Lehečka se o zázrak nepostaral. Ve Wimbledonu končí, Zverev slaví nové maximum

DNES, 18:12
Aktuality 29
WIMBLEDON - Jiří Lehečka fantasticky vstoupil do úterní dohrávky osmifinálového zápasu ve Wimbledonu. Český tenista ale obrovské manko z pondělního večera nezlikvidoval a favorizovanému Alexanderovi Zverevovi podlehl 4:6, 5:7, 6:3, 6:7. Vítěz nedávného French Open si tak zajistil své nové maximum na nejslavnějším tenisovém turnaji.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka skončil ve Wimbledonu v osmifinále (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Lehečka – Zverev 4:6, 5:7, 6:3, 6:7

Souboj odstartoval v pondělí až kolem 21:00 londýnského času a bylo dost pravděpodobné, že se nestihne dohrát. Lehečka začal skvěle a hned v prvním gamu na příjmu exceloval. I díky dvojchybě Zvereva si vypracoval tři brejkboly v řadě, ani jeden však využít nedokázal a obrovskou šanci hned na začátku zápasu zahodil.

Ve třetí hře sám musel otáčet skóre 0:30, k větší šanci však favorita nepustil a podání si udržel. Další tři gamy si oba hráči připsali čistou hrou. Za stavu 4:4 musel Lehečka bojovat o své podání znovu a tentokrát neuspěl. Zverev se dostal ke dvěma brejkbolům a ten druhý využil poté, co si přitáhl Lehečku k síti. Následně sadu dopodával.

Druhé dějství začal Lehečka čistou hrou. Ve třetím gamu ale musel odvrátit dva brejkboly. S prvním si po vítězném forhendu poradil, při druhém mu Němec pomohl chybou. Za stavu 3:2 se český tenista dostal ke dvěma dalším možnostem v řadě poté, co Zverev chyboval na síti. Ani tentokrát ale neuspěl. Bolet ho muselo především nevyužití druhého brejkbolu, kdy v dlouhé výměně poslal forhend do sítě.

V 11. hře se český tenista dostal znovu do problémů při vlastním servisu. Nepomohl mu vítězný forhend ani vedení 40:30. Situaci si zkomplikoval dvojchybou a Zverev si po bekhendovém prohozu připravil důležitý brejkbol. Ten ještě nevyužil. Druhou možnost ale proměnil a následně set dopodával.

Na začátku třetího dějství si oba hráči snadno drželi svá podání. Ve čtvrté hře se po bekhendové chybě Zvereva dostal Lehečka k dalším dvěma brejkbolům. Ani šestý a sedmý pokus mu ale k prolomení soupeřova servisu nestačily a Němec srovnal na 2:2. Český tenista si následně pomohl náběhy na síť i skvělým servisem, nerozhodila ho ani trefená páska od soupeře a podání si pohlídal. Po skončení šestého gamu bylo skóre vyrovnané a zápas se kvůli pravidlu wimbledonské večerky musel ve 23 hodin londýnského času přerušit.

Dohrávka se uskutečnila v úplně jiných podmínkách. Zatímco dva a půl setu se odehrálo večer pod zataženou střechou, zbytek utkání proběhl ve vysokých teplotách během dne. Lehečka začal druhou pasáž zápasu famózně. Proti Zverevovi vyhrál 12 ze 13 míčů a na osmý brejkbol mu poprvé dokázal sebrat servis, když Zverev zkazil jednoduchý forhend. Od stavu 3:3 získal Čech za pouhých osm minut tři gamy v řadě a vynutil si pokračování.

Ve čtvrté sadě už se hra vyrovnala. Zverev sice musel v úvodním gamu přes shodu, nicméně pak už se na vlastním servisu stabilizoval a skóre rychle došlo do stavu 3:3. Zatímco Lehečka si držel podání naprosto suverénně, favorizovaný soupeř dopustil v sedmé hře další shodu. Další nepříjemnou situaci však docela snadno vyřešil a upravil na 4:3 ze svého pohledu.

Kritický game za stavu 4:5 ustál Lehečka naprosto fantasticky a předvedl další čistou hru na servisu. Při skóre 5:6 to měl naopak mnohem těžší a musel si poradit s nepříjemným mankem 15:30. V delší výměně vytáhl naprosto správně kraťas, na který Zverev reagovat nemohl, a pak si zajistil tie-break.

Zkrácená hra nezačala pro Lehečku dobře. Zverev ho donutil k chybě a hned v úvodu si zajistil vedení 2:0 s minibrejkem. Strany se měnily při skóre 2:4 z pohledu českého tenisty, který stále prohrával o jeden minibrejk. Rodákovi z Mladé Boleslavi se podařilo vzít si ztracený bod na podání zpátky a upravil na 4:5. Zverev ale okamžitě zareagoval a po chybě Lehečky z forhendu měl dva mečboly v řadě.

První hrozbu odvrátil sám Lehečka a Zverev pak udělal dvojchybu, což znamenalo srovnání skóre na 6:6 a pokračování zkrácené hry. Další zaváhání Němec nepřipustil a dělovým podáním si zajistil třetí šanci. A ta už byla vítězná, protože Lehečka zkazil jednoduchý bekhend.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Lehečka se probojoval do druhého týdne grandslamů popáté v kariéře. Ve Wimbledonu se mu to podařilo podruhé a ani tentokrát neuspěl, před třemi lety musel vzdát Daniilovi Medveděvovi. Jeho maximem na turnajích velké čtyřky tak zůstává čtvrtfinále z Australian Open 2023 a US Open 2025.

Zverev si zahrál osmifinále Wimbledonu počtvrté a premiérově v něm dokázal uspět. Zkompletoval tak čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech, přičemž na ostatních třech byl až ve finále. Své maximum v All England Clubu se znovu pokusí vylepšit ve středečním souboji s Taylorem Fritzem.

Američan pro něj představuje už dva roky, konkrétně od Wimbledonu 2024, noční můru. S Fritzem prohrál už sedmkrát v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 5:10. Druhé čtvrtfinále v dolní polovině pavouka obstarají finalista French Open Flavio Cobolli a domácí senzace Arthur Fery.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

29
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vojta912
07.07.2026 19:13
3:1 žádná ostuda, mladá Katka neodpadá udělala content na Instáč, všichni budou spoko
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Krisboy
07.07.2026 19:22
Jenom náš malej dementek vojtík bude stále dokola blít ty svoje pubertální blitky.
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chlebavevaju
07.07.2026 18:34
Aby měl vítěz statistiky W/UE 39/40 a poražený 47/25 to je síla.
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HankMoody2
07.07.2026 18:18
Zverevovi hodně pomohlo to French Open. Ale v tom 4. setu určitě Jirka šanci měl. V tom tiebreaku mu ale odešlo první podání a udělal zbytečné chyby.
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easymoneysniper
07.07.2026 18:16
Lehečka narozdíl od Menšíka prohrál s lepším soupeřem, takže ve finále s tím dnešnim zlepšenym výkonem nic za co by se musel stydět
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aape
07.07.2026 19:02
Kdyby Jirka takhle hrál od začátku jako dnes, tak to mohlo dopadnout jinak, škoda, ale ostudu neudělal
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Georgino
07.07.2026 19:25
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com
07.07.2026 18:12
Sašenka Zverevů si ide pro druhej GS v řadě smilesmilesmile
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Pe3k_
07.07.2026 18:15
No jak jsem viděl tu jeho dvojchybu na matchbalu, tak tomu moc nevěřím. Navíc musí přes Fritze který ho porazil 8x v řadě...a ve finále bude čekat Sinner/Djokovic.
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HankMoody2
07.07.2026 18:18
Přesně tak, podle mě už ten Fritz bude konečná.
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Pavol
07.07.2026 18:29
A čo na to Auger
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Patik
07.07.2026 19:01
Lehecka mu už rieši letenku
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Krisboy
07.07.2026 19:23
Ten do toho nemá co kecat.
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The_Punisher
07.07.2026 18:12
Nevyšlo to, škoda 5. set byl blízko. Ale i tak Jirkovi gratulace!
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Pe3k_
07.07.2026 17:06
Tak se (zase) ukázalo, že Lehečka čte tenisportál. Lidi mu tady dali čočku za jeho výkon v prvních dvou a půl setech a tak se rozhodl s tím něco udělat...
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Vlk-v-trave
07.07.2026 17:10
Efect Pella :-D vcera jsem hlavne Jirkovi gratuloval, ze to prerusili... ale je to jeste daleko...
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paprikovygulas.
07.07.2026 17:10
Čo ja viem, posledná vec čo by ho namotivovala sú tenisti od klavesnic
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Krisboy
07.07.2026 17:06
Že by tommring opravdu zabral i u J2rky?
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paprikovygulas.
07.07.2026 17:12
Ty kravo tommring po 15 rokoch na webe ma svoj pojem
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Pe3k_
07.07.2026 16:28
Takže ve stejnou dobu jak Muška? No pro tentokrát dám přednost ženskému tenisu
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com
07.07.2026 16:52
musíš stíhat obojí Tady sou taky 2 články živě zaráz a jde to
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Krisboy
07.07.2026 17:06
Já do toho sleduju ještě Tour.
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com
07.07.2026 17:10
tak ty seš zvláštní případ smilesmile
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Krisboy
07.07.2026 17:12
Děkuji smile
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subaru
07.07.2026 18:28
No kdyby Vacek netahal ty nýmandy, tak by byl ve žlutém.
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Krisboy
07.07.2026 19:25
Nesmysl. Jednak je to tým, má tam svou roli (kterou splnil naprosto dokonale) a ani by na to neměl výkonnost. Je dobrej, ale Pedersenovi by ve férovce neujel.
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com
07.07.2026 16:25
Zázrak se konat nebude, Lucinka už má sbaleno
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Tomas_Smid_fan
07.07.2026 16:33
tys jí balil?
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com
07.07.2026 16:50
jí kufry balí beztak Lehe, ona by si zlámala nehtíčky
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