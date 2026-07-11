Budu bojovat. Chci tu trofej, řekla zklamaná Muchová po bolestivé porážce ve finále Wimbledonu
"Je těžké najít jakákoliv slova, ale začnu u Lindy, své bývalé kamarádky," rozesmála diváky Muchová. "Dělám si samozřejmě legraci. Jsi tak mladá a tohle bylo tvé první grandslamové finále. Zvládla jsi to skvěle a to, jak jsi hrála, bylo neuvěřitelné. Jsi také skvělý člověk, jsi moc milá a moc ti i tvému týmu gratuluji. Zasloužíš si to," řekla směrem ke své krajance Noskové.
"Chci všem poděkovat za skvělou atmosféru v posledních dvou týdnech, kdy jste mě podporovali. Tehle turnaj je opravdu speciální, nejlepší na světě. Jsem velmi ráda, že tu stojím," uvedla. V začátku finálového duelu působila olomoucká rodačka velmi nervózně, v závěru druhé sady však dokázala odvrátit mečboly a zápas pořádně zdramatizovala. Ve třetím setu se však opět musela sklonit před svou o osm let mladší krajankou.
"Jsem velmi zklamaná, ale když se podívám do svého boxu…jsou tam všichni moji kamarádi a rodina, moc si toho vážím," dodala a rozplakala se. Pokračovala v poděkování svému týmu, který ji pomohl do jejího druhého grandslamového finále. V tom prvním před třemi lety podlehla v rozhodujícím utkání o titul na Roland Garros Polce Ize Šwiatekové.
"Budu bojovat, budu bojovat víc, chci tu trofej. Vrátím se a doufám, že dostanu další šanci se dostat do finále," dodala se vztyčenou hlavou letošní wimbledonská finalistka. I přes dnešní neúspěch si vylepší žebříčkové maximum, bude šestá.
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