalková a po přežití jedné brejkbolové hrozby si postupně vybudovala převahu. Úvodní brejk z pátého gamu sice nedokázala potvrdit, nicméně na druhý pokus už byla úspěšná a za stavu 5:3 byla jednu hru od postupu. Zápas si nakonec musela doservírovat, navíc řešila v posledním gamu nepříjemné manko 0:30.

Šalková vítězstvím nad Ružičovou uhájila svou neporazitelnost v prvním kole Livesport Prague Open. Hlavní soutěž hraje počtvrté a i tentokrát se dostala do druhého kola. Osmifinálovou fázi se jí však nikdy překročit nepodařilo.

Další příležitost bude mít ve středu, nebo ve čtvrtek. O postup do svého druhého kariérního čtvrtfinále na hlavním okruhu (Jiujiang 2025) bude usilovat proti Océane Dodinové. Francouzka rovněž vstoupila do turnaje v pondělí a poradila si s novou českou nadějí Alisou Oktiabrevou.

Ještě bohatší program z českého pohledu nabídne úterý. První kolo odehraje celkem sedm českých tenistek a šlágrem bude souboj mezi bývalou šampionkou Barborou Krejčíkovou a Lindou Fruhvirtovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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horska.kraslice
20.07.2026 18:38
Zkrátka, rozehraná kvalifikantka bývá často nečekané těžkou soupeřkou.
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The_Punisher
20.07.2026 18:35
Alisa nevyhrala, takze 100% bilance to neni! :)
Ale jinak skvele vysledky a gratulace!
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Ondřej.Jirásek
20.07.2026 18:36
Já ale nepíšu o 100% bilanci Češek
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tommr
20.07.2026 18:34
Dominika příjemně překvapila a porazila těžkou soupeřku po velmi dobrém výkonu smile
Její výhra mě dneska asi potěšila ze všeho nejvíc ...
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bardunek666
20.07.2026 18:24
Velmi důležitá výhra pro Dominiku proti neoblíbené katyni českých hráček. V dalším kole Dodin - to je hratelná soupeřka.
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