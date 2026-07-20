Češky v letošní sezoně dominují! Krejčíková přidala osmý titul, žádná země jich nemá víc

DNES, 11:00
Aktuality 2
Český ženský tenis prožívá mimořádnou sezonu. Barbora Krejčíková v neděli kralovala na turnaji v Aténách a zařadila se po bok Sáry Bejlek, Karolíny Muchové, Marie Bouzkové a Lindy Noskové. České tenistky tak mají v roce 2026 na kontě už osm singlových titulů na okruhu WTA. Žádná jiná země se podobnou bilancí pochlubit nemůže.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Bejlek Sara
Barbora Krejčíková s trofejí pro vítězku turnaje v Aténách (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Krejčíková se v neděli v Aténách stala už pátou českou vítězkou turnaje WTA v letošní sezoně. Navázala tak na krajanky Bejlek, Muchovou, Bouzkovou a Noskovou, které se o předchozích sedm titulů postaraly v první polovině roku.

Právě osm triumfů je aktuálně nejvyšším počtem ze všech zemí na ženském okruhu WTA v roce 2026. Druhé Spojené státy mají na kontě šest vítězných turnajů, Ukrajina čtyři a Rusko tři. České hráčky tak v letošní sezoně jasně dominují.

Úspěšnou českou sezonu odstartovala Bejlek velmi překvapivým titulem v Abú Zabí. Muchová následně ovládla prestižní podnik WTA 1000 v Dauhá a později kralovala na trávě v německém Bad Homburgu. Turnaje na zeleném pažitu se letos Češkám povedly na výbornou. Zazářila i Bouzková, která se radovala Nottinghamu. V březnu navíc uspěla i na antuce v Bogotě.

Nejvýraznější českou stopou je bezpochyby wimbledonský titul Noskové, která v historickém českém finále zdolala Muchovou. Před slavným turnajem v All-England Clubu, kde získala premiérový grandslamový vavřín, vyhrála ještě také generálku v Berlíně.

Česká dominance navíc nekončí pouze ve dvouhře. Výrazně se daří také deblistkám, které letos vybojovaly už devět turnajových titulů. Největší podíl na tom má světová jednička Kateřina Siniaková. Společně s Američankou Taylor Townsendovou patří k nejúspěšnějším párům sezony a výrazně přispívá k tomu, že český tenis vládne ženskému okruhu nejen v singlu.

Skvělá Krejčíková dobyla Atény

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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aligo
20.07.2026 11:39
Ta trofej je teda pěkně hnusná bych od Řeků čekal něco lepšího
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Sinuhet1
20.07.2026 11:27
uzasne, pamatuju tady ty komenty, ze nase hracky jsou sice ve stovce, ale vyhravaji malo turnaju
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