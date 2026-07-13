Na letišti jí vzali wimbledonskou trofej stranou. Šampionka Nosková popsala návrat domů
Jednadvacetiletá Nosková se s novináři setkala v budoucí Síni slávy československého tenisu, kde budou všichni tuzemští grandslamoví šampioni, takže i ona zde bude mít své místo. Na letišti v Londýně nápadná velká zelená krabice přitahovala pozornost. "Na security kontrole mi to hnedka vzali bokem. Lidi se za tím otáčeli," vyprávěla. Svou zatím nejcennější trofej si rozhodně chtěla vzít na palubu, do zavazadlového prostoru by ji nedala.
Doma si ji vystaví. "Možná hned místo televize se na ni budu dívat," vtipkovala. "Asi ji dám hned vedle juniorského grandslamového titulu. Ten pohár je větší, tak je to vtipný, ale tohle je cennější," doplnila.
Od sobotního finále je v jednom kole, absolvovala i tradiční tanec šampionů s vítězem mužské dvouhry Jannikem Sinnerem. "Jannik i já jsme tančili trošku nervózně, nebylo to úplně nejpříjemnější," svěřila se Nosková.
Po finále dostala spoustu gratulací. "Bylo tam hodně sportovců nejen z tenisu. Pamatuji si, že tam byl třeba Petr Čech. A gratulovala mi i politička Danuše Nerudová, kterou jsem podporovala," uvedla Nosková.
Ještě si nestihla přečíst všechna blahopřání. Jenom v aplikaci whatsapp má 100 nepřečtených zpráv. "Chci se takhle veřejně omluvit, že jsem všem neodepsala," litovala tenistka pocházející z Bystřičky u Valašského Meziříčí.
Těší se na odpočinek
Věří, že ji první grandslamový titul nezmění. "Pro mě se žádná velká změna nestala, já se budu snažit se chovat pořád stejně. Tyhle tituly jsou to, proč hraju tenis, ale doufám, že můj soukromý život se nezmění," poznamenala Nosková.
Nejvíc se těší na odpočinek, na velké nákupy za odměnu ji neužije. "Ten odpočinek v jakémkoliv smyslu bude to nejcennější," svěřila se. Půjde kamarádce Tereze Mihalíkové za družičku na svatbu, pak možná stihne pár dní u moře.
Plánuje také přijmout pozvání prezidenta Petra Pavla na Hrad. "Takovou pozvánku je těžké odmítnout. Určitě to bude součástí těchto dnů, detaily se ještě doladí," řekla Nosková, které dnes pogratuloval ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) i sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jan Stočes.
Až se Nosková vrátí na tenisový okruh, zřejmě se brzy potká s kamarádkou Karolínou Muchovou, které v historickém českém finále zmařila sen o grandslamovém titulu. "Myslím, že jsme profesionálky. Věřím, že na dalším turnaji, co se uvidíme, budeme moci hrát debla, zatrénovat si," uvedla Nosková. Ve vítězných rituálech z Wimbledonu ale pokračovat nechce. "Já doufám, že je všechny na dalším turnaji zapomenu a budu moci začít s novým, čistým štítem," dodala.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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