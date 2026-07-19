Los prvního kola LPO: Těžká výzva pro Bouzkovou, Krejčíkovou čeká bitva s krajankou
Bouzková změří na úvod síly s Jessicou Bouzasovou, Laura Samson vyzve Mayou Jointovou, Tereza Valentová Němku Evu Lysovou. Nikola Bartůňková otestuje formu Číňanky Yue Yuan, Jana Kovačková se utká s Lanianou Tararudeeovou. Sára Bejlek bude čelit Rusce Anně Blinkovové, úspěšná kvalifikantka Dominika Šalková pak Chorvatce Antonii Ružičové.
Alisa Okťiabreva, která získala české občanství teprve před několika dny, vyzve Océane Dodinovou, Lucie Havlíčková pak Američanku Alycii Parksovou. Lucky loser Linda Fruhvirtová se utká s Barborou Krejčíkovou, která má před sebou ještě finálový duel v Aténách s Marií Sakkariovou.
V pondělí se předsaví Bouzková, Okťiabreva, Havlíčková a Šalková, zbývající Češky mají své duely naplánovány na úterý.
Turnaj WTA bude na Štvanici po šestnácti letech, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Licenci soutěže drží dál TK Sparta Praha, na akci se ale také podílí Český tenisový svaz a I. ČLTK Praha, který v areálu sídlí. Centrální dvorec na Štvanici pojme šest tisíc fanoušků, hrát se bude ještě na dalších dvou kurtech. Dotace turnaje činí 283.347 dolarů.
"Jsem strašně šťastný, že se nám daří plnit některé sliby, které jsme vyřkli, když jsme před pár lety nastoupili do funkce. Jeden z nich byl, že oživíme Štvanici, a pro mě osobně je přenesení turnaje ze Sparty na Štvanici splněním snu. K turnaji to patří, protože každým rokem roste a bylo potřeba ho přesunout do větších prostor," řekl šéf svazu Jakub Kotrba.
Organizátoři chystají pro návštěvníky také doprovodný program. V pátek by měla na turnaj dorazit letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Nedělní boje o tituly navštíví účastnice finále Poháru federace z roku 1986 Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková.
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