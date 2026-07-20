Štvanice? Radši bych hrála doma ve Stromovce, přiznala vítězka juniorky Roland Garros
Oktiabreva – Dodinová (11:00)
Sedmnáctiletá dívka, jež se po dlouhém čekání konečně dočkala českého občanství, bude mít tu čest, zahájit hlavní program letošní edice tradičního klání na novém a ikonickém místě. Proti velezkušené Oceane Dodinové z Francie nastoupí na zrenovovaném svatostánku českého tenisu.
Pokud byste ale čekali obrovskou radost a velká očekávání, budete se mýlit. "Štvanici znám samozřejmě dobře, hrávala jsem na ní spoustu turnajů jako malá. Je to tam opravdu pěkné. Zvlášť ten centrkurt teď vypadá moc hezky. Ale vlastně se přiznám, že bych raději hrála ve Stromovce – na Spartě, kde je to pro mě takové rodinné," překvapí mladičká česká tenistka chvíli poté, co po boku Marie Bouzkovou odehrála exhibiční zápas při plavbě na parníku v historickém centru Prahy na Vltavě.
Je znát, že z premiéry na pražském klání má zdravý respekt a zároveň si tak trochu si uvědomuje, že Livesport Prague Open není úplně šitý jí na míru.
"Já mám pořád asi víc blíž k antuce. Na betonu je ten tenis sice stejný, ale zároveň o kousek jiný. Takže se budu chtít hlavně rozehrát, najít svoji hru a prostě se budu snažit hlavně hrát svůj nejlepší tenis," vypráví skromně.
Pro vítězku juniorského French Open se totiž poněkud zkomplikovala příprava. Od Paříže nehrála jediný ostrý zápas. "Plány byly jiné, bohužel do toho všeho přišlo zranění, ale teď už jsem ale v pořádku. Vynechala jsem měsíc, to mě trošku mrzí, protože jsem chtěla nahrát nějaké body. A i před Paříží jsem kvůli přípravě vynechala nějaké turnaje, takže je to takové těžší," přibližuje dění posledních týdnů.
Paradoxní je, že v duelu s o 12 let starší Dodinovou, která v minulosti dokázala vyšplhat do první padesátky žebříčku WTA, je mladičká Češka považována sázkovými kancelářemi za favoritku.
"Samozřejmě, že koukám, koho mi los postaví do cesty, ale nesnažím se to nějak víc analyzovat. Spíš se snažím chodit na kurt s čistou hlavou a i trenér mi v tom docela pomáhá," říká Alisa Oktiabreva.
Aréna se šesti tisíci sedačkami na její premiéru v hlavní soutěži turnaje kategorie WTA 250 asi nebude tolik zaplněná, a na tribuně prý nebudou ani Alisini rodiče. "Nepřijdou. Já je tam nechci a oni to respektují. Je to dobré pro nějaký můj klid. Myslím, že třeba koukají na nějaký online, ale když jezdím po turnajích, tak jsou většinou v práci. Starší sestra se asi přijde podívat, ale táta s mámou ne. Myslím, že by si asi kvůli mně vzali volno, ale já to tak opravdu nechci," přiznává netradiční přístup.
Pražský podnik už absolvuje čerstvě s novým občanstvím. Na konci června složila slib a i v dokumentech bude definitivně Češka: "Vše proběhlo, jak mělo, ale je fakt, že pořád ještě čekám na pas," dodává s úsměvem Alisa Oktiabreva.
Program dvouhry žen na Livesport Prague Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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