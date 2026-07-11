Další triumf českých juniorek. Kovačková se Zajíčkovou ovládly wimbledonskou čtyřhru

DNES, 16:20
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WIMBLEDON - Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. V dnešním finále porazily na londýnské trávě nejvýše nasazený pár Victoria Barrosová, Nauhany Lemeová Da Silvaová z Brazílie 7:6, 6:7, 10:6. Šestnáctiletá Kovačková zkompletovala juniorský kariérní grandslam.
Profily hráčů
Kovackova Jana
Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou slaví titul (© JAN KRUGER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

J. Kovačková/Zajíčková - Barrosová, Lemeová Da Silvaová 7:6, 6:7, 10:6

Mužskou čtyřhru vyhráli podruhé domácí tenista Henry Patten s Finem Harrim Heliövaarou. Světové jedničky porazily ve finále chorvatsko-salvadorský pár Mate Pavič, Marcelo Arévalo 7:6, 7:6 a trofej v All England Clubu vybojovaly stejně jako před dvěma lety. Arévalo mohl přidat druhý letošní wimbledonský titul, ve smíšené čtyřhře triumfoval s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Kovačková se Zajíčkovou, které plnily roli nasazených pětek, navázaly na pět týdnů starý triumf z juniorské čtyřhry na Roland Garros. Kovačková také na začátku roku zvítězila po boku sestry Aleny na Australian Open a uspěla s ní také vloni na US Open. Zajíčková získala druhou grandslamovou trofej.

Mladé Češky dnes neztratily ani jednou servis a první set získaly v tie-breaku, který vyhrály v dramatické koncovce 9:7. Ve druhé sadě Kovačková se Zajíčkovou nevyužily tři mečboly a o set tentokrát v tie-breaku přišly, prohrály ho 5:7. Rozhodl super tie-break, kde od stavu 4:4 utekly Češky třemi míčky do vedení. Nakonec v rozhodující zkrácené hře uspěly 10:6 a mohly slavit.

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

1
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hanz
11.07.2026 16:36
Nu, výborně... Kovačková už má všechny GS v deblu, ale singl jí teda moc nejde...
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