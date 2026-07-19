Skvělá Krejčíková dobyla Atény! Zdolala domácí hvězdu a slaví první titul od vítězství ve Wimbledonu
Krejčíková – Sakkariová 7:6, 6:3
Až po půlnoci aténského času dohrála Krejčíková těžký semifinálový duel s Clarou Tausonovou. Sakkariová oproti tomu sehrála mnohem jednodušší zápas s mladou Ruskou Alinou Kornějevovou. A ve velkém stylu vlétla domácí hvězda i do finálového duelu. Českou tenistku přivítala úvodními dvěma esy a bez ztráty fiftýnu získala úvodní game. Na Krejčíkovou bleskový start Sakkariové příliš velký dojem neudělal. I ona reagovala čistou hrou a velmi rychle srovnala na 1:1.
Domácí hvězda netrpěla přehnaným respektem z faktu, že s Češkou ztratila všechny tři dosavadní duely. Výborně podávala a bez větších starostí si podržela i další game. Dvojnásobné grandslamové šampionce ale vůbec nevyšla čtvrtá hra. O podání přišla mimo jiné i díky dvojchybě čistou hrou a prohrávala 1:3.
Krejčíková postupem času lépe četla výborné podání Řekyně, ta ale neměla s potvrzením brejku problémy a vedla už o tři gamy. Brněnská rodačka ale záměry své soupeřky o rychlém ukončení setu nesdílela. Nejdříve si v pohodě vyhrála servis a snížila na 2:4. Poté sehrála svůj do té doby jasně nejhorší game domácí tenistka. Zjevně nervózní Sakkariová dvojchybou a dalšími nevynucenými minelami hru do velké míry rivalce darovala a rázem vedla už jen o jediný game.
K smutku domácích fanoušků se jistota z úvodu zápasu u Sakkariové rozplynula. Krejčíková s klidem uhrála své další podání a třígamový náskok Řekyně byl minulostí – 4:4.
V dalších minutách už ani jedna z hráček na podání nezaváhala a o osudu prvního setu musel rozhodnout tie-break. V něm si první výraznější náskok vypracovala Češka, když šla do vedení 5:3. Sakkariová ale náskok stáhla a bylo vyrovnáno. Následují dvě výměny však šly na stranu české tenistky, která tak získala první set za téměř hodinu hry 7:6 a šla do vedení.
Získánou úvodní sadu však Krejčíková nedokázala využít ve svůj prospěch. Ve třetí hře druhého dějství si domácí tenistka po skvělém zásahu na síti vypracovala brejkbol a po výborném forhendovém prohozu ho proměnila. Češka tak ztratila servis a namotivovaná Řekyně se pomalu stávala lepší hráčkou na kurtu. Vedení jí ale dlouho nevydrželo. Brejk nedokázala potvrdit a i kvůli chybám nechala soupeřku srovnat. Následně si obě hráčky snadno držely svá podání až do osmé hry.
Za stavu 4:3 Krejčíková udeřila. Trápila Řekyni údery se spodní rotací a získala klíčový brejk. Následně zápas dopodávala, po další chybě soupeřky mohla slavit a získala devátý titul v kariéře. První od překvapivého vítězství ve Wimbledonu před dvěma lety.
Komentáře
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Preji paradni oslavu... trebas i s tim Stefanem paradni snidani... a klidne i prodlouzeny a zaslouzeny tyden u more... Myslim, ze se hnat pred American Tour hned na dalsi turnaj... je proste skoda... co skoda, ale chyba :-)
Bara v zone a jeji ritualy opet zvitezily... ;-)
Ale teda fuj, nechápu, jak se může s tou nesympatickou řeckou podvodnicí objímat.
Gratulace velká.
No ja si teda myslim, ze ti divaci tim svym hypem moc te Sakkari nepomahaji... a naopak, ten motor motivace tohle urvat pro Baru je slusne zajisteny... jinak receno.... Sakkari to bude mit v zaveru druheho setu hodne tezke... nevim, jestli to da i ta jeji finalove bilance 2/10...
Ale chvilemi hraje opravdu Mana dobre... to zase ano... :-)
Takze ten Stefanos..., tam tipuji, ze ten ji jiste zatleska... a bude mit radost... :-))
Ale ty mas zatim neomluvenou A ve svatek ceskyho tenisu