Poslední šance? Berdychův příběh napovídá, Muchová má jednu velkou výhodu
Co mají společného Karolína Muchová a Tomáš Berdych? Poměrně dost. Kromě pochopitelně národnosti jsou či byli oba považováni za nejlepší tenisty své doby bez grandslamového titulu. Jak olomoucká rodačka, tak její krajan si ale o něj zahráli. V případě Muchové dokonce dvakrát.
Berdych si takovou příležitost vyzkoušel shodou okolností také ve Wimbledonu, kde mu v roce 2010 rázně přibouchl dveře od nesmrtelnosti Rafael Nadal. Muchová si stejnou zkušeností prošla už podruhé. Před třemi lety trápila ve finále French Open Igu Šwiatekovou, letos natahovala ruku po senzačním obratu s Lindou Noskovou. Pokaždé ale kousek chyběl.
Přesto jsou v příbězích obou českých hvězd nezpochybnitelné rozdíly dané výchozími podmínkami. Berdych ve své době bojoval s překážkami, které udolat bylo s lehkou nadsázkou řečeno nemožné. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, případně Andy Murray byly výzvy, jejíž překonání zavánělo nadlidským úsilím. Pokud už jste narazili na slabší den jednoho z velikánů a dokázali ho porazit, hned se vám do cesty postavil další.
Přesně to se stalo Berdychovi při jeho tažení do wimbledonského finále před šestnácti lety, kde dokonce zastavil dvě ze zmiňovaných superstar – ve čtvrtfinále Federera, o kolo později Djokoviče. Než narazil na zmiňovaného Nadala…
Situace Muchové je naprosto jiná. I ona, podobně jakou současný daviscupový kapitán, na své cestě do wimbledonského finále poslala ze hry elitu – konkrétně grandslamové šampionky Barboru Krejčíkovou, Naomi Ósakaovou a Coco Gauffovou. Ženský okruh je ale v současné době na rozdíl do Berdychových dob mimořádně otevřený.
Jednička Aryna Sabalenková v posledních týdnech zdaleka nepřipomíná mašinu na vítězství, v podobném duchu si počínají i Jelena Rybakinová a Iga Šwiateková. V žebříčku nejlepších hráček této sezony je dvojnásobná grandslamová finalistka dokonce na čtvrtém místě. A to nejdůležitější? Konečně jí drží zdraví. Pod trenérem Svenem Groeneveldem zažívá jednoznačně nejlepší sezonu kariéry. A tím to zdaleka končit nemusí.
"Moje hra je dobrá, zlepšuju se a na kurtu se cítím skvěle. Zvednout grandslamovou trofej nad hlavu je můj obrovský sen a cíl. Tohle je sice krok zpět, ale zároveň je to i obrovská motivace," říkala po wimbledonském finále. A dodala: "Chuť vrátit se a zabojovat o titul mě neopustí. Teď si ale potřebuju pár dní odpočinout. Poslední týdny na trávě, od Berlína přes Bad Homburg až sem, byly nesmírně náročné. Chvilku si orazím a pak se začnu připravovat na betony. Cíl tam bude jasný."
Není důvod věřit, že by tomu mělo být jinak. Cesta Muchové za vysněným triumfem rozhodně není u konce. A proč by se nemohla završit už na blížícím se US Open?
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