Češky v letošní sezoně dominují! Krejčíková přidala osmý titul, žádná země jich nemá víc
Krejčíková se v neděli v Aténách stala už pátou českou vítězkou turnaje WTA v letošní sezoně. Navázala tak na krajanky Bejlek, Muchovou, Bouzkovou a Noskovou, které se o předchozích sedm titulů postaraly v první polovině roku.
Právě osm triumfů je aktuálně nejvyšším počtem ze všech zemí na ženském okruhu WTA v roce 2026. Druhé Spojené státy mají na kontě šest vítězných turnajů, Ukrajina čtyři a Rusko tři. České hráčky tak v letošní sezoně jasně dominují.
Úspěšnou českou sezonu odstartovala Bejlek velmi překvapivým titulem v Abú Zabí. Muchová následně ovládla prestižní podnik WTA 1000 v Dauhá a později kralovala na trávě v německém Bad Homburgu. Turnaje na zeleném pažitu se letos Češkám povedly na výbornou. Zazářila i Bouzková, která se radovala Nottinghamu. V březnu navíc uspěla i na antuce v Bogotě.
Nejvýraznější českou stopou je bezpochyby wimbledonský titul Noskové, která v historickém českém finále zdolala Muchovou. Před slavným turnajem v All-England Clubu, kde získala premiérový grandslamový vavřín, vyhrála ještě také generálku v Berlíně.
Česká dominance navíc nekončí pouze ve dvouhře. Výrazně se daří také deblistkám, které letos vybojovaly už devět turnajových titulů. Největší podíl na tom má světová jednička Kateřina Siniaková. Společně s Američankou Taylor Townsendovou patří k nejúspěšnějším párům sezony a výrazně přispívá k tomu, že český tenis vládne ženskému okruhu nejen v singlu.
Skvělá Krejčíková dobyla Atény
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