1. den Livesport Prague Open: Zrádná obhajoba, americký návrat do Čech i unikátní debut
Alisa Oktiabreva – Océane Dodinová (11:00)
V úvodním utkání Livesport Prague Open se utkají sedmnáctiletá Alisa Oktiabreva, držitelka divoké karty a čerstvá česká občanka, s Francouzkou Océane Dodinovou. Půjde o jejich první vzájemný zápas a pro Oktiabrevu také o premiéru v hlavní soutěži turnaje WTA. Letos je teprve sedmou hráčkou, mladší 18 let, která se na této úrovni představí.
Oktiabreva, které bude při startu turnaje 17 let a 359 dní, může navázat na výrazné pražské juniorské příběhy. Pokud uspěje, stane se teprve šestou hráčkou mladší 18 let s výhrou v hlavní soutěži Prague Open od roku 2015. Před ní se podařilo vyhrát aspoň jeden zápas Aně Konjuhové, Markétě Vondroušové, Lindě Noskové, Lucii Havlíčkové a Lauře Samson. Zároveň by šlo o její první vítězství v hlavní soutěži WTA. V červnu ale triumfovala na Roland Garros mezi juniorkami.
Dodinová nastoupí v Praze počtvrté, její jediná dosavadní výhra na turnaji se však datuje do roku 2017, kdy porazila Annicu Beckovou. Proti hráčce mladší 18 let zde už jednou hrála: v roce 2016 podlehla Markétě Vondroušové. Duel tak postaví proti sobě mladou domácí naději a zkušenější Francouzku, která v Praze dosud na výraznější úspěch čeká.
Marie Bouzková – Jessica Bouzasová (12:30)
Marie Bouzková je od momentu, kdy pražský turnaj v roce 2015 získal statut WTA Tour, jedinou tenistkou, která dokázala pražský turnaj vyhrát vícekrát. Obhajobu loňského titulu začne proti Španělce Jessice Bouzasové a půjde o jejich první vzájemný souboj.
Nejvýše nasazená česká hráčka patří i mezi historicky nejúspěšnější tenistky turnaje: v Praze má na kontě 10 výher, více jich od roku 2015 získaly pouze Kateřina Siniaková (15) a Linda Nosková (14).
Bouzková má zároveň v sezoně 2026 proti soupeřkám mimo elitní padesátku (včetně týmových soutěží) velmi pozitivní bilanci 19:5. Aktuálně ji navíc těší série úspěchů, kdy na akcích WTA v řadě vyhrála pět úvodních zápasů. Obhajoba titulu však pro ni v Praze nemusí být jednoduchá: v roce 2023 zde jako úřadující šampionka vypadla hned v prvním kole, což se předtím v historii turnaje přihodilo jen jí a Moně Barthelové v roce 2018.
Bouzasová Maneirová hraje hlavní soutěž Prague Open podruhé; při premiéře v roce 2024 skončila v úvodním kole. Na tvrdém povrchu se jí letos nedaří, na okruhu WTA prohrála devět z dvanácti zápasů. A také proti českým soupeřkám má negativní bilanci 2:4, byť celkově v zápasech proti hráčkám na jejich domácím turnaji drží velmi solidní úspěšnost 7:5.
Alycia Parksová – Lucie Havlíčková (14:00)
Domácí držitelka divoké karty Lucie Havlíčková vyzve Američanku Alycii Parksovou, která si české turnaje velmi oblíbila. Na úrovni WTA půjde o jejich první vzájemný duel. Havlíčková nastoupí do své šesté hlavní soutěži WTA v kariéře – všech šest účastí získala díky divoké kartě na českých turnajích.
Parksová má na českých akcích WTA výbornou bilanci v úvodních kolech: vyhrála všechna tři dosavadní utkání a naposledy letos v Ostravě porazila Julii Grabherovou. Další výhra by pro ni znamenala již 15. vítězství na WTA v sezoně 2026, čímž by vyrovnala své osobní maximum z roku 2025. Američanka navíc poslední čtyři zápasy proti držitelkám divokých karet vyhrála, přesto jí české soupeřky dlouhodobě příliš nesedí – na okruhu WTA s nimi má bilanci 2:10.
Havlíčková právě na Prague Open zapsala své dvě dosavadní výhry v hlavní soutěže WTA: v roce 2022 porazila Barboru Palicovou a loni Alenu Kovačkovou. Proti soupeřkám z elitní stovky zatím ani jednou ze čtyř pokusů neuspěla, duel s Alycií Parksovou tak pro ni představuje další velkou příležitost. Případná třetí výhra v Praze by ji zařadila mezi nejúspěšnější české držitelky divokých karet. Více takových vítězství má jen Karolína Muchová, která v roce 2019 vyhrála čtyři zápasy a došla až do finále.
Antonia Ružičová – Dominika Šalková (15:30)
Chorvatka Antonia Ružičová je šestou nasazenou hráčkou turnaje a los jí do cesty postavil českou kvalifikantku Dominiku Šalkovou. Obě hráčky se dobře znají z nižších okruhů: Ružičová vede ve vzájemné bilanci 3:1 a poslední duel vyhrála loni ve čtvrtfinále turnaje WTA 125 v Angers. Všechny tři zápasy pro sebe získala na hardu, naopak Šalková porazila svou pondělní soupeřku jen jedinkrát na antuce. Na úrovni WTA se utkají poprvé.
Pro Ružičovou půjde o 27. účast v hlavní soutěži WTA, ale teprve podruhé nastoupí jako nasazená hráčka. Na tvrdém povrchu vyhrála šest z posledních deseti úvodních zápasů, zároveň ale nemá příznivou bilanci proti českým soupeřkám: prohrála čtyři z pěti duelů na okruhu WTA a vždy ve dvou setech. Pokud v Praze uspěje, stane se od roku 2015 čtvrtou Chorvatkou s výhrou v hlavní soutěži turnaje – po Aně Konjuhové, Petře Martičové a Janě Fettové.
Šalková hraje hlavní soutěž Prague Open počtvrté a při všech třech předchozích startech zvládla úvodní kolo. Celkově má v prvních kolech hlavních soutěží WTA velmi solidní bilanci 6:1, přičemž jedinou porážku utrpěla minulý týden v rumunském Iasi. Nyní ji čeká první zápas kariéry proti soupeřce z TOP 50 žebříčku WTA; její dosud nejcennější výhrou zatím zůstává loňský triumf nad Erikou Andrejevovou, tehdy 75. hráčkou světového žebříčku.
Pozn. redakce: Časy zápasů jsou orientační.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Alisa Oktiabreva (wc) ruská vlajka. Ale už je to češka.