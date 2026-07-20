Povinný úkol pro všechny tenistky. WTA zavádí genetické testy pohlaví
Podobně jako v dalších sportovních odvětvích, jako jsou atletika, lyžování či box, které už toto opatření zavedly, je cílem kontrol ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců.
Test musejí podstoupit jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát.
Podle dosud platných regulí WTA, které byly naposledy aktualizovány v roce 2024, mohly tenistky hrát na Tour, pokud u nich hladina testosteronu nepřesáhla za poslední dva roky určitou hodnotu.
Absolvování genetického testu s negativním výsledkem bude napříště i podmínkou pro start v ženské kategorii ve všech soutěžích na olympijských hrách počínaje Los Angeles 2028. V březnu o tom rozhodl Mezinárodní olympijský výbor.
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