Finále Muchová – Nosková: Kde sledovat živě, kdy se hraje a další informace
Program
Pokud jste měli na sobotní odpoledne jiné plány, zvažte jejich změnu. Od 17:00 hodin začne česká finálová bitva mezi Muchovou a Noskovou. Jako předkrm si můžete od 14:00 dát finále mužské čtyřhry mezi finsko-britskou dvojicí Harri Heliovaara, Henry Patten a salvadorsko-chorvatským párem Marcelo Arevalo, Mate Pavič.
Podmínky a počasí
Londýn zasáhla vlna poměrně vysokých teplot, se kterou se tenisté a tenistky museli v posledních dnech vypořádat. Sobota nebude jiná. Rtuť teploměru by měla opět atakovat třicetistupňovou hodnotu.
Mělo by být jasno či polojasno, žádné deště by hrozit neměly. Menší problémy hráčkám by mohl místy činit vítr, zásadně by hru na centrálním dvorci ale ovlivňovat neměl (cca 17 km/h).
Kde sledovat živě
Zápas bude vysílat Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří. Na TenisPortalu nabídneme živou reportáž.
Prognóza
Bez favoritky. Duel mezi Muchovou a Noskovou slibuje naprosto vyrovnanou podívanou, v níž by ani jedna z hráček neměla mít výrazně navrch. Stejného názoru jsou i sázkové kanceláře, jejichž kurzy na vítězství jedné či druhé hráčky jsou velmi podobné.
Ve prospěch Muchové tak můžou mluvit větší zkušenosti dané nejen věkem, ale i grandslamovou finálovou účastí. O titul si olomoucká rodačka zahrála v roce 2023 na French Open, kde podlehla Ize Šwiatekové.
Vzájemná bilance
Muchová s Noskovou změřil na okruhu síly jen jednou. V loňském roce se potkaly ve třetím kole US Open, kde po třísetové bitvě slavila výhru zkušenější z obou hráček.
Cesta do finále
Muchová: Zacharovová (6:3, 6:2), Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3), (14) Ósakaová (7:6, 6:4), (7) Gauffová (6:2, 1:6, 7:6)
Nosková: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6), (25) Mertensová (6:3, 7:5), (9) Kosťuková (6:4, 6:4)
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Komentáře
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Čekal jsem spíš ČT jako před dvěma roky, ale asi Prima zaplatila víc, každopádně jsem zvědavý kdo to tam bude komentovat protože oni sportovní přenosy nedělají tak ani nemají komentátory
Jste jen banda zoufalých pokrytců bez špetky kritického myšlení.
Přitom nějaká přidaná hodnota jejich výstupů nula.
Stačilo by studium i komentování z Prahy, ale jasně, chápu, z cizího krev neteče
No dost možná jsem se dozvěděl méně, protože jeli klasické floskule.
Koncesionář zaplatí a pokud budou chybět prachy, tak mame ohroženou demokracii a jsme jak Maďarsko