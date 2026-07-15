Štvanice láká na další česká jména. Dorazí i Fruhvirtová, šanci dostanou mladé talenty

DNES, 18:45
Aktuality 2
Letošní ročník Livesport Prague Open zná kompletní obsazení. Pořadatelé největšího tenisového turnaje na českém území už zveřejnili seznam hráček i pro kvalifikaci, ve které se mimo jiné představí Linda Fruhvirtová. Divoké karty obdržely mladé české talenty.
Profily hráčů (7)
Fruhvirtová Linda
Šalková Dominika
Knutson Gabriela
Palicová Barbora
Kovackova Alena
Zoldakova Denisa
Linda Fruhvirtová bude hrát kvalifikaci na Štvanici (© LUKAS COCH / EPA / Profimedia)

Kompletní seznam pro hlavní soutěž známe už zhruba tři týdny, ale kdo o ni bude usilovat, jsme se dozvěděli teprve před pár hodinami. Do kvalifikačních bojů zasáhnou z českých tenistek Linda Fruhvirtová, která se na Livesport Prague Open představí po šesti letech, Dominika Šalková a Gabriela Knutsonová.

Divokou kartu do kvalifikace pořadatelé udělili mladým nadějím. Jmenovitě hráčkám čtvrté stovky žebříčku Barboře Palicové a Aleně Kovačkové a také Denise Žoldákové, která se začala teprve nedávno prosazovat na profesionálním okruhu a figuruje na 724. pozici v ženském světovém pořadí.

Největší české hvězdy budou pochopitelně startovat přímo v hlavní soutěži. Hlavním lákadlem pro diváky jsou vítězka z roku 2021 Barbora Krejčíková a obhájkyně titulu a dvojnásobná šampionka Marie Bouzková.

Kromě Bouzkové a Krejčíkové budou v hlavním losu figurovat také Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Jana Kovačková, Laura Samson, Lucie Havlíčková a vítězka juniorské dvouhry na Roland Garros a od konce června občanka České republiky Alisa Okťabreva.

Hlavní soutěž Livesport Prague Open se uskuteční na betonech na pražské Štvanici od 20. do 26. července, kvalifikace je na programu o víkendu 18. a 19. července. Začátky hracích dnů v kvalifikaci a během prvních pěti dnů hlavní soutěže jsou stanoveny na 11:00. O semifinálovém a finálovém víkendu 25. a 26. července začne program v 11:30.

Krejčíková a Bouzková budou hvězdami Štvanice

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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horska.kraslice
15.07.2026 19:18
Brenda už to definitivně vzdala?
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com
15.07.2026 19:08
Kdyz byla Fruhvirtka v top 100, tak smile opovrhovala, ale ted by brala wc do hlavni souteze vsema deseti
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