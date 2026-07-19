Tsitsipas ukončil dlouhé čekání. Ve Gstaadu slaví první titul po více než roce
Tsitsipas - Collignon 6:4, 6:7, 6:3
Dvanáct titulů a dvě grandslamová finále navíc posbíral za svou kariéru Tsitsipas. Pro Collignona šlo naopak o vůbec první účast ve finále některého z turnajů na okruhu ATP. V úvodu utkání ale na belgickém tenistovi žádná nervozita patrná nebyla. V prvních čtyřech gamech si oba tenisté naprosto hladce drželi svá podání.
Do prvních problémů se dostal až řecký favorit v pátém gamu, brejkbolovou možnost ale dokázal odvrátit. Collignon toho vzápětí musel litovat, protože to byl on, kdo jako první prohrál podání a nabral manko 2:4. Tsitsipas ale brejk potvrdit nedokázal, i on přišel o servis a když jeho soupeř potvrdil ten svůj, bylo opět vyrovnáno. Závěr první sady však přece jen patřil Řekovi. V následujících dvou gamech přišel jen o dvě výměny a první sadu získal za 37 minut 6:4.
Úvod druhého setu ale jednoznačně patřil jeho soupeři. Rodák z amerického Rochesteru si agresivní hrou vytvořil od prvních míčů tlak a velmi rychle se dostal do vedení 2:0. Tsitsipas postupem času srovnal krok i skóre. V šesté hře uspěl na returnu a vyrovnal stav na 3:3.
Collignon se do kritické situace dostal v osmém gamu, kdy na svém podání odvracel další brejkbolovou možnost. Sázkou na maximální riziko ale dokázal nebezpečí zažehnat a druhou sadu tak musel rozhodnout tie-break. V něm měl jasně navrch Belgičan, získal ho 7:3 a srovnal stav zápasu na 1:1.
V rozhodujícím dějství měl navrch Tsitsipas. Ve druhém gamu ještě neproměnil čtyři brejkboly, v páté hře ale už úspěšný byl, brejk vzápětí potvrdil čistou hrou a vedl už 4:2. Slibný náskok už bývalá světová trojka nepustila. Po dvou hodinách a 18 minutách proměnil Tsitsipas druhý mečbol a mohl slavit třináctý kariérní titul, první v letošní sezoně.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nebylo to spatne, ale ten prechod na spinave ponozky a lezeni po zadnich plachtach kurtu je fakt narocny.... a kamera ani nemuze zabirat jen kurt, protoze by hrace vubec nenasla..... ;-)