Finále Muchová – Nosková: Kde sledovat živě, kdy se hraje a další informace

DNES, 13:30
Téma 25
Půjde o jednu z největších událostí českého sportu vůbec. Ještě před samotným wimbledonským finále je jisté, že trofej Venus Rosewaterové zvedne nad hlavu česká tenistka – Karolína Muchová, nebo Linda Nosková. Kdy se slavný duel uskuteční, kde utkání sledovat a další důležité informace najdete v tomto článku.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o wimbledonský titul (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Program

Pokud jste měli na sobotní odpoledne jiné plány, zvažte jejich změnu. Od 17:00 hodin začne česká finálová bitva mezi Muchovou a Noskovou. Jako předkrm si můžete od 14:00 dát finále mužské čtyřhry mezi finsko-britskou dvojicí Harri Heliovaara, Henry Patten a salvadorsko-chorvatským párem Marcelo Arevalo, Mate Pavič.

Podmínky a počasí

Londýn zasáhla vlna poměrně vysokých teplot, se kterou se tenisté a tenistky museli v posledních dnech vypořádat. Sobota nebude jiná. Rtuť teploměru by měla opět atakovat třicetistupňovou hodnotu.

Mělo by být jasno či polojasno, žádné deště by hrozit neměly. Menší problémy hráčkám by mohl místy činit vítr, zásadně by hru na centrálním dvorci ale ovlivňovat neměl (cca 17 km/h).

Kde sledovat živě

Zápas bude vysílat Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří. Na TenisPortalu nabídneme živou reportáž.

Prognóza

Bez favoritky. Duel mezi Muchovou a Noskovou slibuje naprosto vyrovnanou podívanou, v níž by ani jedna z hráček neměla mít výrazně navrch. Stejného názoru jsou i sázkové kanceláře, jejichž kurzy na vítězství jedné či druhé hráčky jsou velmi podobné.

Ve prospěch Muchové tak můžou mluvit větší zkušenosti dané nejen věkem, ale i grandslamovou finálovou účastí. O titul si olomoucká rodačka zahrála v roce 2023 na French Open, kde podlehla Ize Šwiatekové.

Vzájemná bilance

Muchová s Noskovou změřil na okruhu síly jen jednou. V loňském roce se potkaly ve třetím kole US Open, kde po třísetové bitvě slavila výhru zkušenější z obou hráček.

Cesta do finále

Muchová: Zacharovová (6:3, 6:2), Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)

Nosková: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (9) Kosťuková (6:4, 6:4)

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

25
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vojta912
10.07.2026 14:46
ČT platí za veřejnoprávní výstřih Terezy Kostkové během StarDance. Na tenis zapomeňme
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jirkaS
10.07.2026 13:38
finále na Prima v 16:55!
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mikina23
10.07.2026 13:52
Fajn. Díky moc. Alespoň to nebudu muset hledat na internetu.
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Djokovicking
10.07.2026 14:15
Jen opravím už v 16:30 i se studiem

Čekal jsem spíš ČT jako před dvěma roky, ale asi Prima zaplatila víc, každopádně jsem zvědavý kdo to tam bude komentovat protože oni sportovní přenosy nedělají tak ani nemají komentátory
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Serpens
10.07.2026 14:16
Třeba si půjčí Svačinu.
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vojta912
10.07.2026 14:52
Mohli by Bažanta to je bystrý a erudovaný komentátor
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LiJ
10.07.2026 14:47
To se ČT nepředvedla
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vojta912
10.07.2026 14:51
Mára Eben během StarDance by neměl co žrát
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Serpens
10.07.2026 14:56
Jasně, vaše nemyslící stádo řve jak pominuté, když se zvýší poplatky o pět korun, a pak chcete po nich ty nejdražší a nejhůře dostupné sportovní přenosy. A o den později tleskáte drastickému snížení rozpočtu, aby sotva dali dohromady peníze aspoň na hokejové mistrovství světa.

Jste jen banda zoufalých pokrytců bez špetky kritického myšlení.
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vojta912
10.07.2026 15:04
Ono by stačilo kdyby se z každé akce nedělal zájezd pro půlku redakce sportu. Zajímalo by mě kolik redaktorů, expertů apod. je třeba momentálně v USA.
Přitom nějaká přidaná hodnota jejich výstupů nula.
Stačilo by studium i komentování z Prahy, ale jasně, chápu, z cizího krev neteče
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Serpens
10.07.2026 15:06
Co jsem tak z těch několika přenosů vykoukal, tak v USA mají možná pár lidí na rozhovory. Studio, komentátoři, experti, všichni doma.
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vojta912
10.07.2026 15:12
Zrovna na ČT24 měl výstup pan Zelenka a ještě jeden komentátor. Hezké, v USA sluníčko, u nějakého jezera. Ale dozvěděl jsem se zhruba to, co při rozkliknutí jakéhokoliv článku, nebo poslechnutí zhruba xyz různých fotbalových podcastů.
No dost možná jsem se dozvěděl méně, protože jeli klasické floskule.
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Serpens
10.07.2026 15:13
Jestli někoho občas zpovídají (předtím český tým), tak tam holt být přítomni musí.
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vojta912
10.07.2026 15:17
Byla tam i komerční televize, n ČT Poborák a beru to. Ted tam jsou chlapci protekční za zásluhy na hezké služebce.
Koncesionář zaplatí a pokud budou chybět prachy, tak mame ohroženou demokracii a jsme jak Maďarsko
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Serpens
10.07.2026 15:20
Ano, to máme. Je fajn, že se shodneme. Pod politickou správu tato TV nepatří.
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vojta912
10.07.2026 15:23
Jojo hrozne ohroženou. Jeste ze to veřejnoprávní výstřih Terezy Kostkové a rádoby humor Marka Ebena zachrání
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Djokovicking
10.07.2026 15:06
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Djokovicking
10.07.2026 15:20
Tak komentovat budou Ivan Petr a Lucie Hradecká
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Serpens
10.07.2026 15:21
Aha, takže z Canal+. Ivan Petr není ale moc výhra, když už, tak Barkman.
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jackiec
10.07.2026 15:23
Tenis je sport kde netřeba český komentář, zbytečné kecy o ničem, stačí slyšet zvuk míčku, tenis se dá sledovat i v angličtině apod
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vojta912
10.07.2026 15:25
Ja teda chci slyšet aby mi někdo tu Wikipedii předčítal. Na to je prave pan Svačina expert
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jackiec
10.07.2026 15:26
Tak než sledovat Primu s xxxl reklamami, tak radši anglicky bez reklam
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Serpens
10.07.2026 15:25
Většina komentátorů to tak bohužel má. Ono se to nezdá, ale tenis je jeden z netěžších sportů na komentování. Já bych si opravdu netroufl. Nicméně pár slušných českých komentátorů by se našlo.
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horska.kraslice
10.07.2026 14:29
Začínají údajně už o půl hodiny dřív studiem.
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horska.kraslice
10.07.2026 14:30
Aaa, už to tady kolega napsal, nevšimla jsem si.
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