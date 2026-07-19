Konec v kvalifikaci. Fruhvirtová znovu na Číňanku nestačila, nepomohl ani kanár

DNES, 15:35
Aktuality 4
WTA LIVESPORT PRAGUE OPEN - Linda Fruhvirtová si hlavní soutěž domácího turnaje Livesport Prague Open nezahraje. Ve finálovém kvalifikačním kole podlehla čínské soupeřce Xinyu Gao po setech 2:6, 6:0 a 3:6. O postup do hlavní soutěže se ve vzájemném souboji utkají zbývající dvě české tenistky Dominika Šalková a Gabriela Knutsonová.
Profily hráčů
Gao Xinyu
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová si hlavní soutěž v Praze nezahraje (@ Benoit Doppagne / Zuma Press / Profimedia)

Gao – L. Fruhvirtová 6:2, 0:6, 6:3

Před pěti dny se Fruhvirtová s Gao potkaly na challengeru v Istanbulu, kde se z třísetového vítězství radovala čínská tenistka, která tak vzájemnou bilanci srovnala na 1:1. I do finálového kvalifikačního zápasu vstoupila lépe soupeřka české tenistky.

Hned v úvodu prolomila podání Fruhvirtové a po potvrzeném brejku získala slibný náskok 3:0. V dalším průběhu setu si obě tenistky bez problémů držely svá podání. Za stavu 5:2 pro Gao o něj podruhé přišla bývalá 49. hráčka světa a první set tak ztratila za 41 minut 2:6.

Ve druhém setu Fruhvirtová výrazně zpřesnila hru. Její údery získaly na razanci, Číňanka se navíc začala dopouštět nevynucených chyb. V úvodních třech gamech ztratila domácí tenistka jen čtyři body a ujala se vedení 3:0. Gao se snažila na svou soupeřku zatlačit, její údery ale postrádaly přesnost, neuhlídala si ani svůj třetí servis a druhou sadu prohrála bez zisku gamu za 27 minut 0:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vstup do závěrečné sady ale rodačce z Prahy vůbec nevyšel. V úvodních třech gamech brala jen čtyři výměny a rychle nabrala manko 0:3. A mohlo být ještě hůř. Ve čtvrté hře odvracela další dva brejkboly, tentokrát ale byla úspěšná, a když vzápětí uspěla i na příjmu, ztrácela už jen jeden game.

Fruhvirtová ale brejk potvrdit nedokázala a znovu přišla o podání. Za stavu 4:2 pak utkání přerušila na zhruba dvě hodiny dešťová přeháňka. Po ní sice domácí hráčka vzala soupeřce podání, vzápětí ale znovu přišla o to své a utkání tak za dvě hodiny a sedm minut ztratila po setech 2:6, 6:0 a 3:6.

Výsledky kvalifikace dvouhry na Livesport Prague Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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ladinec
19.07.2026 16:03
Lilda ma svůj sportavní vrchol už za sebou.
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Tomas_Smid_fan
19.07.2026 15:48
Lindo? Už by to chtělo někde vyhrát aspoň 3kola, už mi je i taknějak jedno kde.
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Diabolique
19.07.2026 15:45
Na LL nema sanci? Byla osma nasazena.
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kureee
19.07.2026 16:04
Má a docela vysokou, pokud teď vyhraje Podrez, Costoulas a Šálková, tak Linda jako nasazená 8 zůstane jako druhá nejvýše nasazená poražená po Hon (4). A hlavní pavouk už teď nabízí dvě LL místa, dneska se odhlásila Polina Kudermetova a Alina Korneeva
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Diabolique
19.07.2026 16:09
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