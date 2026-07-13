Životní zápas Krumicha. Českého debutanta na ATP zastavil zkušený Ital
Životní zápas. S tímto vědomím vstupoval do duelu s Travagliou třiadvacetiletý Krumich. Do svého prvního zápasu na okruhu ATP ale vstoupil bez viditelnějších známek nervozity, když si bez větších problémů vyhrál podání. Ve druhém gamu to byl naopak on, kdo si jako první vypracoval brejkbolovou možnost, zkušený Ital si ale dokázal poradit a srovnal.
Jako první tak zaváhal ve třetím gamu český tenista, když přišel o svůj servis. O jedenáct let starší Ital pak měl plné ruce i nohy práce brejk potvrdit. Nakonec dokázal odvrátit tři hrozby ztráty podání a šel do vedení. Když následně přišel Krumich i o druhé podání v řadě, zdálo se, že první sada bude mít jednoznačný průběh.
Travaglia, který s Krumichem jediný vzájemný zápas v loňském roce prohrál, však brejk potvrdit nedokázal, čehož kolínský rodák vzápětí využil. V deváté hře odvrátil setbol a snížil na 4:5. Zkušený Ital už ale další problémy nepřipustil, set dopodával a po 52 minutách šel do vedení.
Ve druhém setu už zápas nabral jasný směr. Krumich se trápil na svém podání, nedokázal čelit agresivní hře soupeře. Od stavu 1:1 třikrát za sebou přišel o servis, sám dokázal na returnu uspět jednou a nabral prakticky neřešitelné manko 2:5.
Travaglia si závěr utkání bez problémů pohlídal, zápas uzavřel čistou hrou a po hodině a 36 minutách mohl slavit postup do druhého kola.
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