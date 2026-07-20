Neúspěšný debut nové české naděje. Šampionka French Open končí na Štvanici v prvním kole

DNES, 12:23
Aktuality 4
WTA PRAHA - Alisa Oktiabreva se poprvé v kariéře představila pod českou vlajkou, ale svůj debut v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu nezvládla. Úřadující šampionka juniorského French Open podlehla v prvním kole Livesport Prague Open na pražské Štvanici 3:6, 3:6 zkušené francouzské tenistce Océane Dodinové.
Profily hráčů
Dodin Oceane
Oktiabreva Alisa
Alisa Oktiabreva končí v Praze hned v prvním kole (© ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Oktiabreva – Dodinová 3:6, 3:6

Po cestě za nedávným triumfem na dívčím French Open reprezentovala Rusko, už pár týdnů ale u jejího jména svítí česká vlajka. I díky tomu Oktiabreva, která odmalička žije v Česku, dostala divokou kartu do hlavní soutěže Livesport Prague Open.

Debut v hlavní fázi na nejvyšší úrovni však mladé naději nevyšel, když nenašla recept na palebnou sílu zkušené Dodinové. Francouzka byla aktivnější, méně chybovala a už ve třetím gamu si zajistila první brejk, přestože Oktiabreva vedla 30:0.

Domácí hráčce se poté vůbec nedařilo a Francouzku pustila do náskoku o dva brejky. Sice pak snížila z 1:4 na 3:4, nicméně v koncovce úvodního dějství byla na centrálním dvorci na pražské Štvanici úspěšnější Dodinová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Druhá sada nezačala pro Oktiabrevu dobře a Dodinová rychle vedla 2:0. Česká tenistka si poté musela vyžádat pauzu na výměnu tkaniček, čímž soupeřku trochu vyvedla z rytmu a vzala si ztracený servis zpátky.

Následně s Dodinovou dokázala chvíli držet krok, nicméně od stavu 3:3 měla jasně navrch zkušenější z obou aktérek. Bývalá 46. hráčka světa suverénně ovládla poslední tři gamy a utkání uzavřela esem.

Oktiabreva se představila na nejvyšším okruhu podruhé v kariéře. Letos na jaře si vyzkoušela antukový turnaj WTA v Bogotě, kde nenastoupila k finále kvalifikace. Dodinová bude příští soupeřkou Dominiky Šalkové, nebo nasazené Chorvatky Antonie Ružičové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Vlk-v-trave
20.07.2026 12:39
Ocean vyhrala zaslouzene, tenisove byla lepsi... predpokladam, ze v dalsim kole uvidime zajimavou bitvu s Antonii, teda pokud nejak Dominika neprekvapi... :-)
Reagovat
bardunek666
20.07.2026 12:47
Dominika to schytala, ale třeba překvapí.
Reagovat
tenisman1233
20.07.2026 12:33
Alisa hrála velmi dobře,
Dodin ji přestřílela těmi údery do krosu.
Potenciál u Alisy rozhodně je,má skvělý pohyb,dobrou obranu,solidní servis
Ten její styl je celkem specifický.
Reagovat
HAJ
20.07.2026 12:37
Jo, celkem se mi taky líbila. Na dospělý tenis na betonu nemá zatím sílu a ani servis, i když některé taky dovede vystřelit. Takže dobrá zkušenost.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist