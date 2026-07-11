Wimbledonská královna Nosková: nervy ze železa, legenda jako vzor i obrovský potenciál
Wimbledon je pro Noskovou velmi emotivní turnaj. Když na něj v roce 2024 vyrážela podruhé, prožívala velmi smutné chvíle. Krátce před odletem zemřela její maminka Ivana, která ji provázela celým tenisovým životem.
"Chci poděkovat i mamince. Bez ní bych tu určitě teď nestála," pronesla krátce po svém triumfu a poslala polibek do nebe. Ve své lóži ale měla podporu v podobě tatínka, který se nebál projevit radost.
I finále bylo pro Noskovou mentálně náročné. Na kurtu proti ní stála jiná velmi blízká osoba. S Karolínou Muchovou tvořily deblový pár na olympijských hrách a společně trénují. "Jsme kamarádky. Jsem velmi ráda, že jsem hrála své první grandslamové finále právě proti tobě. Dnes jsme přepsaly historii," dojalo vsetínskou rodačku. A když Muchová začala svou řeč, odlehčila atmosféru slovy: "Tak nejdřív o mé bývalé kamarádce..."
Cesta za titulem ale začala daleko dřív.
Klíčové momenty
Nosková – Cirsteaová 2:6, 6:3, 7:6
Konec téhle pohádky mohl nastat už ve třetím kole. Do cesty se totiž Noskové postavila rumunská veteránka Sorana Cirsteaová, která na začátku zápasu působila daleko jistěji a v první sadě vedla i 4:0. Rozhodovalo se nakonec ve třetím setu, kde byla Rumunka za stavu 5:4 míček od postupu. Nosková však křížným úderem všechno zachránila a v tie-breaku získala zápas pro sebe. Díky tomuto momentu se nakonec zapsala do historie. Jen tři hráčky totiž získaly titul ve Wimbledonu poté, co 'utekly' z mečbolu.
Nosková – Mertensová 6:4, 7:5
Zdánlivě přesvědčivé vítězství nad belgickou specialistkou na trávu mělo silnou zápletku. Nosková měla v osmifinále náskok setu, ve druhém dějství však ne a ne přidat pojistku. Nakonec proměnila až šestý brejkbol. A právě v tomto utkání aktivovala svou nejúčinnější zbraň – první servis. Od osmifinále neklesla jeho účinnost pod 70 %.
Nosková – Muchová 6:2, 5:7, 6:3
Finálová bitva byla dlouho jasnou záležitostí, za stavu 6:2 a 5:2 začala Nosková chybovat a pět odvrácených mečbolů krajanky Muchové udělalo ze zápasu drama. Po ztracené druhé sadě se ale ze šaten vrátila Nosková odhodlaná. Našla ztracený rytmus, odvrátila tři brejkboly a vzápětí si znovu vybojovala brejk a agresivním tenisem už nenechala svou o pár let zkušenější rivalku zápas otočit.
Důležitá čísla
21
Linda Nosková se stala nejmladší vítězkou dvouhry žen ve Wimbledonu od chvíle, kdy v něm zvítězila v roce 2011 Petra Kvitová. Symbolické je to i v tom ohledu, že krajanka byla odmala jejím vzorem. Je čtvrtou nejmladší hráčkou, která travnatý grandslam vyhrála (po Marii Šarapovové, Venus Williamsové a právě Petře Kvitové).
12-1
Taková je bilance Noskové v roce 2026 na travnatých kurtech a je v tomto ohledu nejlepší tenistkou na okruhu. Stala se zároveň čtvrtou hráčkou v tomto století, která získala dva tituly (Berlín a Wimbledon) v jedné sezoně na trávě. Společně s loňským rokem má výjimečnou bilanci 20–4.
71
I když se zdála být cesta Lindy Noskové za titulem velmi přesvědčivá, ztratila česká tenistka během sedmi utkání 71 gamů. To je druhé nejvyšší číslo v historii. Více se nadřela jen Barbora Krejčíková v roce 2023.
Nosková proměnila v grandslamový triumf hned svou první finálovou účast a na wimbledonských kurtech se během turnaje zřejmě zrodila hvězda. Dříve se mladá Češka prosazovala zejména na hardových kurtech a o trávě mluvila v rozpacích. Vždyť až do roku 2024 na ní vyhrála jen čtyři zápasy. V posledních týdnech ale ukázala, že právě tento povrch jí velmi svědčí.
"Ona sice dříve říkala, že na trávě nehraje moc ráda, ale její tenis je nebezpečný ve všech ohledech, a na trávě se naučila velmi dobře pohybovat," všímala si před startem Wimbledonu kapitánka českého reprezentačního výběru Barbora Strýcová. Nosková pak v Londýně její slova bezezbytku potvrdila. Její úspěšná hra už nebyla založená jen na servisu, ale i na nečekaných zkráceních hry a jistotě úderů.
A kromě toho se stále více osměluje i ve společnosti absolutní světové špičky. Po Wimbledonu vystoupala na sedmou příčku žebříčku WTA. A svým výkonem i energií naznačila, že má potenciál své postavení ještě vylepšovat. "Na tyhle dva týdny nikdy nezapomenu. Už se nemohu dočkat, až se sem vrátím," přiznala při svém loučení.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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