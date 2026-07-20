Skvělý skalp Havlíčkové. Na Livesport Prague Open zametla s americkou favoritkou
Parksová – Havlíčková 2:6, 4:6
Až na finálovou účast v Trnavě neprožívá Havlíčková vůbec povedenou sezonu. Dokonce má na kontě negativní zápasovou bilanci, nicméně divokou kartu do hlavní soutěže domácího Livesport Prague Open využila výborně.
Bývalá šampionka juniorského French Open, která si celkem nedávno prošla pauzou ze zdravotních i psychických důvodů, si v prvním kole na pražské Štvanici vyšlápla na favorizovanou Parksovou. Američanka doplatila na velké množství nevynucených chyb, zatímco Havlíčková byla od základní čáry i na servisu mnohem solidnější.
Rozhodla i úspěšnost na brejkbolech. Havlíčková dokázala zlikvidovat všech šest hrozeb na vlastním podání a stoprocentní byla i na returnu, když proměnila všechny tři šance na brejk. Utkání trvalo zhruba hodinu a půl a česká naděje ukázala solidní psychickou odolnost v klíčových momentech.
Pro Havlíčkovou se jedná o třetí kariérní výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu a všechny zaregistrovala právě na domácím Livesport Prague Open. Do druhého kola největšího turnaje na českém území se podívala také v letech 2022 a 2025, konkrétně po skalpech krajanek Barbory Palicové a Aleny Kovačkové.
Do čtvrtfinále ovšem ani jednou nepostoupila a další pokus o premiérovou účast mezi nejlepší osmičkou na nejvyšší úrovni podnikne ve středu, nebo ve čtvrtek. Ve druhém kole každopádně vyzve krajanku. Buď lucky losera Lindu Fruhvirtovou, nebo bývalou šampionku a nasazenou dvojku Barboru Krejčíkovou.
Vítězství nad Parksovou znamená pro Havlíčkovou teprve druhý kariérní skalp TOP 100. Jediný předchozí si připsala před třemi lety na okruhu ITF ve slovenské Trnavě, kde skolila domácí hvězdu Annu Karolínu Schmiedlovou.
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A Amerika už není tak daleko