Djokovič jako důkaz? Australská legenda volá po revoluci na grandslamech
Stubbsová svůj názor opřela o letošní Wimbledon, konkrétně o čtvrtfinálový duel mezi Novakem Djokovičem a Félixem Augerem-Aliassimem. Srbský tenista po více než pětihodinové bitvě podle ní zaplatil vysokou daň v následném semifinále proti Janniku Sinnerovi, kterému podlehl jednoznačně.
"Myslím, že ideální by bylo hrát maximálně na čtyři sety, a pokud by byl stav 2:2, rozhodl by tie-break do deseti bodů. Muži dnes hrají dlouhé výměny stejně jako ženy, zároveň ale mají mimořádně kvalitní servis, zejména na trávě. Na antuce navíc nejsou čtyřicetiúderové výměny ničím výjimečným," uvedla Stubbsová ve svém podcastu.
V tenisovém prostředí se přitom stále častěji objevují návrhy na úpravu pravidel. Diskutuje se například o rozhodujícím bodu při shodě, zkrácení grandslamových zápasů mužů na dva vítězné sety nebo právě o zavedení super tie-breaku při nerozhodném stavu 2:2 na sety. Odpůrci podobných změn ale namítají, že by tím grandslamové turnaje přišly o svou jedinečnost.
"Jsem tenisový purista a miluji skvělé zápasy. Nechci ale sledovat utkání trvající pět hodin a patnáct minut, jako tomu bylo ve čtvrtfinále Djokoviče s Augerem-Aliassimem. Novak byl podle mě pro semifinále proti Sinnerovi fyzicky vyčerpaný. Jannik odehrál fantastický zápas, viděla jsem ho na vlastní oči, ale Novak byl ve všem o krok pomalejší," řekla Stubbsová.
Zároveň připustila, že svou roli mohl sehrát i věk sedminásobného wimbledonského šampiona. "Je mu 39 let, takže to určitě mohlo hrát roli. Stejně tak je Sinner momentálně nejlepším hráčem světa. Ale pokud by Novak nestrávil na kurtu pět a půl hodiny a hrál třeba jen čtyři, možná by měl pro semifinále více sil," dodala.
Přesto se zatím nezdá, že by se grandslamové turnaje v dohledné době chystaly svůj formát měnit. Naopak ředitel Australian Open v minulosti připustil, že by se v budoucnu mohlo uvažovat také o zavedení zápasů na tři vítězné sety i v ženské dvouhře. Debata o podobě grandslamů tak pokračuje, zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se tradiční formát měl v nejbližších letech změnit.
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