Češi v akci, pondělí 20. 7. Bouzková a pět nadějí na Štvanici! Vrací se Brenda Fruhvirtová
Češi v akci (probíhající turnaje)
Šest nadějí v Praze
Celkem šest českých nadějí nastoupí na pražské Štvanici a čtyři Češky vstoupí do hlavní soutěže dvouhry. Dvojnásobná šampionka a turnajová jednička Marie Bouzková začne obhajobu loňského triumfu proti Jessice Bouzasové, pokusí se potvrdit skvělou formu z travnatých kurtů a bude proti nevyzpytatelné Španělce favoritkou.
Poprvé pod českou vlajkou se představí Alisa Okťabreva, jež dostala divokou kartu a v červnu změnila občanství. Premiéru v hlavní soutěži na nejvyšší tour podnikne proti Océane Dodinové a navzdory mnohem menšímu počtu zkušeností je favoritka. Lucie Havlíčková vyzve Alyciu Parksovou a kvalifikantka Dominika Šalková bude čelit nasazené šestce Antonii Ružičové.
Rozehraje se i soutěž čtyřhry. Jako první se z českých tenistek představí skvěle sehrané Alena a Jana Kovačkovy, přičemž mladší z talentovaných sester ovládla v juniorkách už čtyři grandslamy po sobě v deblu a dorazila po triumfu ve Wimbledonu.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Okťabreva (ČR) – Dodinová (Fr.)
12:30 | Bouzková (1-ČR) – Bouzasová (Šp.)
14:00 | Havlíčková (ČR) – Parksová (USA)
15:30 | Šalková (ČR) – Ružičová (6-Chorv.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – C. Corleyová/Harrisonová (USA)
Kopřivu čeká těžké první kolo
Vít Kopřiva druhým týdnem po sobě potkává v prvním kole na milované antuce velmi těžkého protivníka. V Umagu narazil na domácí talent Dina Prižmiče a dokázal uhrát jen čtyři gamy. Potíže může mít také v Kitzbühelu s dalším soupeřem, který prožívá nejlepší období kariéry. A sice s Ignaciem Busem.
Kopřiva si ale nejspíše bude na postup věřit, i když oba předchozí starty v tomto dějišti zakončil hned v prvním kole. Buseho totiž porazil nedávno na trávě na Mallorce a ve vzájemné bilanci vede 3:1. Buse však bude mnohem nebezpečnější na antuce a půjde do utkání jako mírný favorit.
ATP 250 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Kopřiva (ČR) – Buse (5-Peru)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Jebens/Vocel (Něm./ČR) – Schnaitter/Wallner (3-Něm.)
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Kolář (3-ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Palán (6-ČR) – Leong (12-Malaj.)
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Sisková (6-ČR) – Schüllerová (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Laboutková (1-ČR) – Zuz. Bednarzová (13-Pol.)
11:30 | Bayerlová (14-ČR) – Kmieciková (Pol.)
11:30 | L. Petruželová (4-ČR) – Šupová (SR)
13:00 | Šebestová (7-ČR) – Svatíková (9-SR)
ITF W50 HORB (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Pulchartová (ČR) – Mandelíková (15-ČR)
12:00 | B. Fruhvirtová (ČR) – Raschdorfová (11-Něm.)
14:00 | Sedláčková (6-ČR) – Khomichová (Něm.)
16:00 | Kudláčková (ČR) – Spasovová (16-Bulh.)
17:30 | Suchá (7-ČR) – Zaparňuková (Ukr.)
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Hejtmánková (5-ČR) – Myhreová (Dán.)
* bude se hrát i finále
ITF M25 METZINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Řeček (4-ČR) – Barbic (Něm.)
ITF M25 OLLERSBACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Čížek (2-ČR) – Kyjaci (SR)
14:30 | Klimas (6-ČR) – Glarner (Švýc.)
16:00 | Homola (12-ČR) – Spindler (Rak.)
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kulhavá (3-ČR) – Butucová Cerchezová (Rum.)
12:00 | Kopřivová (16-ČR) – Kryvoručková (Ukr.)
ITF W15 LAS PALMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | L. Drukerová (ČR) – Brunová (1-Arg.)
11:00 | A. Drukerová (ČR) – Vilaová (11-Šp.)
12:30 | Poláková (ČR) – Kučíková (5-SR)
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Krejčí (1-ČR) – Cosimi (It.) 6:1, 2:6, 3:3 / dohrávka
13:00 | Papavasiliu (ČR) – Baudel (6-Fr.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Mošková (ČR) – Kotsevaová (12-USA)
10:00 | Kr. Přikrylová (ČR) – Nykyforuková (9-Ukr.)
12:30 | Levinská (10-ČR) – Skamarochová (Pol.)
12:30 | Vrajíková (7-ČR) – Lebedevaiteová (Brit.)
* bude se hrát i finále
J60 EINDHOVEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | D. Soukup (15-ČR) – Pijnacker (Niz.)
* bude se hrát i finále
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Rakouš (ČR) – Maskolaitis (8-Lit.)
09:00 | Horský (3-ČR) – Karpiňski (Pol.)
10:30 | Wirgler (4-ČR) – Juozapavičius (Lit.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Havelková (1-ČR) – Grikštaitéová (Lit.)
13:30 | Dufková (3-ČR) – Nastalyová (Pol.)
16:30 | Bidziliaová (ČR) – Leščinská (8-Lot.)
J30 SOFIE (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Višňovská (ČR) – Momčilovová (Bulh.)
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Jaroš (ČR) – Ward (3-Brit.)
12:00 | Šebek (ČR) – Petkovič (Chorv.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Benáčková (2-ČR) – Kymalainenová Brekalová (Chorv.)
09:00 | Reifová (5-ČR) – Rebičová (Chorv.)
13:30 | B. Blažková (ČR) – De Hertová (Belg.)
J30 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
10:30 | Janoušek (11-ČR) – Heiszer (6-Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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