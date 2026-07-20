Neúspěšný debut nové české naděje. Šampionka French Open končí na Štvanici v prvním kole
Oktiabreva – Dodinová 3:6, 3:6
Po cestě za nedávným triumfem na dívčím French Open reprezentovala Rusko, už pár týdnů ale u jejího jména svítí česká vlajka. I díky tomu Oktiabreva, která odmalička žije v Česku, dostala divokou kartu do hlavní soutěže Livesport Prague Open.
Debut v hlavní fázi na nejvyšší úrovni však mladé naději nevyšel, když nenašla recept na palebnou sílu zkušené Dodinové. Francouzka byla aktivnější, méně chybovala a už ve třetím gamu si zajistila první brejk, přestože Oktiabreva vedla 30:0.
Domácí hráčce se poté vůbec nedařilo a Francouzku pustila do náskoku o dva brejky. Sice pak snížila z 1:4 na 3:4, nicméně v koncovce úvodního dějství byla na centrálním dvorci na pražské Štvanici úspěšnější Dodinová.
Druhá sada nezačala pro Oktiabrevu dobře a Dodinová rychle vedla 2:0. Česká tenistka si poté musela vyžádat pauzu na výměnu tkaniček, čímž soupeřku trochu vyvedla z rytmu a vzala si ztracený servis zpátky.
Následně s Dodinovou dokázala chvíli držet krok, nicméně od stavu 3:3 měla jasně navrch zkušenější z obou aktérek. Bývalá 46. hráčka světa suverénně ovládla poslední tři gamy a utkání uzavřela esem.
Oktiabreva se představila na nejvyšším okruhu podruhé v kariéře. Letos na jaře si vyzkoušela antukový turnaj WTA v Bogotě, kde nenastoupila k finále kvalifikace. Dodinová bude příští soupeřkou Dominiky Šalkové, nebo nasazené Chorvatky Antonie Ružičové.
Komentáře
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Dodin ji přestřílela těmi údery do krosu.
Potenciál u Alisy rozhodně je,má skvělý pohyb,dobrou obranu,solidní servis
Ten její styl je celkem specifický.