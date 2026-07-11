Wimbledonské finále? Neuvěřitelná podívaná, holky mohou být pyšné, říká Strýcová
"To finále bylo krásné a byla jsem moc hrdá. Na konci mi kápla slza," řekla Strýcová. "Za prvé to byl nádherný tenis. Na to, že to bylo Lindy první finále a Káji sice druhé, ale ve Wimbledonu taky první, tak obě nastoupily jako šampionky. Hrály výborně," uvedla kapitánka týmu pro Pohár Billie Jean Kingové.
Lepší vstup do utkání o titul v All England Clubu měla Nosková, která vyhrála první set 6:2 a ve druhém vedla 5:2. Poté ale neproměnila pět mečbolů a Muchová pěti gamy v řadě zápas srovnala. "Na Káje bylo strašně skvělé, že se nevzdávala. Do stavu 2:6 a 2:5 neměla co hrát, ale furt tam byla a šanci si pak vzala," podotkla Strýcová. Třetí set vyšel opět Noskové, která se po krátké pauze zlepšila na servisu a duel dotáhla. "Klobouk před ní (Noskovou) dolů, protože to, jak je silná v hlavě, je neuvěřitelné," řekla Strýcová.
Rozhodující moment třetí sady viděla hned v úvodním gamu. V něm Nosková odvrátila tři brejkboly a vzápětí naopak Muchové servis sebrala. "I když to pro Káju je teď těžké, byla to neuvěřitelná podívaná a obě na sebe můžou být pyšné. Byla jsem neuvěřitelně ráda, že jsem na tom kurtu mohla být a sledovat to," řekla dvojnásobná wimbledonská šampionka ze čtyřhry.
Úspěch přála oběma hráčkám stejně, líbily se ji i pozápasové projevy aktérek. Nosková věnovala titul své zesnulé mamince, rodině a přátelům děkovala také Muchová. "Holky řekly všechno, jak měly. Je to krásný příběh, který tady Česko zase píše," řekla Strýcová.
Přála si, aby letošní wimbledonské tažení hráčkám pomohlo i v dalších fázích kariéry. "Linda má v jednadvaceti letech první grandslam, a hned Wimbledon. Už ví, že je velkou hráčkou a je před ní velká budoucnost. Má na tenis perfektní charakter a můžeme od ní vidět velké věci. Teď je důležité, aby si tenhle pocit vítězství řádně užila," uvedla Strýcová.
Muchové pak přála, aby se ze zklamání po finálové porážce co nejrychleji dostala. "Pro Káju to bude hrozně těžké. Samozřejmě je to pro ni ohromné zklamání, protože prohrála na grandslamu i druhé finále. Po druhém setu určitě cítila, že má Lindu nalomenou. Je jí ale už devětadvacet a má zkušenosti, takže si myslím, že se z toho otřepe. Možná jí to bude trvat delší dobu, ale to je úplně normální," doplnila Strýcová.
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