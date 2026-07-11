Další triumf českých juniorek. Kovačková se Zajíčkovou ovládly wimbledonskou čtyřhru
J. Kovačková/Zajíčková - Barrosová, Lemeová Da Silvaová 7:6, 6:7, 10:6
Mužskou čtyřhru vyhráli podruhé domácí tenista Henry Patten s Finem Harrim Heliövaarou. Světové jedničky porazily ve finále chorvatsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arévalo 7:6, 7:6 a trofej v All England Clubu vybojovaly stejně jako před dvěma lety. Arévalo mohl přidat druhý letošní wimbledonský titul, ve smíšené čtyřhře triumfoval s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
Kovačková se Zajíčkovou, které plnily roli nasazených pětek, navázaly na pět týdnů starý triumf z juniorské čtyřhry na Roland Garros. Kovačková také na začátku roku zvítězila po boku sestry Aleny na Australian Open a uspěla s ní také vloni na US Open. Zajíčková získala druhou grandslamovou trofej.
Mladé Češky dnes neztratily ani jednou servis a první set získaly v tie-breaku, který vyhrály v dramatické koncovce 9:7. Ve druhé sadě Kovačková se Zajíčkovou nevyužily tři mečboly a o set tentokrát v tie-breaku přišly, prohrály ho 5:7. Rozhodl super tie-break, kde od stavu 4:4 utekly Češky třemi míčky do vedení. Nakonec v rozhodující zkrácené hře uspěly 10:6 a mohly slavit.
Wimbledon: Bude královnou Muchová, nebo Nosková? Češky rozpoutají bitvu o největší titul!
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře