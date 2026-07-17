Livesport Prague Open: Česká účast, program a všechny důležité informace
Základní informace
Termín: 18. července - 26. července
Místo konání: Praha (Štvanice), Česko
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 250
Celková dotace: 283 347 amerických dolarů
Rozlosování
Los hlavní soutěže proběhne v sobotu ve 14:00. Kvalifikace bude rozlosována v pátek v 17:00.
Hlavní soutěž
Zapište si pondělí 20. července. To je den, kdy startuje hlavní soutěž letošního Livesport Prague Open. Finále je na programu v neděli 26. července.
Česká účast
Z českých tenistek mají jistou hlavní soutěž vítězka ročníku 2021 Barbora Krejčíková, úřadující šampionka Marie Bouzková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od června občanka České republiky Alisa Okťabreva.
Kvalifikaci budou hrát Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová a na divokou kartu Barbora Palicová, Alena Kovačková a Denisa Žoldáková.
Dohromady se tak na letošním Livesport Prague Open představí 15 domácích hráček.
Nasazení
Nejvýše postavených osm hráček podle žebříčku bude mezi nasazenými a nasazenou soupeřku mohou potkat nejdříve ve čtvrtfinále. Z Češek se mezi nasazené vejdou Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová. Zbytek nasazeného pole doplní Elise Mertensová, Maria Sakkariová a Antonia Ružičová.
Kvalifikace
Letošní ročník Livesport Prague Open samozřejmě odstartuje kvalifikačními boji. Ty jsou na programu o víkendu 18. a 19. července. Do hlavní soutěže se dostane šest nejlepších z pole 24 hráček.
Divoké karty
Hlavní soutěž: Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková, Alisa Okťabreva
Kvalifikace: Barbora Palicová, Alena Kovačková, Denisa Žoldáková
Kde sledovat živě
Livesport Prague Open bude celý týden vysílat stanice ČT Sport.
Program
Sobota 18. července (od 11:00): 1. kolo kvalifikace
Neděle 19. července (od 11:00): Finále kvalifikace
Pondělí 20. července (od 11:00): 1. kolo dvouhry
Úterý 21. července (od 11:00): 1. kolo dvouhry
Středa 22. července (od 11:00): Osmifinále dvouhry
Čtvrtek 23. července (od 11:00): Osmifinále dvouhry
Pátek 24. července (od 11:00): Čtvrtfinále dvouhry
Sobota 25. července (od 11:30): Semifinále dvouhry
Neděle 26. července (od 11:30): Finále dvouhry (cca ve 14:00) a čtyřhry
* Na každý hrací den se detailní program zveřejňuje předcházející den během odpoledne/v podvečer.
Vstup do areálu
Je možný 1 hodinu před začátkem programu. Ve dnech 18. července až 24. července platí vstupenky v celém areálu a jsou bez garance konkrétního místa k sezení. Místa jsou volně přístupná dle momentální obsazenosti.
Každý divák s platnou vstupenkou má garantované místo u centrálního kurtu, kapacita dalších kurtů je do naplnění kapacity tribun.
Podívejte se na přehled zakázaných předmětů, které nejsou v areálu Štvanice povoleny. Kompletní seznam naleznete zde.
Vstupenky
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Cena celodenní vstupenky na jeden kvalifikační den činí 200 korun. Celodenní vstupenky na první čtyři dny hlavní soutěže, tedy od pondělí do čtvrtka, stojí 400 korun. Na pátek je vstupné stanoveno na 500 korun, na sobotu na 600 korun a na nedělní finále na 700 korun.
Na sobotu a neděli se vstupenky prodávají na konkrétní místa. V ostatních dnech turnaje vstupenka garantuje vstup do areálu a možnost obsadit volné místo na hlavním kurtu. Program bude probíhat na Centrálním tenisovém dvorci a na dalších dvou betonových kurtech s mobilními tribunami.
Bude-li během jednoho hracího dne odehráno alespoň 60 minut, vstupné se nevrací. V opačném případě mají diváci nárok na vrácení vstupného bez manipulačního poplatku prostřednictvím sítě Ticketportal.
Vstupenky lze zakoupit zde. Vstupenky lze koupit i na místě. Pokladna u hlavního vchodu do areálu otevírá vždy hodinu před začátkem prvního zápasu dne.
Doprava
Pěšky od metra C Vltavská nebo od metra B/C Florenc. Shuttle bus letos zajištěn nebude. Parkování přímo u areálu není možné. Doporučujeme najít parkování v okolí Štvanice.
Občerstvení
V areálu Štvanice jsou k dispozici stánky s občerstvením. V nabídce jsou teplé i studené nápoje, alko (pivo, víno, koktejly) i nealko (voda, točená limonáda a další), dezerty, kuřecí a vepřové steaky, těstoviny, sýry, obložené pečivo atd. Platit lze hotově i platební kartou.
Body do žebříčku
Triumf: 250
Finále: 163
Semifinále: 98
Čtvrtfinále: 54
Osmifinále: 30
1. kolo: 1
Úspěšná kvalifikace: 18
Finále kvalifikace: 12
1. kolo kvalifikace: 1
Obhájkyně titulu
Dvouhra: Marie Bouzková
Čtyřhra: Nadija Kičenoková/Makoto Ninomijaová
Vítězky dvouhry
2025: Marie Bouzková
2024: Magda Linetteová
2023: Nao Hibinová
2022: Marie Bouzková
2021: Barbora Krejčíková
2020: Simona Halepová
2019: Jil Teichmannová
2018: Petra Kvitová
2017: Mona Barthelová
2016: Lucie Šafářová
2015: Karolína Plíšková
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V roce 2023 byla stejně jako letos v roli obhájkyně titulu a nasazené jedničky a skončila hned v 1. kole. Příští týden snad dopadne lépe.