Wimbledon: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace

DNES, 17:00
Previews 2
Už zítra odstartuje Wimbledon, a proto jsme si pro vás připravili kompletní souhrn těch nejdůležitějších informací, které pro vás budeme průběžně aktualizovat. Kdy nastoupí na kurty na posvátném londýnském pažitu čeští tenisté, jak si v průběhu turnaje vedou naše naděje i největší favorité a kde můžete zápasy sledovat živě? Vše najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Karolína Muchová patří mezi největší české naděje letos ve Wimbledonu (© - / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Program českých tenistů

1. kolo
pondělí 12:00 | Viďmanová (ČR) – Pegulaová (4-USA)
pondělí 12:00 | Svrčina (ČR) – Tien (16-USA)
pondělí 15:30 | Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
pondělí 16:00 | Bartůňková (ČR) – Stearnsová (USA)
pondělí 17:30 | Siniaková (32-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
pondělí 17:30 | Krejčíková (ČR) – Klugmanová (Brit.)

úterý 12:00 | Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
úterý 12:00 | T. Valentová (ČR)Plíšková (ČR)
úterý 15:30 | Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
úterý 16:00 | Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
úterý 17:00 | Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
úterý 17:30 | Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
úterý 17:30 | Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)

 

Výsledky českých tenistů

1. kolo kvalifikace
Šymanovičová (-) – Šalková (13-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Jonesová (29-Austr.) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:1
Semenistá (6-Lot.) – Sisková (ČR) 7:6 (7:2), 1:6, 7:5
Kruegerová (2-USA) – Knutsonová (ČR) 7:5, 7:5
Gorgodzeová (Gruz.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)
Volynetsová (5-USA) – Samson (ČR) 7:6 (7:5), 6:1
Carléová (Arg.) – Havlíčková (ČR) 7:5, 5:7, 6:4
Gentzsch (Něm.) – Kolář (ČR) 6:3, 6:3

Program nejvýše nasazených

1. kolo
pondělí 12:00 | Pegulaová (4-USA) – Viďmanová (ČR)
pondělí 16:30 | Sabalenková (1-) – Kostovičová (Srb.)
pondělí 17:30 | M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.)
pondělí 17:30 | Gauffová (7-USA) – Korpatschová (Něm.)
úterý 12:00 | Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.)
úterý 14:30 | Šwiateková (3-Pol.) – Townsendová (USA)
úterý 15:30 | Svitolinová (8-Ukr.) – Snigurová (Ukr.)
úterý 16:00 | Rybakinová (2-Kaz.) – Boissonová (Fr.)

pondělí 14:30 | Sinner (1-It.) – Kecmanovič (Srb.)
pondělí 15:30 | Medveděv (8-) – Čilič (Chorv.)
pondělí 15:30 | Auger-Aliassime (3-Kan.) – Ševčenko (Kaz.)
pondělí 18:00 | Djokovič (7-Srb.) – Yibing Wu (Čína)
úterý 13:30 | Shelton (4-USA) – Virtanen (Fin.)
úterý 13:30 | De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.)
úterý 14:00 | Zverev (2-Něm.) – Blockx (Belg.)
úterý 16:00 | Fritz (6-USA) – Draper (Brit.)

Jednotlivé losy

Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů

Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu

 

Kde sledovat živě

Wimbledon vysílá Eurosport a HBO Max. Využít můžete také live streamy sázkových kanceláří.

 

Program

Pondělí 29. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Úterý 30. června: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Středa 1. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 2. července: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Pátek 3. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 4. července: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Neděle 5. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Pondělí 6. července: Osmifinále dvouhry mužů a žen

Úterý 7. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Středa 8. července: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 9. července: Semifinále dvouhry žen / Finále mixu

Pátek 10. července: Semifinále dvouhry mužů

Sobota 11. července: Finále dvouhry žen / Finále čtyřhry mužů

Neděle 12. července: Finále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen

 

Základní informace

Termín: 22. června - 12. července
Místo konání: Londýn, Velká Británie
Povrch: tráva
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 64,2 milionu britských liber

Velký přehled Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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com
28.06.2026 17:55
Kdy hrají češi?

Poslední zápasy si střihne
Karolína P. 11. července smilesmile
Královna Kačenka 12. července
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LiJ
28.06.2026 18:06
Jeden tip ti občas vychází
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