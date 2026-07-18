Návrat šampiona. Rubljov v Bastadu zastavil rozjetého Itala a slaví první letošní titul
Rublev – Darderi 6:4, 6:3
Sedmnáct titulů získal během kariéry do této doby Rubljov. V letošní sezoně ale na svůj první úspěch stále čekal. Darderi se už letos dočkal, když svůj pátý turnajový vavřín získal na antuce v Santiagu de Chile. V úvodu druhého vzájemného zápasu si Rubljov i Darderi počínali na svém podání velmi jistě. První starosti řešil až v pátém gamu ruský tenista, s brejkovou hrozbou si ale s přehledem poradil.
Klíčový moment prvního dějství tak přišel v samotném závěru. Darderi se do problémů na podání dostal za stavu 4:5. První brejkbol odvrátil, na druhý už ale nestačil a úvodní sadu tak ztratil za 43 minut hry 4:6.
Nezvládnutý závěr se na hře italského tenisty výrazně projevil hned na startu druhé sady. Darderi začal chybovat, na kurtu působil nesoustředěným a nervózním dojmem. Rychle přišel o druhé podání v řadě a když Rubljov brejk potvrdil, prohrával argentinský rodák už 0:3. Rubljov byl v této fázi zápasu jasně lepším hráčem. Ve výměnách měl jednoznačně navrch, vyvaroval se i zbytečných chyb a udával směr zápasu.
Semifinalista letošního Masters v Římě marně hledal na soupeřovu hru odpověď. Jeho snaha o maximální agresivitu často narážela na nepřesnost. Často diskutoval se svým trenérským boxem, k tíženému výsledku to ale nevedlo. Moskevský rodák si nadále počínal na svém podání bezchybně, soupeři nedával vůbec žádnou příležitost dostat se k brejku.
Po hodině a 18 minutách proměnil Rubljov druhý mečbol a mohl se tak radovat z premiérového triumfu v letošní sezoně. Ruský tenista tak navázal na vítězství z Bastadu z roku 2023. Ze současného 16. místa se posune o dvě příčky, jeho maximem zůstává pátá pozice ze sezony 2021.
"Podmínky byly dnes velmi složité. Bylo chladno, zataženo, míče byly těžké. Ale dokázal jsem si s tím poradit, jsem moc šťastný, že jsem tady uspěl," říkal nový šampion.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Bastadu
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