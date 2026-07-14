Nezářila, přesto postupuje. Krejčíková zvládla v Aténách úvodní překážku

DNES, 18:15
Aktuality 28
WTA ATÉNY - Žádný parádní výkon, cíl byl však splněn. Barbora Krejčíková ve svém úvodním vystoupení na turnaji v Aténách potvrdila roli favoritky a porazila bulharskou soupeřku Viktoriji Tomovovou po setech 6:3, 6:3. Další soupeřkou české tenistky bude vítězka duelu mezi Francouzkou Carole Monnetovou a Švýcarkou Rebekou Masárovou.
Profily hráčů
Tomova Viktoriya
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Krejčíková – Tomová 6:3, 6:3

Krejčíková vstoupila do zápasu velmi nejistě. Nemohla se spolehnout na servis, soupeřce navíc pomohla jednoduššími chybami a hned v úvodním gamu musela dohánět ztrátu 15:40. Soupeřku ale k brejku nepustila a šla do vedení.

Mnohem jistěji se svým prvním podáním naložila Tomovová, která Češce přenechala jedinou výměnu a rychle srovnala krok.  Na pomalý vstup do zápasu doplatila favoritka ve třetí hře, když už nedokázala čelit agresivním returnům Bulharky a jako první přišla o podání. Tomovová ale brejk potvrdit nedokázala a rychle bylo srovnáno – 2:2.

Krejčíková po vlažném úvodu pomalu zvedala úroveň hry. Výrazně zpřesnila údery, pomohla si i servisem a po čisté hře šla do vedení 3:2. Důležitý game prvního setu přišel vzápětí. Rodačka ze Sofie v něm odvrátila čtyři brejkboly, na pátý ale už reagovat nedokázala a ztratila druhý servis v řadě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ LIvesport)

Ani dvojnásobná grandslamová šampionka nepředváděla výkon, kterým se prezentovala ve Wimbledonu. Trápila se na podání, čehož zkušená soupeřka využívala k agresivním returnům. Češka podruhé v utkání přišla o podání a vedla tak už jen 4:3.

Rodačka ze Sofie ale na vyrovnání nedosáhla. Na svém servisu získala jedinou výměnu, potřetí v řadě přišla o podání a otevřela favoritce cestu k prvnímu setu. Krejčíková i přes problémy dokázala úvodní dějství dopodávat, získala ho 6:3 a šla do vedení.

Ve třicetistupňovém horku se nehrál příliš pohledný tenis ani ve druhém setu. Krejčíková i Tomovová se dopouštěly velkého množství nevynucených chyb a především ve druhém dějství se podání stalo přítěží. V úvodních šesti gamech ho jen jednou získala svěřenkyně Jiřího Nováka, což jí stačilo k vedení 4:2.

Bulharka si vzápětí vypracovala na příjmu vedení 40:15, Krejčíková už ale žádné další komplikace nedovolila. Sadu dovedla k výhře 6:3 a mohla slavit postup do druhého kola.

"Podmínky byly velmi těžké. Jsem ráda, že jsem zvládla vstup do turnaje, nebylo to jednoduché. O to více se toho cením," říkala během pozápasovém rozhovoru Krejčíková.

Výsledky turnaje WTA 250 v Aténách

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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Kuba4Win
14.07.2026 18:05
Alspoň někdo dnes, když to chlapi tak zvorali
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frenkie57
14.07.2026 18:20
Chlapi i většina holek. Ještě Terka snad postoupí.
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Kuba4Win
14.07.2026 18:29
Ale holky viditelně na soupeřky neměli, Svrcina mohl klidně Dimitrova porazit, Kolář kdyby nezahazoval brejkboly tak klidně šanci mít mohl a Ital co hrál s Krumichem rozhodně k poražení byl, bohužel nevyužité brejkboly taky rozhodly.
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zfloyd
14.07.2026 17:00
koukám jak je tam narváno v hledišti , jeden divák hned vedle toho druhého
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pantera1
14.07.2026 16:43
Baru pěkně hrej a hlavně vyhrej, jsme teď namlsáni a nic jiného nechceme smile
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PTP
14.07.2026 16:54
Mě by ještě něco napadlo
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pantera1
14.07.2026 16:56
A copak?
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PTP
14.07.2026 16:58
Ty stehniska mi nedají spát.
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pantera1
14.07.2026 17:00
Já vím pevně kolem krku .
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PTP
14.07.2026 17:02
Trochu té nevinné erotické asfyxie
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pantera1
14.07.2026 17:06
Hm, tak to si vezmu po vyučování do kabinetu barevnou šálu, ale může to být nebezpečný.
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PTP
14.07.2026 17:10
Ve dvou se to dá bezpečně zvládnout
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pantera1
14.07.2026 17:17
To jste mě uklidnil. Nepochybuji, že jste profesionál pane profesore ve všech směrech .
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PTP
14.07.2026 17:24
My se tady vzrušujeme a Bára už má první set, hezky nám to ladí.
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pantera1
14.07.2026 17:37
přitom jsem jí jen popřála, ať vyhraje a hned se to takhle zvrtne
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PTP
14.07.2026 17:45
To nebylo zas až tak nevinný, podprahově tam něco bylo navíc
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pantera1
14.07.2026 17:57
Ale, ale..... musíš to definovat správně. Podprahově tam hledám něco navíc, ale nechci, aby to bylo tak okatý, takže to nenápadně hodím na Panteru .
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PTP
14.07.2026 18:12
Ty do mě vidíš jako do hubený kozy.
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pantera1
14.07.2026 18:33
No jo no, ukousl sis velký sousto, ale tobě to dělá dobře .
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frenkie57
14.07.2026 17:38
Na asfyxii pozor, na tu dojel třeba David Carradine. Tyhle hrátky dycinky ve dvou, to má PTP pravdu.
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pantera1
14.07.2026 17:41
Začíná to být nebezpečný tady
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PTP
14.07.2026 17:43
Ve třech by to byla tutovka.
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pantera1
14.07.2026 18:04
To byla rychlovka, Baru už vyhrála
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frenkie57
14.07.2026 18:06
My by jsme se věšeli a Pantera by nás ještě tahala za nohy.
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pantera1
14.07.2026 18:08
To si nejsem jistá . Spíš bych si s váma pohrála, jako správná šelma s kořistí .
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PTP
14.07.2026 18:10
Jen aby nás netahala za nos.
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com
14.07.2026 16:54
naky Řecko je vsem u (_o_)
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frenkie57
14.07.2026 18:05
Baru celkem v poklidu ve dvou.
Tomova mi trošičku připomíná Cornet, taky má takový pršáček. Ale menší a i celkově je o dost hezčí.
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