ATP testuje významnou novinku. Může pomoci hráčům i omezit zranění

DNES, 11:00
Téma 14
ATP připravuje experiment, který by v budoucnu mohl ovlivnit průběh profesionálních tenisových zápasů. Na challengeru v americkém Lexingtonu otestuje častější výměnu míčů. Cílem je reagovat na dlouhodobé stížnosti hráčů, kteří upozorňují na rychlé opotřebení míčů a možné zdravotní problémy spojené s jejich používáním.
Carlos Alcaraz v péči fyzioterapeuta (@ Patricia Rodrigues/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Dosud se při zápasech první sada míčů měnila po sedmi gamech, protože dva se započítávají už během rozehrávky. Následně docházelo k výměně každých devět her. Na turnaji v Lexingtonu se ale nové míče objeví už po pěti gamech a poté každých sedm her. ATP si od změny slibuje, že míče zůstanou déle v lepším stavu a nebudou se tolik opotřebovávat.

Právě tenisové míče jsou v posledních letech častým terčem kritiky. Řada hráčů upozorňuje na rozdílnou kvalitu jednotlivých značek i na to, že se míče během zápasů rychle stávají těžšími. Podle některých tenistů to zvyšuje zatížení zápěstí, loktů a ramen a může přispívat ke vzniku zranění.

Veřejně se k tomuto tématu v minulosti vyjadřili například Novak Djokovič, Carlos Alcaraz nebo Taylor Fritz. Hráči často poukazují na to, že rozdílné typy míčů na jednotlivých turnajích mění podmínky hry a mohou negativně ovlivňovat jejich fyzickou pohodu.

Experiment se zatím uskuteční pouze na turnaji ATP Challenger Tour v Lexingtonu, kde budou organizátoři i ATP sledovat jeho dopad na průběh utkání i zdravotní zátěž hráčů. Pokud se novinka osvědčí, není vyloučeno, že se v budoucnu rozšíří také na hlavní okruh ATP.

Pro tenisový svět by šlo o poměrně významnou změnu. Častější výměna míčů by mohla ovlivnit tempo zápasů, délku výměn i celkový charakter hry. Zároveň by ale mohla přinést větší komfort hráčům, kteří si na současný stav dlouhodobě stěžují.

ATP tak zkouší najít kompromis mezi tradičním průběhem utkání a požadavky moderního profesionálního sportu. Výsledky testu z Lexingtonu ukážou, zda má tato novinka šanci stát se součástí pravidel i na nejvyšší úrovni.

Alcaraz, Draper a další marodi? Legenda ukázala na skutečného viníka

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

14
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Nata1
19.07.2026 12:44
Výrobci si slibují více dodaných sad míčů, tedy vyšší faktury. A samozřejmě všimné pro ty, co to zavedou.
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sojka1
19.07.2026 12:26
to je divne, jakou validitu ma test na challangeru, jednorazove na jednom turnaji, povrchu a jaky vubec test, jak maji podchycene parametry testovane skupiny, kde maji kontrolni skupinu, atd..... castejsi vymena micu - proc ne, ale cesta jde prece pres vyrobce, takze sjednoceni kvality micu a testy te kvality..... :-)
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paprikovygulas.
19.07.2026 11:54
Deti na turnajoch 4 lopty na zapas.
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pantera1
19.07.2026 11:25
Za chvíli se Adonis pokusí prolomil kletbu řecké tragédie, držím palce a zkus Koliňóna od Kolína porazit. Musíš být jako ten velkej, co se vždycky snažil přechytračit malýho
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frenkie57
19.07.2026 11:30
Nedej bože, aby Cipísek vyhrál a Sekkyrka taky. To by Řekové a Řekyně byli týden v rauši.
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pantera1
19.07.2026 11:41
Adonis může, Mária nikoliv. Ale mám o Baru trochu obavy, bude unavená. Včera ten hon na bobra ji dal pěkně zabrat. A hlavně to chci vidět. Musím jet kamarádce zalít zahradu a jelikož mají bazén, tak se tam zaseknu, jako včera. Když máš takový vymoženosti jen pro sebe, to se musí využít.
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frenkie57
19.07.2026 12:03
Nevím jak u vás, ale tady u nás přijde určitě přírodní zalévání. Abys nebyla jak Pipi Punčochatá, jak zalévala záhon v prudkém dešti.
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pantera1
19.07.2026 12:08
To by bylo super. Ale před Brnem se to dost často stopne. Včera se nečekaně odpo vyčasilo a vytáhla jsem lehátko. Spadlo jen pár kapek, takže jsem zalivala. Oni jsou hrozní zahradníci. Pěstujjou kdeco. Tohle absolvuju každej rok, ale to koupání to vynahradí . Pipi je úžasná, jako holka jsem chtěla být jako ona .
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PTP
19.07.2026 12:17
Brno je zlatá loď
Za panterou1 z Brna choď
Hm, je černá
Hm, a hebká
Brno je zlatá loď
Za panterou1 z Brna choď
Hm, je hezká?
Hm, a chytrá?
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pantera1
19.07.2026 12:26
to se nejspíš nedovíš, ty můj kvítku medový
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PTP
19.07.2026 12:07
Hon na bobra dá zabrat vždycky.
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pantera1
19.07.2026 12:15
To věřím, jak fyzicky, tak finančně to většinou nebývá žádná srandovní záležitost .
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PTP
19.07.2026 11:32
Na švýcarské antuce Štefan vynikne.
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PTP
19.07.2026 11:06
Mně se s novýma míčema hraje vždycky hůř, než se trochu ohrají.
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