Kontroverzní Ukrajinka se hrubě pustila do krajanek. Kritizuje je za účast na svatbě bývalé Rusky

DNES, 09:00
Téma 5
Oleksandra Olijnykovová opět vyvolala rozruch. Ukrajinská tenistka veřejně zkritizovala své krajanky Juliji Starodubcevovou a Nadiju Kičenokovou. Důvodem byla jejich účast na svatbě Darji Kasatkinové, bývalé ruské reprezentantky. Ta však válku na Ukrajině dlouhodobě odsuzuje a už více než rok nastupuje pod australskou vlajkou.
Profily hráčů (7)
Oliynykova Oleksandra
Kasatkina Darya
Starodubtseva Yulia
Kichenok Nadiya
Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová se opřela do svých krajanek (@ Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Olijnykovová, která je známá svým hlasitým vystupováním proti Rusku, se na sociálních sítích ostře pustila do svých dvou krajanek Starodubcevové a Kičenokové. Kritizovala je za účast na svatbě Kasatkinové, přestože bývalá ruská reprezentantka patří v posledních letech k nejvýraznějším kritičkám režimu Vladimira Putina. Loni na konci března navíc změnila sportovní příslušnost a od té doby reprezentuje Austrálii.

To však kontroverzní Ukrajince nestačí a do krajanek se silně opřela. "Dívky, když vidím, jak radostně tančíte, je jasné, že máte spoustu energie. Proč ji raději nevyužijete na pomoc se sbírkou na vozidlo pro ukrajinskou námořní pěchotu?" napsala. "S vaším dosahem by se potřebných pět tisíc dolarů vybralo velmi rychle. Nebo je to proto, že by to vaši ruští přátelé nepochopili?" pokračovala.

Její slova okamžitě rozdělila fanoušky na dva tábory. Jedni její kritiku podpořili s tím, že během pokračující války je jakýkoliv kontakt s ruskými sportovci nevhodný. Druzí naopak upozorňovali, že případ Kasatkinové je odlišný, protože tenistka dlouhodobě vystupuje proti ruské invazi.

Olijnykovová tak stále bojuje a snaží se invazi na Ukrajině zviditelnit skrz tenisové prostředí. Zároveň naznačila, že ani mezi samotnými ukrajinskými hráčkami nepanuje shoda v tom, kde leží hranice mezi osobními vztahy, morálními postoji a politickou realitou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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misa
20.07.2026 09:56
Kasatkina je disidentka, tady to Ol. trochu přehnala.
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baba
20.07.2026 09:22
Opět jenom snaha o zviditelnění. O Darje se ví od prvopočátku, že jde proti Rusku, takže je jasné, že jenom potřebuje rozruch. Ať jde pomáhat na frontu, vlastenka jedna !!!!
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falcon_heavy
20.07.2026 09:41
Někdo tady tuhle psal, že na té svatbě byla i Andrejeva, která naopak Putlera podporuje.
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Paseka
20.07.2026 09:20
Už je s tím trapná .
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falcon_heavy
20.07.2026 09:39
Upozorňovat na zlo není nikdy trapné.
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