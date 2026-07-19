ATP testuje významnou novinku. Může pomoci hráčům i omezit zranění
Dosud se při zápasech první sada míčů měnila po sedmi gamech, protože dva se započítávají už během rozehrávky. Následně docházelo k výměně každých devět her. Na turnaji v Lexingtonu se ale nové míče objeví už po pěti gamech a poté každých sedm her. ATP si od změny slibuje, že míče zůstanou déle v lepším stavu a nebudou se tolik opotřebovávat.
Právě tenisové míče jsou v posledních letech častým terčem kritiky. Řada hráčů upozorňuje na rozdílnou kvalitu jednotlivých značek i na to, že se míče během zápasů rychle stávají těžšími. Podle některých tenistů to zvyšuje zatížení zápěstí, loktů a ramen a může přispívat ke vzniku zranění.
Veřejně se k tomuto tématu v minulosti vyjadřili například Novak Djokovič, Carlos Alcaraz nebo Taylor Fritz. Hráči často poukazují na to, že rozdílné typy míčů na jednotlivých turnajích mění podmínky hry a mohou negativně ovlivňovat jejich fyzickou pohodu.
Experiment se zatím uskuteční pouze na turnaji ATP Challenger Tour v Lexingtonu, kde budou organizátoři i ATP sledovat jeho dopad na průběh utkání i zdravotní zátěž hráčů. Pokud se novinka osvědčí, není vyloučeno, že se v budoucnu rozšíří také na hlavní okruh ATP.
Pro tenisový svět by šlo o poměrně významnou změnu. Častější výměna míčů by mohla ovlivnit tempo zápasů, délku výměn i celkový charakter hry. Zároveň by ale mohla přinést větší komfort hráčům, kteří si na současný stav dlouhodobě stěžují.
ATP tak zkouší najít kompromis mezi tradičním průběhem utkání a požadavky moderního profesionálního sportu. Výsledky testu z Lexingtonu ukážou, zda má tato novinka šanci stát se součástí pravidel i na nejvyšší úrovni.
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Za panterou1 z Brna choď
Hm, je černá
Hm, a hebká
Brno je zlatá loď
Za panterou1 z Brna choď
Hm, je hezká?
Hm, a chytrá?