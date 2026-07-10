Wimbledon spojí Česko. Přerov i Vsetín chystají velké sledování finále Noskové s Muchovou
"Naše Linda Nosková bude hrát finále Wimbledonu. Historický okamžik nejen pro český tenis, ale především obrovský důvod k hrdosti pro celý Přerov. Proto bych vás chtěl všechny srdečně pozvat v sobotu od 17 hodin U Majáku v Bezručově ulici, kde budeme společně sledovat finálový zápas na velkoplošné LED obrazovce," zve všechny fanoušky na facebooku primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
V Přerově se bude ve stejnou dobu konat také festival Velká Morava v parku Michalov. "O průběhu finále budeme informovat také návštěvníky festivalu, takže nikdo nepřijde o to nejdůležitější," dodal primátor.
Ve Vsetíně budou moci lidé sledovat finále Wimbledonu na velkoplošném plátně ve velkém sále domu kultury. "O titul na nejstarším turnaji světa se utkají olomoucká rodačka Karolína Muchová a Linda Nosková, která se narodila u nás na Vsetíně, vyrůstala na Bystřičce a své první tenisové krůčky udělala ve Valašském Meziříčí," uvedla vsetínská radnice na facebooku. Otevřeno bude od 16:00, vstup je zdarma.
V Praze nabídne tenisový přenos například Restaurace a Sportbar U Zábranských, řekl ČTK majitel Milan Mužátko. Finále nabídne ale jen na televizi, nikoliv na velkém plátně. Rezervace zatím žádné nejsou, obecně podle Mužátka na tenisové utkání chodí fanoušků méně. Sledovat finále mohou zájemci také v restauraci McCarthy's. Podnik vedle tenisového finále ale bude promítat také zápasy z mistrovství světa ve fotbale a ragby, očekává proto velký zájem a radí lidem, aby přišli včas a zajistili si místo.
Naopak podnik The Dutch Pub finále ve Wimbledonu promítat nebude, zaměří se jen na fotbalový zápas Norska s Anglií. Ten podle programu ale začíná ve 23:00 středoevropského času.
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