Povinný úkol pro všechny tenistky. WTA zavádí genetické testy pohlaví

DNES, 18:50
Aktuality 9
Všechny tenistky hrající na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit jednorázovému genetickému testu na určení pohlaví. Organizace oznámila, že aktualizovala podmínky způsobilosti ke startům na turnajích v zájmu zachování integrity ženského profesionálního tenisu a zajištění rovných podmínek pro všechny hráčky. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý.
Test bude muset podstoupit i světová jednička Aryna Sabalenková (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Podobně jako v dalších sportovních odvětvích, jako jsou atletika, lyžování či box, které už toto opatření zavedly, je cílem kontrol ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců.

Test musejí podstoupit jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát.

Podle dosud platných regulí WTA, které byly naposledy aktualizovány v roce 2024, mohly tenistky hrát na Tour, pokud u nich hladina testosteronu nepřesáhla za poslední dva roky určitou hodnotu.

Absolvování genetického testu s negativním výsledkem bude napříště i podmínkou pro start v ženské kategorii ve všech soutěžích na olympijských hrách počínaje Los Angeles 2028. V březnu o tom rozhodl Mezinárodní olympijský výbor.

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

9
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PTP
20.07.2026 20:13
A seš v prdeli, Aryno.
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com
20.07.2026 19:17
a že je na profilovce zrovna Sabalenka smilesmile
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paprikovygulas.
20.07.2026 19:27
Jindraskova nahoda
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paprikovygulas.
20.07.2026 18:56
Standartny test, vôbec z toho nemusel byť robený článok, no Jindrášek sa chytí vsetkeho ak sa do neho vlozit aj maly naznak buvalrnosti.
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Serpens
20.07.2026 18:53
Dvacet pět let zpoždění po tom, co se objevila Williamsová poprvé na WTA.
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MilasTHFC
20.07.2026 18:54
Mas pro to nejaky dukaz, nebo ses jen prase?
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falcon_heavy
20.07.2026 18:56
Williamsová prokazatelně počala, odnosila a porodila dvě děti, takže ten tvůj žblept není dobrej ani jako vtip.
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paprikovygulas.
20.07.2026 18:57
Kamo počkaj keď ju raz stretneš, konečne ta odpani, možno aj pripinakom ti vyšlaha aj anal
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Kapitan_Teplak
20.07.2026 19:41
Možná to zvládne i bez připínáku.
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