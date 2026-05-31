Češi na turnajích: 15 nadějí hraje na pražské Štvanici! Kopřiva míří do rakouských hor
Probíhající turnaje
WTA 250 Atény | WTA 250 Jasy | ATP 250 Bastad | ATP 250 Gstaad | ATP 250 Umag
Nadcházející turnaje
WTA 250 Praha | WTA 250 Hamburk | ATP 250 Kitzbühel | ATP 250 Estoril
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Toronto | Cincinnati
Linda Nosková – Toronto | Cincinnati
Marie Bouzková – Praha | Toronto | Cincinnati
Barbora Krejčíková – Praha | Toronto | Cincinnati
Kateřina Siniaková – Washington | Toronto | Cincinnati
Sára Bejlek – Praha | Washington kvalifikace | Toronto | Cincinnati
Nikola Bartůňková – Praha | Toronto | Cincinnati
Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati
Tereza Valentová – Praha | Toronto | Cincinnati
Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati
Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati
Tomáš Macháč – Montreal | Cincinnati
Vít Kopřiva – Kitzbühel | Montreal | Cincinnati
Praha / Hamburk / Kitzbühel / Estoril
Entry list WTA 250 Praha (od 20. do 26. července)
Největšími českými hvězdami na pražské Štvanici budou bývalá vítězka Barbora Krejčíková a úřadující a zároveň dvojnásobná šampionka Marie Bouzková. Hlavní soutěž si zahrají také Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od konce června občanka České republiky Alisa Okťabreva. Do kvalifikace zasáhnou Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová a na divokou kartu Barbora Palicová, Alena Kovačková a Denisa Žoldáková.
Divoké karty: Laura Samson, Lucie Havlíčková, Alisa Okťabreva, Jana Kovačková
Entry list WTA 250 Hamburk (od 20. do 26. července)
V Hamburku naopak žádné české jméno nenajdeme. Turnajovou jedničkou měla být Maja Chwaliňská, finalistka French Open však po zranění ve Wimbledonu stále není fit a musela odhlásit. Nejvýše nasazenými hráčkami tak budou Viktorija Golubicová, Jaqueline Cristianová, Oleksandra Olijnykovová a Anhelina Kalininová.
Divoké karty: Noma Nohaová Akugueová
Entry list ATP 250 Kitzbühel (od 20. do 25. července)
Na jedné z posledních letošních antukových akcí v Kitzbühelu vedou hrací pole finalista nedávného French Open Flavio Cobolli a Alexander Bublik. Dorazí i bratranci Valentin Vacherot s Arthurem Rinderknechem. Do hlavní soutěže se jako poslední vešel Vít Kopřiva.
Divoké karty: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler
Entry list ATP 250 Estoril (od 20. do 26. července)
Solidním obsazením se může pochlubit i Estoril. Do portugalského města se chystají Casper Ruud, Andrej Rubljov, Luciano Darderi či Alejandro Davidovich. Hluboko v seznamu náhradníků pro hlavní soutěž je Dalibor Svrčina, který se ovšem do kvalifikace nepřihlásil.
Washington / Memphis / Los Cabos
Entry list WTA 500 Washington (od 27. července do 2. srpna)
Skvělé obsazení slibuje pětistovka ve Washingtonu, která bude sloužit jako skutečný start US Open Series. Všech osm nasazených hráček je z TOP 20, hrací pole vedou Jessica Pegulaová s Elinou Svitolinovou. V silné konkurenci se představí Kateřina Siniaková a do kvalifikace je přihlášená další česká členka elitní padesátky Sára Bejlek.
Divoké karty: Jessica Pegulaová, Venus Williamsová, Qinwen Zheng
Entry list ATP 500 Washington (od 27. července do 2. srpna)
Washington má silné pole i na souběžně hraném mužském turnaji. Z nejlepší desítky žebříčku přijedou Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Daniil Medveděv a Taylor Fritz. Jedním z největších konkurentů těchto hvězd by měl být Jakub Menšík. Druhý pod čarou pro hlavní soutěž je Tomáš Macháč.
Divoké karty: Jack Draper, Kei Nišikori, Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas
Entry list WTA 250 Memphis (od 27. července do 2. srpna)
Po skoro 15 letech se do kalendáře WTA vrací turnaj v Memphisu. Do amerického města přijede například členka TOP 20 Jekatěrina Alexandrovová. Startovat budou i dvě české tenistky, a sice Darja Viďmanová v hlavní soutěži a Linda Fruhvirtová v kvalifikaci.
Divoké karty: Sloane Stephensová, Mary Stoianaová
Entry list ATP 250 Los Cabos (od 27. července do 1. srpna)
Rovněž v mexickém Los Cabos najdeme české jméno. Finalista letošního Masters v Miami Jiří Lehečka by dokonce mohl být turnajovou jedničkou. Jeho hlavní konkurencí budou Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo a Karen Chačanov. Kvalifikaci se chystá hrát Dalibor Svrčina.
Divoké karty: Grigor Dimitrov
Toronto / Montreal
Entry list WTA 1000 Toronto (od 2. do 13. srpna)
Z prestižní tisícovky v Torontu se zatím neomluvila žádná ze zástupkyň užší špičky žebříčku vyjma loňské šampionky Victorie Mbokové. V kanadské metropoli budou hrát hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhne Darja Viďmanová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová
Entry list ATP Masters 1000 Montreal (od 2. do 13. srpna)
Do Montrealu, kde budou hrát letos muži, zatím poslal z největších hvězd omluvenku jen Carlos Alcaraz, který po vážném zranění potřebuje víc času. Z českých tenistů se představí v hlavní soutěži Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Cincinnati
Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček, které budou startovat v Kanadě, si samozřejmě nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková.
Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Švýcaři to na třetí pokus dají.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál