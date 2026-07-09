Kvitová po slovech Muchové a Noskové: Trochu se kvůli tomu cítím stará
Šestatřicetiletá Kvitová se vrátila do Wimbledonu po roce, vloni zde hrála po návratu od narození syna Petra hlavní soutěž na divokou kartu. V březnu letošního roku se jí a manželovi Jiřímu Vaňkovi narodila dvojčata Emma a Ella. "Je pravda, že mít během dvou let tři děti, je docela mazec. Nedávno jsme oslavili druhé narozeniny Péti a událo se toho strašně moc," řekla Kvitová.
V londýnském dějišti uplynulo letos 15 let od jejího prvního triumfu, turnaj pak vyhrála ještě o tři roky později. I proto je nyní členkou All England Clubu. "Byla jsem pozvána na finále žen, takže jsme si to prodloužili o pár dnů. Zůstaneme asi i na neděli," řekla Kvitová. Ojedinělé české finále ji potěšilo. "Je to docela hezké, že to takhle vyšlo. Už předtím, než holky hrály, jsem něco sledovala v televizi. Co víc jsme si mohli přát? Vyšlo to skvěle," řekla.
Když se dozvěděla, že ji Muchová i Nosková označily za jednoho ze vzorů, proč k Wimbledonu vzhlížely, usmála se. "Trochu se kvůli tomu cítím stará," žertovala vítězka 31 titulů na okruhu WTA. "Na druhou stranu je to strašně hezké a moc si toho vážím. Vím, že Linda byla ještě malá, když mě viděla vyhrát. Tehdy, když jsem hrála, jsem si vůbec neuvědomovala, že to jednou může někdo takhle vnímat. Samozřejmě mě to moc těší," podotkla.
Přestože byla součástí českých úspěchů ve Wimbledonu, bránila se, že tuto tradici nastartovali jíní. "Myslím, že to před námi zažehla Martina Navrátilová. Pořád ji beru za Češku, ať je to tak, nebo tak. A také Jana Novotná. Ta tradice tady prostě je a je hezké, že v ní zase někdo pokračuje," ocenila.
Ať už v sobotu vyhraje Muchová, nebo Nosková, Česko bude mít ve Wimbledonu třetí šampionku za poslední čtyři ročníky. Předloni triumfovala Barbora Krejčíková, rok před ní Markéta Vondroušová. "Na jednu stranu je to zvláštní, ale Češky to tady zkrátka umí. Škoda, že Wimbledon není u nás v Česku, to by bylo asi úplně o něčem jiném. Myslím, že máme takovou náturu, že nám tráva zkrátka sedí," podotkla.
Komu bude v sobotu fandit, neprozradila. Nebylo by to podle ní fér. "Nemám ani tip. Myslím, že je to opravdu fifty - fifty," řekla Kvitová. Návštěvu Wimbledonu si po konci kariéry užívá jako fanynka. "Nemám vůbec žádné nervy, což je skvělé. Vždycky, když jsem sem dřív přišla, bylo to sice nádherné, ale zároveň na mě doléhal všechen tlak. Teď si to konečně můžu užít se vším všudy jako divák. To se mi nikdy předtím nestalo. Je to opravdu zvláštní pocit," uvedla.
Sedět by měla v královské lóži. "Určitě mě to těší. Pamatuji si, že při finálových zápasech tam vždycky seděly Billie Jean Kingová, Martina Navrátilová a další bývalé vítězky. Myslím, že na finále takto bývalé šampionky zvou standardně. Teď tam budu sedět s nimi a navíc při českém finále. S Martinou to bude fajn," řekla.
Zopakovala, že by si s Navrátilovou ráda v budoucnu zahrála Turnaj legend. "Doufám v to. Předběžně jsme si o tom psaly a věřím, že nám oběma zdraví dovolí. Já po porodu dvojčat ještě nejsem ani náhodou připravená, bylo by to pro mě strašně těžké. Martina měla také nějaké zdravotní komplikace, takže myslím, že letos ani nehraje. Doufám tedy, že nám to vyjde příští rok," doplnila Kvitová.
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