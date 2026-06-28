Wimbledon: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace
Program českých tenistů
1. kolo
pondělí 12:00 | Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
pondělí 12:00 | Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)
pondělí 15:30 | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
pondělí 16:00 | Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
pondělí 17:30 | Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
pondělí 17:30 | Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.)
úterý 12:00 | Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
úterý 12:00 | T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR)
úterý 15:30 | Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
úterý 16:00 | Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
úterý 17:00 | Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
úterý 17:30 | Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
úterý 17:30 | Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
Výsledky českých tenistů
1. kolo kvalifikace
Šymanovičová (-) – Šalková (13-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Jonesová (29-Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:1
Semenistá (6-Lot.) – Sisková (ČR) 7:6 (7:2), 1:6, 7:5
Kruegerová (2-USA) – Knutsonová (ČR) 7:5, 7:5
Gorgodzeová (Gruz.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Volynetsová (5-USA) – Samson (ČR) 7:6 (7:5), 6:1
Carléová (Arg.) – Havlíčková (ČR) 7:5, 5:7, 6:4
Gentzsch (Něm.) – Kolář (ČR) 6:3, 6:3
Program nejvýše nasazených
1. kolo
pondělí 12:00 | Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR)
pondělí 16:30 | Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.)
pondělí 17:30 | M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.)
pondělí 17:30 | Gauffová (7-USA) – Korpatschová (Něm.)
úterý 12:00 | Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.)
úterý 14:30 | Šwiateková (3-Pol.) – Townsendová (USA)
úterý 15:30 | Svitolinová (8-Ukr.) – Snigurová (Ukr.)
úterý 16:00 | Rybakinová (2-Kaz.) – Boissonová (Fr.)
pondělí 14:30 | Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.)
pondělí 15:30 | Medveděv (8-) – Čilič (Chorv.)
pondělí 15:30 | Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.)
pondělí 18:00 | Djokovič (7-Srb.) – Yibing Wu (Čína)
úterý 13:30 | Shelton (4-USA) – Virtanen (Fin.)
úterý 13:30 | De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.)
úterý 14:00 | Zverev (2-Něm.) – Blockx (Belg.)
úterý 16:00 | Fritz (6-USA) – Draper (Brit.)
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu
Kde sledovat živě
Wimbledon vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.
Program
Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen
Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu
Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů
Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen
Základní informace
Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 64,2 milionu britských liber
Velký přehled Wimbledonu
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