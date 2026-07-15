Štvanice láká na další česká jména. Dorazí i Fruhvirtová, šanci dostanou mladé talenty
Kompletní seznam pro hlavní soutěž známe už zhruba tři týdny, ale kdo o ni bude usilovat, jsme se dozvěděli teprve před pár hodinami. Do kvalifikačních bojů zasáhnou z českých tenistek Linda Fruhvirtová, která se na Livesport Prague Open představí po šesti letech, Dominika Šalková a Gabriela Knutsonová.
Divokou kartu do kvalifikace pořadatelé udělili mladým nadějím. Jmenovitě hráčkám čtvrté stovky žebříčku Barboře Palicové a Aleně Kovačkové a také Denise Žoldákové, která se začala teprve nedávno prosazovat na profesionálním okruhu a figuruje na 724. pozici v ženském světovém pořadí.
Největší české hvězdy budou pochopitelně startovat přímo v hlavní soutěži. Hlavním lákadlem pro diváky jsou vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková a obhájkyně titulu a dvojnásobná šampionka Marie Bouzková.
Kromě Bouzkové a Krejčíkové budou v hlavním losu figurovat také Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od konce června občanka České republiky Alisa Okťabreva.
Hlavní soutěž Livesport Prague Open se uskuteční na betonech na pražské Štvanici od 20. do 26. července, kvalifikace je na programu o víkendu 18. a 19. července. Začátky hracích dnů v kvalifikaci a během prvních pěti dnů hlavní soutěže jsou stanoveny na 11:00. O semifinálovém a finálovém víkendu 25. a 26. července začne program v 11:30.
Krejčíková a Bouzková budou hvězdami Štvanice
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