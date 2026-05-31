Češi na turnajích: 15 nadějí hraje na pražské Štvanici! Kopřiva míří do rakouských hor

DNES, 14:00
Previews 64
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Barbora Krejčíková bude největší hvězdou na pražské Štvanici (© GLYN KIRK / AFP)

Probíhající turnaje

WTA 250 Atény | WTA 250 Jasy | ATP 250 Bastad | ATP 250 Gstaad | ATP 250 Umag

 

Nadcházející turnaje

WTA 250 Praha | WTA 250 Hamburk | ATP 250 Kitzbühel | ATP 250 Estoril

 

Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)

Karolína Muchová – Toronto | Cincinnati

Linda Nosková – Toronto | Cincinnati

Marie Bouzková – Praha | Toronto | Cincinnati

Barbora Krejčíková – Praha | Toronto | Cincinnati

Kateřina Siniaková – Washington | Toronto | Cincinnati

Sára Bejlek – Praha | Washington kvalifikace | Toronto | Cincinnati

Nikola Bartůňková – Praha | Toronto | Cincinnati

Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati

Tereza Valentová – Praha | Toronto | Cincinnati

 

Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati

Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati

Tomáš Macháč – Montreal | Cincinnati

Vít Kopřiva – Kitzbühel | Montreal | Cincinnati

 

Praha / Hamburk / Kitzbühel / Estoril

Entry list WTA 250 Praha (od 20. do 26. července)
Největšími českými hvězdami na pražské Štvanici budou bývalá vítězka Barbora Krejčíková a úřadující a zároveň dvojnásobná šampionka Marie Bouzková. Hlavní soutěž si zahrají také Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od konce června občanka České republiky Alisa Okťabreva. Do kvalifikace zasáhnou Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Gabriela Knutsonová a na divokou kartu Barbora Palicová, Alena Kovačková a Denisa Žoldáková.

Divoké karty: Laura Samson, Lucie Havlíčková, Alisa Okťabreva, Jana Kovačková

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Entry list WTA 250 Hamburk (od 20. do 26. července)
V Hamburku naopak žádné české jméno nenajdeme. Turnajovou jedničkou měla být Maja Chwaliňská, finalistka French Open však po zranění ve Wimbledonu stále není fit a musela odhlásit. Nejvýše nasazenými hráčkami tak budou Viktorija Golubicová, Jaqueline Cristianová, Oleksandra Olijnykovová a Anhelina Kalininová.

Divoké karty: Noma Nohaová Akugueová

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Entry list ATP 250 Kitzbühel (od 20. do 25. července)
Na jedné z posledních letošních antukových akcí v Kitzbühelu vedou hrací pole finalista nedávného French Open Flavio Cobolli a Alexander Bublik. Dorazí i bratranci Valentin Vacherot s Arthurem Rinderknechem. Do hlavní soutěže se jako poslední vešel Vít Kopřiva.

Divoké karty: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler

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Entry list ATP 250 Estoril (od 20. do 26. července)
Solidním obsazením se může pochlubit i Estoril. Do portugalského města se chystají Casper Ruud, Andrej Rubljov, Luciano Darderi či Alejandro Davidovich. Hluboko v seznamu náhradníků pro hlavní soutěž je Dalibor Svrčina, který se ovšem do kvalifikace nepřihlásil.

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Washington / Memphis / Los Cabos

Entry list WTA 500 Washington (od 27. července do 2. srpna)
Skvělé obsazení slibuje pětistovka ve Washingtonu, která bude sloužit jako skutečný start US Open Series. Všech osm nasazených hráček je z TOP 20, hrací pole vedou Jessica Pegulaová s Elinou Svitolinovou. V silné konkurenci se představí Kateřina Siniaková a do kvalifikace je přihlášená další česká členka elitní padesátky Sára Bejlek.

Divoké karty: Jessica Pegulaová, Venus Williamsová, Qinwen Zheng

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Entry list ATP 500 Washington (od 27. července do 2. srpna)
Washington má silné pole i na souběžně hraném mužském turnaji. Z nejlepší desítky žebříčku přijedou Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton, Daniil Medveděv a Taylor Fritz. Jedním z největších konkurentů těchto hvězd by měl být Jakub Menšík. Druhý pod čarou pro hlavní soutěž je Tomáš Macháč.

Divoké karty: Jack Draper, Kei Nišikori, Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas

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Entry list WTA 250 Memphis (od 27. července do 2. srpna)
Po skoro 15 letech se do kalendáře WTA vrací turnaj v Memphisu. Do amerického města přijede například členka TOP 20 Jekatěrina Alexandrovová. Startovat budou i dvě české tenistky, a sice Darja Viďmanová v hlavní soutěži a Linda Fruhvirtová v kvalifikaci.

Divoké karty: Sloane Stephensová, Mary Stoianaová

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Entry list ATP 250 Los Cabos (od 27. července do 1. srpna)
Rovněž v mexickém Los Cabos najdeme české jméno. Finalista letošního Masters v Miami Jiří Lehečka by dokonce mohl být turnajovou jedničkou. Jeho hlavní konkurencí budou Luciano Darderi, Francisco Cerúndolo a Karen Chačanov. Kvalifikaci se chystá hrát Dalibor Svrčina.

Divoké karty: Grigor Dimitrov

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Toronto / Montreal

Entry list WTA 1000 Toronto (od 2. do 13. srpna)
Z prestižní tisícovky v Torontu se zatím neomluvila žádná ze zástupkyň užší špičky žebříčku vyjma loňské šampionky Victorie Mbokové. V kanadské metropoli budou hrát hlavní soutěž Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhne Darja Viďmanová.

Divoké karty: Venus Williamsová, Bianca Andreescuová

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Entry list ATP Masters 1000 Montreal (od 2. do 13. srpna)
Do Montrealu, kde budou hrát letos muži, zatím poslal z největších hvězd omluvenku jen Carlos Alcaraz, který po vážném zranění potřebuje víc času. Z českých tenistů se představí v hlavní soutěži Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

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Cincinnati

Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček, které budou startovat v Kanadě, si samozřejmě nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková.

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Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

64
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Kapitan_Teplak
31.05.2026 17:36
Plíšková tedy začne kde?
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frenkie57
31.05.2026 17:53
Qual. Queen's Club, Nottingham, Eastbourne
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com
31.05.2026 18:41
a nová Královna Wimbledonu smilesmile
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chlebavevaju
31.05.2026 20:12
Nebýt vynucené pauzy s nožkou, mohla být už staronová.
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misa
31.05.2026 17:30
Byl bych rád, kdyby Maruška dodržela svůj plán na dva travnaté turnaje před Wimbledonem. Ale to by znamenalo, že by na odpočinek, oslavu dnešního zlata z MS a přípravu na trávě měla jen pár dní. Nezní to moc reálně...
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tenisman1233
31.05.2026 17:32
Třeba oslava nebude
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Krisboy
31.05.2026 17:33
Myslíš, že to Švýcaři fakt nezvládnou?
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misa
31.05.2026 17:41
Barkov a spol. mají povinnost vyhrát, aby měla Maruška radost
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Krisboy
31.05.2026 17:45
Ja se obávám, že Maruščina případná radost nebude mít na průběh zápasu velký vliv.
Švýcaři to na třetí pokus dají.
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frenkie57
31.05.2026 17:55
Celkově na pátý, třetí v řadě.
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Krisboy
01.06.2026 11:47
Tak to u Bouzků-Barkovů je asi hoooodně velká radost a hodně velká párty.
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lvicek
31.05.2026 23:32
Proc par dni? Vzdyt z FO uz je v klidku venku a ma psano o turnaj mene nez nektere jine holky. Tak mi to nejak moc nerealne nepripada?
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misa
01.06.2026 00:09
Loni po vypadnutí z French Open nehrála tři týdny, možná i kvůli tomu, že Florida hrála a vyhrála finále Stanley Cupu.
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Krisboy
31.05.2026 17:09
Kája si jde pro talíř.
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com
31.05.2026 17:17
Ale o tom zde už dobré roky hovoříme, Mlho!
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Krisboy
31.05.2026 17:28
Ano, ale ta holka paličatá nás pořád nebere vážně a dělá si, co chce.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
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Mony
09.05.2026 14:47
Pakže holky nemůžou hrát na tři vítězné na grandslamech!? Teď v Lopotě Vendulka hraje 6.set a chodí v pohodě po dvou , stejně jako její soupeřka!
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Tomas_Smid_fan
25.04.2026 20:21
Dalík je v Římě ve finále, tak ostatní už snad můžou rovnou na RG
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GaelM
29.03.2026 13:47
Zajímavě vypadají z českého pohledu páry v mužském deblu. V Maroku se po delší době představí dvojice Macháč+Vocel. A poněkud nečekané je rozdělení úspěšného páru Nouza+Rikl, první je taky přihlášený v Maroku, zatímco druhý hraje v Bukurešti s Adamem Pavláskem. Docela by mě zajímaly důvody, jestli to je něco dočasného nebo to zkoušejí od sebe. Po tom co na AO zahráli nejlepší turnaj kariéry by mi přišla škoda rozpustit sehranou dvojici a s Pavláskem to při vší úctě těžko bude lepší, ten poslední dva roky hledá sám sebe i vhodného parťáka...
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Ondřej.Jirásek
29.03.2026 13:58
Tak to si mě teda překvapil, toho jsem si ani nevšiml. Doufám, že Nouza s Riklem budou pokračovat. Mají potenciál, tak snad se nic mezi nima nestalo. Ale je fakt divný, že nehrajou spolu.
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Kuba4Win
29.03.2026 14:33
Právě a obzvláště na 250 kde mají klidně šanci i na titul
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Alien
29.03.2026 13:15
Bejlek má jeden z nejlehčích losů!
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com
29.03.2026 12:33
Těžký los pro Bouzkovou Vzdyt je nasazena jednicka, kterou ceka kvalifikantka a ve druhym kole hracka 2 stovky
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Ondřej.Jirásek
29.03.2026 12:37
Jenže ty Belgičanky jsou bývalý juniorský hvězdy, Vandewinkel před týdnem měla 19 výher v řadě a Costoulas je taky obrovský talent a přijela po triumfu. Navíc antuka je Marušky nejhorší povrch a trápila se v Bogotě v minulosti i se slabšíma hráčkama. Navíc má ve svý půlce domácí Osorio, která vyhrála poslední dva ročníky a už třikrát kralovala.
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bardunek666
29.03.2026 12:29
Sára sice těžký los, ale třeba se podaří na antuce najít formu z Abu Dhabí. Škoda, že nejela do Bogoty, tam šance na titul by byly vysoké a ideální turnaj na rozehrání.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
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hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
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Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
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cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
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Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
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Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
Reagovat
Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
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Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
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misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
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aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
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aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
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com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
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PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
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Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
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Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
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com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
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aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
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tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
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asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
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tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
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Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
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tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
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lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
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com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
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Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
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lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
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Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
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tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
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tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
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frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
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subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
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frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
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tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
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frenkie57
22.12.2025 18:40
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hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
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lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
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