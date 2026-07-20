Krejčíková si zřejmě zajistila nasazení na US Open. Češkám dál vládnou Muchová a Nosková
Třicetiletá Krejčíková ve finále v Aténách porazila 7:6 a 6:3 domácí hvězdu Marii Sakkariovou. Celkově si připsala devátý singlový titul v kariéře a získala první trofej od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
Posunem na 26. místo si Krejčíková s největší pravděpodobností zajistila nasazení na blížícím se US Open. Před startem posledního grandslamu sezony totiž bude mít nejhůře 1 551 bodů a v live žebříčku by momentálně stačilo na nasazenou pozici 1 373 bodů.
Navíc může posbírat důležité body ještě v tomto týdnu na pražské Štvanici a poté na podniku WTA 1000 v Torontu a na turnaji stejné kategorie v Cincinnati, kde bude obhajovat osmifinále.
Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je nadále šestá Karolína Muchová. Hned za ní na sedmé příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.
V mužském žebříčku zůstává nejlepším českým tenistou Jiří Lehečka na dvanácté pozici, Jakub Menšík figuruje na 18. místě. Světovou jedničkou ve čtyřhře je stále Kateřina Siniaková.
V čele žebříčků ke změnám nedošlo. Pořadí ATP vládne Jannik Sinner z Itálie, ženám Aryna Sabalenková z Běloruska.
Krejčíková dobyla Atény
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