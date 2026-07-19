Skvělá Krejčíková dobyla Atény! Zdolala domácí hvězdu a slaví první titul od vítězství ve Wimbledonu

DNES, 18:45
Aktuality 64
WTA ATÉNY - Barbora Krejčíková (30) ovládla podnik WTA 250 v Aténách. Ve finále zvládla napínavý souboj s domácí Mariou Sakkariovou (30), kterou přehrála 7:6, 6:3. Česká tenistka získala první titul od překvapivého vítězství ve Wimbledonu v roce 2024 a celkově vybojovala devátou trofej v kariéře.
Profily hráčů
Sakkari Maria
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková během turnaje v Aténách (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Krejčíková – Sakkariová 7:6, 6:3

Až po půlnoci aténského času dohrála Krejčíková těžký semifinálový duel s Clarou Tausonovou. Sakkariová oproti tomu sehrála mnohem jednodušší zápas s mladou Ruskou Alinou Kornějevovou. A ve velkém stylu vlétla domácí hvězda i do finálového duelu. Českou tenistku přivítala úvodními dvěma esy a bez ztráty fiftýnu získala úvodní game. Na Krejčíkovou bleskový start Sakkariové příliš velký dojem neudělal. I ona reagovala čistou hrou a velmi rychle srovnala na 1:1.

Domácí hvězda netrpěla přehnaným respektem z faktu, že s Češkou ztratila všechny tři dosavadní duely. Výborně podávala a bez větších starostí si podržela i další game. Dvojnásobné grandslamové šampionce ale vůbec nevyšla čtvrtá hra.  O podání přišla mimo jiné i díky dvojchybě čistou hrou a prohrávala 1:3.

Krejčíková postupem času lépe četla výborné podání Řekyně, ta ale neměla s potvrzením brejku problémy a vedla už o tři gamy. Brněnská rodačka ale záměry své soupeřky o rychlém ukončení setu nesdílela.  Nejdříve si v pohodě vyhrála servis a snížila na 2:4. Poté sehrála svůj do té doby jasně nejhorší game domácí tenistka. Zjevně nervózní Sakkariová dvojchybou a dalšími nevynucenými minelami hru do velké míry rivalce darovala a rázem vedla už jen o jediný game.

K smutku domácích fanoušků se jistota z úvodu zápasu u Sakkariové rozplynula. Krejčíková s klidem uhrála své další podání a třígamový náskok Řekyně byl minulostí – 4:4.

V dalších minutách už ani jedna z hráček na podání nezaváhala a o osudu prvního setu musel rozhodnout tie-break. V něm si první výraznější náskok vypracovala Češka, když šla do vedení 5:3. Sakkariová ale náskok stáhla a bylo vyrovnáno. Následují dvě výměny však šly na stranu české tenistky, která tak získala první set za téměř hodinu hry 7:6 a šla do vedení.

Získánou úvodní sadu však Krejčíková nedokázala využít ve svůj prospěch. Ve třetí hře druhého dějství si domácí tenistka po skvělém zásahu na síti vypracovala brejkbol a po výborném forhendovém prohozu ho proměnila. Češka tak ztratila servis a namotivovaná Řekyně se pomalu stávala lepší hráčkou na kurtu. Vedení jí ale dlouho nevydrželo. Brejk nedokázala potvrdit a i kvůli chybám nechala soupeřku srovnat. Následně si obě hráčky snadno držely svá podání až do osmé hry.

Za stavu 4:3 Krejčíková udeřila. Trápila Řekyni údery se spodní rotací a získala klíčový brejk. Následně zápas dopodávala, po další chybě soupeřky mohla slavit a získala devátý titul v kariéře. První od překvapivého vítězství ve Wimbledonu před dvěma lety.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Aténách

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

65
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Vlk-v-trave
19.07.2026 21:01
Gratulace Bare k dalsimu titulu... uz to ani nepocitam, kteremu :-) Za chvli obdrzi od Djokovice trofej... ktery koukam zmenil kosili... na debl mel bilou, ted hnedou...:-) A jak mluvi, tak mam pocit ze slysim Noleho... maji neskutecne podobny hlas...

Preji paradni oslavu... trebas i s tim Stefanem paradni snidani... a klidne i prodlouzeny a zaslouzeny tyden u more... Myslim, ze se hnat pred American Tour hned na dalsi turnaj... je proste skoda... co skoda, ale chyba :-)

Bara v zone a jeji ritualy opet zvitezily... ;-)
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Dobry-den
19.07.2026 20:58
Gratulace Báře, další titul pro český ženský tenis v této úžasné sezóně. smile smile

Ale teda fuj, nechápu, jak se může s tou nesympatickou řeckou podvodnicí objímat.
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bardunek666
19.07.2026 20:55
Velká gratulace Báře. Po delší době titul, paráda. Navíc proti nesympatické Sekeře. Jinak finále nic moc.
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horska.kraslice
19.07.2026 20:58
Ale zase je to takhle příjemnější, než kdyby se ve finále utkaly dvě Češky.
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pantera1
19.07.2026 21:00
Určitě
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Mac
19.07.2026 20:54
to maj za to, ze v tb tleskali za kazde zkazene 1. podani... krejcu akorat nas.ali a ta s tim udelala kratky proces...
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horska.kraslice
19.07.2026 20:53
Tak ten závěr vzala Bára tryskem. Řecké obecenstvo úplně ztuhlo.
Gratulace velká.
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lars
19.07.2026 20:59
Aspon usetrila sily na Prahu
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Diabolique
19.07.2026 20:53
Baro, mas na svedomi nekolik reckych holcicek, ktere se chtely od zitrka zacit venovat tenisu a misto toho ted budou trenovat skoky do vody.
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Vladimir
19.07.2026 20:59
Třeba si vezmou mustr z Báry.
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pantera1
19.07.2026 20:49
Baru teď zachovat chladnou hlavu, Maruna bude po velkým tlakem .
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pantera1
19.07.2026 20:53
Paráda další titul, ty naše holky jsou prostě nejlepší. Gratulka Báře smile
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frenkie57
19.07.2026 20:56
Už normálně ztrácím přehled, šestý nebo sedmý kousek letos?
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pantera1
19.07.2026 20:58
to krásný, ztrácíme přehled kolik jich je a doufám, že další přibudou smile
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:44
Konecne se to seslo pekne s potleskem, po te dvojchybe ta pekna zadovka Bary... to si potlesk rozhodne zaslouzilo :-)))
No ja si teda myslim, ze ti divaci tim svym hypem moc te Sakkari nepomahaji... a naopak, ten motor motivace tohle urvat pro Baru je slusne zajisteny... jinak receno.... Sakkari to bude mit v zaveru druheho setu hodne tezke... nevim, jestli to da i ta jeji finalove bilance 2/10...
Ale chvilemi hraje opravdu Mana dobre... to zase ano... :-)
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bardunek666
19.07.2026 20:47
Sekera je vždycky tak přemotivovaná. Hrozně moc chce, ale na určité mety nemá
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:50
Treba uznat, ze Mana temi prechody na sako prekvapuje...i technicky vykonany volej jde ji to... ale co ji to je platne, jak prichazeji big pointy... tak tam proste to Marii moc nevychazi... no a ten brejk neodvratila... a ted uz to bude mit Mana ultra tezke...
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Newcombe
19.07.2026 20:39
Gratuluji k vítězství ????
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Newcombe
19.07.2026 20:40
???? = pohár
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com
19.07.2026 20:41
smile
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bardunek666
19.07.2026 20:38
Bára by mohla trochu přidat. Zdá se mi, že hraje tak trochu lážo plážo
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horska.kraslice
19.07.2026 20:49
Myslím, že to tak akorát odpovídá její současné kondici.
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:51
Myslim, ze takhle hrat by si pralo spoustu holek :-)
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frenkie57
19.07.2026 20:54
Ale jak vidíš, na Mařku to v pohodě stačilo.
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bardunek666
19.07.2026 20:58
To jsme rádi! :)
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frenkie57
19.07.2026 20:24
Teď zahrála Mařka pěkně, to se muší nechat.
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Diabolique
19.07.2026 20:18
Jestli Bara vyhraje, tak tam rozplace spoustu malejch reckejch holcicek. To si vezme na triko?
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chlebavevaju
19.07.2026 20:19
Baruna jim na utření slz hodí svůj propocenej ručník.
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Tomas_Smid_fan
19.07.2026 20:42
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:27
Ja si myslim, ze v pohode... ma tam sve ranni ritualy s nejakym sef kucharem Stefanem... a uziva si to tam moc pekne - aspon dle jejiho vyjadreni z pozapasoveho rozhovoru :-))
Takze ten Stefanos..., tam tipuji, ze ten ji jiste zatleska... a bude mit radost... :-))
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lars
19.07.2026 20:15
tak to asi nebylo dost " hlasite"
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Diabolique
19.07.2026 20:12
Jak tam Bare NIKDO v zaplnenym stadionu krome jeji lavicky netleska
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com
19.07.2026 20:13
tak to je snad normalni V Praze to bude stejny
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chlebavevaju
19.07.2026 20:13
Náhodou jí tleskali. Když trefila první podání do sítě.
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Diabolique
19.07.2026 20:15
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bardunek666
19.07.2026 20:08
Báro, nemazli se s ní. Sekera ne nahajpovana, ale nervózní. Fakt silně nesympatické stvořen.
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Diabolique
19.07.2026 20:04
Teda proti tomu reckymu publiku se uplne s radosti nehraje.
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bardunek666
19.07.2026 20:07
No dlouho jsem neviděl, že by publikum tleskalo po zkazenem prvnim podání. Nechutné
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pantera1
19.07.2026 20:08
První set jde za Baruš, což potřebovala.
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tommr
19.07.2026 19:52
5:6. Bára bude podávat na udržení se v setu. Větřím problémy ...
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pantera1
19.07.2026 19:56
Bude TB a uvidíme
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:01
V zapase jiste prijdou ty momenty, kdy si Mana vzpomene na Pariz a znervozni... jen doufam, hlavne v zajmu zdravi hracek, aby Mana dnes neprohrala opet z MB... a jeste doma, a jeste ve finale,... to by tu Marii take mohlo definitivne polozit... a to by zase byla skoda... kvalitni souperky jsou pro cely okruh dulezite :-)
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Vlk-v-trave
19.07.2026 20:01
A zdravi predevsim,... pochopitelne... :-)
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pantera1
19.07.2026 20:04
To ano, zdraví na prvním místě, od toho se odvíjí vše ostatní .
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frenkie57
19.07.2026 19:52
Tak bude TB, jo nebo jo?
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medvi
19.07.2026 19:46
Stream en84.sportplus.live apod. nefunguje.
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com
19.07.2026 19:50
počki na zítrek Prague open bude vysilat ct sport smile
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jir6
19.07.2026 19:58
Mít účet na Tipsportu, jednou za měsíc vsadit 30 korun a máš tam i streamy...
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bardunek666
19.07.2026 19:42
Bůhvíjaký tenis to teda není
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PTP
19.07.2026 19:34
Máňa na ní vlítla, ale už to Bára otáčí.
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pantera1
19.07.2026 19:39
Srovnáno, svaly nejsou všechno.
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pantera1
19.07.2026 19:48
To vyhánění z kurtu ti Baru jde .
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pantera1
19.07.2026 19:13
Baru dneska to chce taktiku a chytrou hru, noc jiného na nadupanou Greksonku platit nebude.
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frenkie57
19.07.2026 19:20
Bára si vzala na sebe ten výherní model, takže je to jasné, která zdvihne trofej nad hlavu:
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pantera1
19.07.2026 19:26
To sice ano, ale zatím to moc dobře nevypadá. Doufám, že to nebude rychlovka a Bára se rozjede .
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tommr
19.07.2026 19:20
jj ve výměnách od BL asi Bára Sakkari nepřetlačí ...
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horska.kraslice
19.07.2026 19:20
A podání jako základ!
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horska.kraslice
19.07.2026 19:22
No, sotva jsem to napsala, tak Bára prohrála svoje podání čistou hrou....
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horska.kraslice
19.07.2026 19:25
A teď zase několik těsných autů....
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Vlk-v-trave
19.07.2026 18:54
ja jsem si rikal, kde se najednou vzal turnaj v Atenach... ted koukam, ze reditelem je bracha Noleho, Djordje Dkokovic :-) Takze je to takovy Djokovic Open :-)
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PTP
19.07.2026 19:02
Chlapi hrajou až na podzim.
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Vlk-v-trave
19.07.2026 19:06
Tak to uz je zaklad na Djokovic tour :-))
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lars
19.07.2026 19:35
Vsak Jokerovic tam chce bydlet :)

Ale ty mas zatim neomluvenou A ve svatek ceskyho tenisu
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Vlk-v-trave
19.07.2026 19:55
Ja omluvenku na zaver travarske sezony na tp zahlasil :-)
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lars
19.07.2026 20:15
tak to asi nebylo dost " hlasite"
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