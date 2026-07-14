Nezářila, přesto postupuje. Krejčíková zvládla v Aténách úvodní překážku
Krejčíková – Tomová 6:3, 6:3
Krejčíková vstoupila do zápasu velmi nejistě. Nemohla se spolehnout na servis, soupeřce navíc pomohla jednoduššími chybami a hned v úvodním gamu musela dohánět ztrátu 15:40. Soupeřku ale k brejku nepustila a šla do vedení.
Mnohem jistěji se svým prvním podáním naložila Tomovová, která Češce přenechala jedinou výměnu a rychle srovnala krok. Na pomalý vstup do zápasu doplatila favoritka ve třetí hře, když už nedokázala čelit agresivním returnům Bulharky a jako první přišla o podání. Tomovová ale brejk potvrdit nedokázala a rychle bylo srovnáno – 2:2.
Krejčíková po vlažném úvodu pomalu zvedala úroveň hry. Výrazně zpřesnila údery, pomohla si i servisem a po čisté hře šla do vedení 3:2. Důležitý game prvního setu přišel vzápětí. Rodačka ze Sofie v něm odvrátila čtyři brejkboly, na pátý ale už reagovat nedokázala a ztratila druhý servis v řadě.
Ani dvojnásobná grandslamová šampionka nepředváděla výkon, kterým se prezentovala ve Wimbledonu. Trápila se na podání, čehož zkušená soupeřka využívala k agresivním returnům. Češka podruhé v utkání přišla o podání a vedla tak už jen 4:3.
Rodačka ze Sofie ale na vyrovnání nedosáhla. Na svém servisu získala jedinou výměnu, potřetí v řadě přišla o podání a otevřela favoritce cestu k prvnímu setu. Krejčíková i přes problémy dokázala úvodní dějství dopodávat, získala ho 6:3 a šla do vedení.
Ve třicetistupňovém horku se nehrál příliš pohledný tenis ani ve druhém setu. Krejčíková i Tomovová se dopouštěly velkého množství nevynucených chyb a především ve druhém dějství se podání stalo přítěží. V úvodních šesti gamech ho jen jednou získala svěřenkyně Jiřího Nováka, což jí stačilo k vedení 4:2.
Bulharka si vzápětí vypracovala na příjmu vedení 40:15, Krejčíková už ale žádné další komplikace nedovolila. Sadu dovedla k výhře 6:3 a mohla slavit postup do druhého kola.
"Podmínky byly velmi těžké. Jsem ráda, že jsem zvládla vstup do turnaje, nebylo to jednoduché. O to více se toho cením," říkala během pozápasovém rozhovoru Krejčíková.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Tomova mi trošičku připomíná Cornet, taky má takový pršáček. Ale menší a i celkově je o dost hezčí.