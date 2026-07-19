Los prvního kola LPO: Těžká výzva pro Bouzkovou, Krejčíkovou čeká bitva s krajankou

DNES, 18:20
Aktuality 3
V pondělí začne na pražské Štvanici hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Livesport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu Sparty, obhajuje Marie Bouzková. Hraje se na tvrdém povrchu, akce kategorie WTA 250 vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Los prvního kola je již znám.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Fruhvirtová Linda
Havlíčková Lucie
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Oktiabreva Alisa
Samson Laura
Kovackova Jana
Marie Bouzková obhajuje v Praze titul (@ ČTK / AP / Kin Cheung)

Bouzková změří na úvod síly s Jessicou Bouzasovou, Laura Samson vyzve Mayou Jointovou, Tereza Valentová Němku Evu Lysovou. Nikola Bartůňková otestuje formu Číňanky Yue Yuan, Jana Kovačková se utká s Lanianou Tararudeeovou. Sára Bejlek bude čelit Rusce Anně Blinkovové, úspěšná kvalifikantka Dominika Šalková pak Chorvatce Antonii Ružičové.

Alisa Okťiabreva, která získala české občanství teprve před několika dny, vyzve Océane Dodinovou, Lucie Havlíčková pak Američanku Alycii Parksovou. Lucky loser Linda Fruhvirtová se utká s Barborou Krejčíkovou, která má před sebou ještě finálový duel v Aténách s Marií Sakkariovou.

V pondělí se předsaví Bouzková, Okťiabreva, Havlíčková a Šalková, zbývající Češky mají své duely naplánovány na úterý.

Turnaj WTA bude na Štvanici po šestnácti letech, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Licenci soutěže drží dál TK Sparta Praha, na akci se ale také podílí Český tenisový svaz a I. ČLTK Praha, který v areálu sídlí. Centrální dvorec na Štvanici pojme šest tisíc fanoušků, hrát se bude ještě na dalších dvou kurtech. Dotace turnaje činí 283.347 dolarů.

"Jsem strašně šťastný, že se nám daří plnit některé sliby, které jsme vyřkli, když jsme před pár lety nastoupili do funkce. Jeden z nich byl, že oživíme Štvanici, a pro mě osobně je přenesení turnaje ze Sparty na Štvanici splněním snu. K turnaji to patří, protože každým rokem roste a bylo potřeba ho přesunout do větších prostor," řekl šéf svazu Jakub Kotrba.

Organizátoři chystají pro návštěvníky také doprovodný program. V pátek by měla na turnaj dorazit letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nedělní boje o tituly navštíví účastnice finále Poháru federace z roku 1986 Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková.

Livesport Prague Open: Česká účast, program a všechny důležité informace

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

3
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com
19.07.2026 18:34
Barkov Bouzkovou ceka peklo
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Diabolique
19.07.2026 18:24
To jsem teda zklamanej z losu, muzu tam jit v pondeli, ale vsechny co bych rad na vlastni oci videl dali na utery.
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PTP
19.07.2026 19:03
To bude nějaká špatná karma.
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