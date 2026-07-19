Češi v akci, neděle 19. 7. Krejčíková o titul! Fruhvirtová v Praze prohrála, Štruplová a Detiucová slaví triumf
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková zabojuje o titul
Barbora Krejčíková zvládla fyzicky i psychicky extrémně náročné semifinále v Aténách a má necelých 24 hodin na to, aby se připravila na těžké finále s Marií Sakkariovou. Domácí hvězda má nejen mnohem víc času na regeneraci, ale hlavně absolvovala v předchozím kole podstatně snadnější zápas.
Ve vzájemné bilanci vede 3:0 Krejčíková. Poslední souboj se uskutečnil v semifinále French Open 2021, kde česká hráčka přežila mečbol i více než třísetovou bitvu a zvítězila poměrem 9:7 v rozhodujícím setu. Následně si došla pro první ze svých grandslamových vavřínů ve dvouhře.
Ve finále na hlavní tour má Krejčíková bilanci 8:5 a po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu je takto daleko na této úrovni teprve podruhé, přičemž před pár týdny na trávě v Hertogenboschi kvůli nemoci nenastoupila. Sakkariová disponuje katastrofální úspěšností 2:8 ve finálových utkáních a o titul si zahraje poprvé od předloňského března.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
19:00 | Krejčíková (3-ČR) – Sakkariová (4-Řec.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Čarajevová/Kulambajevová (Arm./Kaz.) 4:6, 6:2, 10:5
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Xinyu Gao (Čína) – L. Fruhvirtová (8-ČR) 6:2, 0:6, 6:3
Šalková (1-ČR) – Knutsonová (12-ČR) 6:2, 6:3
ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (1-ČR) – Casanova (Švýc.) / zrušeno
ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Palán (6-ČR) – Munk (Šp.) 6:3, 6:4
ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (12-ČR) – Niklas-Salminen (Fin.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Štruplová (3-ČR) – Zelníčková (SR) 6:3, 6:4
ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Laboutková (1-ČR) – Rothensteinerová (Rak.) 6:2, 6:1
L. Petruželová (4-ČR) – Vlčková (ČR) 6:3, 7:6 (7:0)
Bayerlová (14-ČR) – Kellerová (Rak.) 6:0, 6:3
Šebestová (7-ČR) – Jašková (SR) 6:0, 3:6, 6:3
ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Hejtmánková (5-ČR) – Myhreová (Dán.) / odloženo
ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kulhavá (3-ČR) – Neacsuová (Rum.) 6:0, 6:1
14:30 | Kopřivová (16-ČR) – Janiszewská (Pol.)
ITF W15 LAS PALMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Drukerová (ČR) – Laggová (Rak.) 6:0, 6:0
A. Drukerová (ČR) – Yee Ching Wai (Hong.) 7:5, 6:2
Poláková (ČR) – Bordásová (Maď.) 6:2, 6:0
14:00 | Vachková (ČR) – Maineová (Brit.)
ITF M15 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | Sanders (4-ČR) – Estrada González (Mex.)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Fazekas (Maď.) – Laššan (1-ČR) 6:2, 4:0 / skreč
• Čtyřhra chlapci - finále •
Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Palanza/Szabo (It./Rum.) 7:5, 6:1
J300 BYTOM (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Krejčí (1-ČR) – Cosimi (It.) 6:1, 2:6, 3:3 / odloženo
Papavasiliu (ČR) – Baudel (6-Fr.) / odloženo
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Levinská (10-ČR) – Skamarochová (Pol.) / odloženo
Vrajíková (7-ČR) – Lebedevaiteová (Brit.) / odloženo
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Papavasiliu (ČR) – Jedryka (Pol.) 7:6 (11:9), 6:4
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Mošková (ČR) – Pastuszkaová (Kan.) 6:2, 6:4
Kr. Přikrylová (ČR) – Sikoraová (Pol.) 6:2, 7:6 (7:5)
Bajoreková (Pol.) – T. Růžičková (ČR) 6:2, 6:3
J60 FÜRTH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:00 | Kollert (1-ČR) – Lüders (Něm.)
16:00 | Mohamed (5-ČR) – Modali (11-Něm.)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
18:00 | Benetková (3-ČR) – Picheryová (9-Fr.)
18:00 | Posmyková (5-ČR) – čeká na soupeřku
18:00 | Holubová (10-ČR) – Huberová (2-Něm.)
18:00 | Čermáková (11-ČR) – Steckhanová (6-Něm.)
18:00 | Dukovová (ČR) – Zappiaová (4-Kan.)
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Mohamed (5-ČR) – Herrera Sanchez (Něm.) 6:3, 6:4
Erb (Něm.) – Šimek (16-ČR) / bez boje
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Aurnhammerová (Něm.) – Sejvalová (12-ČR) 6:3, 6:0
Holubová (10-ČR) – Winningová (Něm.) 6:2, 6:4
Dukovová (ČR) – Heckerová (16-Něm.) 2:6, 6:4, 10:5
Weidenfeldová (Něm.) – Miketová (13-ČR) 6:4, 6:2
A. Fernándezová (8-Šp.) – Steinbauerová (ČR) 6:3, 6:3
Čermáková (11-ČR) – Freyholdtová (Švýc.) 6:1, 6:2
J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Wirgler (1-ČR) – Lukševičius (Lit.) 6:2, 6:1
J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Perroneová (9-It.) – Ulichová (6-ČR) 6:2, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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V žebříčku se díky tomu posune někam k 205.místu což by jí zaručovalo účast v kvalifikaci na USO ...
Už by měla být 8.Češkou, kterou bych měl vidět v kvaldě na USO.
207 by mělo stačit, to spíš Lucka Havlíčková se v Praze musí snažit, aby jí Amerika neunikla mezi prsty
Na svatbu v Aténách si Kasatkinová také pozvala dvě ukrajinské kamarádky z okruhu, Juliji Starodubcevovou a Nadiju Kičenokovou. Spolu s nimi ale také hvězdné Rusky Mirru Andrejevovou a Anastasii Pavljučenkovovou. Byť si ukrajinské tenistky od vypuknutí invaze nepodávají po vzájemných zápasech s ruskými soupeřkami ruku, na svatební hostině pařily vedle sebe.
https://twitter.com/i/status/2078378865685061968
hlavne nech si to precitaju obe strany, ktore tu bojuju za klavesami.....
som netusila, ale spytala som sa AI a dostala som odpoved
https://www.sportskeeda.com/tennis/news-daria-kasatkina-s-happy-wedding-turns-sour-oleksandra-oliynykova-blasts-fellow-ukrainians-dancing-russians
Ale hlasy do sportovce roku ji to stejne neprinese