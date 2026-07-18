Návrat šampiona. Rubljov v Bastadu zastavil rozjetého Itala a slaví první letošní titul

DNES, 16:10
Aktuality 0
ATP BASTAD - Parádní jízdu turnajem v Bastadu dotáhl Andrej Rubljov k vítěznému konci. Ve finálovém duelu si poradil s italským soupeřem a obhájcem titulu Lucianem Darderim po setech 6:4, 6:3 a dočkal se tak prvního letošního triumfu na okruhu ATP.
Profily hráčů
Rublev Andrey
Darderi Luciano
Andrej Rubljov oslavuje triumf v Bastadu (@ Niclas Jönsson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia)

Rublev – Darderi 6:4, 6:3

Sedmnáct titulů získal během kariéry do této doby Rubljov. V letošní sezoně ale na svůj první úspěch stále čekal. Darderi se už letos dočkal, když svůj pátý turnajový vavřín získal na antuce v Santiagu de Chile. V úvodu druhého vzájemného zápasu si Rubljov i Darderi počínali na svém podání velmi jistě. První starosti řešil až v pátém gamu ruský tenista, s brejkovou hrozbou si ale s přehledem poradil.

Klíčový moment prvního dějství tak přišel v samotném závěru. Darderi se do problémů na podání dostal za stavu 4:5. První brejkbol odvrátil, na druhý už ale nestačil a úvodní sadu tak ztratil za 43 minut hry 4:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Nezvládnutý závěr se na hře italského tenisty výrazně projevil hned na startu druhé sady. Darderi začal chybovat, na kurtu působil nesoustředěným a nervózním dojmem. Rychle přišel o druhé podání v řadě a když Rubljov brejk potvrdil, prohrával argentinský rodák už 0:3. Rubljov byl v této fázi zápasu jasně lepším hráčem. Ve výměnách měl jednoznačně navrch, vyvaroval se i zbytečných chyb a udával směr zápasu.

Semifinalista letošního Masters v Římě marně hledal na soupeřovu hru odpověď. Jeho snaha o maximální agresivitu často narážela na nepřesnost. Často diskutoval se svým trenérským boxem, k tíženému výsledku to ale nevedlo. Moskevský rodák si nadále počínal na svém podání bezchybně, soupeři nedával vůbec žádnou příležitost dostat se k brejku.

Po hodině a 18 minutách proměnil Rubljov druhý mečbol a mohl se tak radovat z premiérového triumfu v letošní sezoně. Ruský tenista tak navázal na vítězství z Bastadu z roku 2023. Ze současného 16. místa se posune o dvě příčky, jeho maximem zůstává pátá pozice ze sezony 2021.

"Podmínky byly dnes velmi složité. Bylo chladno, zataženo, míče byly těžké. Ale dokázal jsem si s tím poradit, jsem moc šťastný, že jsem tady uspěl," říkal nový šampion.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Bastadu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist