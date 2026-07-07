Lehečka se o zázrak nepostaral. Ve Wimbledonu končí, Zverev slaví nové maximum
Lehečka – Zverev 4:6, 5:7, 6:3, 6:7
Souboj odstartoval v pondělí až kolem 21:00 londýnského času a bylo dost pravděpodobné, že se nestihne dohrát. Lehečka začal skvěle a hned v prvním gamu na příjmu exceloval. I díky dvojchybě Zvereva si vypracoval tři brejkboly v řadě, ani jeden však využít nedokázal a obrovskou šanci hned na začátku zápasu zahodil.
Ve třetí hře sám musel otáčet skóre 0:30, k větší šanci však favorita nepustil a podání si udržel. Další tři gamy si oba hráči připsali čistou hrou. Za stavu 4:4 musel Lehečka bojovat o své podání znovu a tentokrát neuspěl. Zverev se dostal ke dvěma brejkbolům a ten druhý využil poté, co si přitáhl Lehečku k síti. Následně sadu dopodával.
Druhé dějství začal Lehečka čistou hrou. Ve třetím gamu ale musel odvrátit dva brejkboly. S prvním si po vítězném forhendu poradil, při druhém mu Němec pomohl chybou. Za stavu 3:2 se český tenista dostal ke dvěma dalším možnostem v řadě poté, co Zverev chyboval na síti. Ani tentokrát ale neuspěl. Bolet ho muselo především nevyužití druhého brejkbolu, kdy v dlouhé výměně poslal forhend do sítě.
V 11. hře se český tenista dostal znovu do problémů při vlastním servisu. Nepomohl mu vítězný forhend ani vedení 40:30. Situaci si zkomplikoval dvojchybou a Zverev si po bekhendovém prohozu připravil důležitý brejkbol. Ten ještě nevyužil. Druhou možnost ale proměnil a následně set dopodával.
Na začátku třetího dějství si oba hráči snadno drželi svá podání. Ve čtvrté hře se po bekhendové chybě Zvereva dostal Lehečka k dalším dvěma brejkbolům. Ani šestý a sedmý pokus mu ale k prolomení soupeřova servisu nestačily a Němec srovnal na 2:2. Český tenista si následně pomohl náběhy na síť i skvělým servisem, nerozhodila ho ani trefená páska od soupeře a podání si pohlídal. Po skončení šestého gamu bylo skóre vyrovnané a zápas se kvůli pravidlu wimbledonské večerky musel ve 23 hodin londýnského času přerušit.
Dohrávka se uskutečnila v úplně jiných podmínkách. Zatímco dva a půl setu se odehrálo večer pod zataženou střechou, zbytek utkání proběhl ve vysokých teplotách během dne. Lehečka začal druhou pasáž zápasu famózně. Proti Zverevovi vyhrál 12 ze 13 míčů a na osmý brejkbol mu poprvé dokázal sebrat servis, když Zverev zkazil jednoduchý forhend. Od stavu 3:3 získal Čech za pouhých osm minut tři gamy v řadě a vynutil si pokračování.
Ve čtvrté sadě už se hra vyrovnala. Zverev sice musel v úvodním gamu přes shodu, nicméně pak už se na vlastním servisu stabilizoval a skóre rychle došlo do stavu 3:3. Zatímco Lehečka si držel podání naprosto suverénně, favorizovaný soupeř dopustil v sedmé hře další shodu. Další nepříjemnou situaci však docela snadno vyřešil a upravil na 4:3 ze svého pohledu.
Kritický game za stavu 4:5 ustál Lehečka naprosto fantasticky a předvedl další čistou hru na servisu. Při skóre 5:6 to měl naopak mnohem těžší a musel si poradit s nepříjemným mankem 15:30. V delší výměně vytáhl naprosto správně kraťas, na který Zverev reagovat nemohl, a pak si zajistil tie-break.
Zkrácená hra nezačala pro Lehečku dobře. Zverev ho donutil k chybě a hned v úvodu si zajistil vedení 2:0 s minibrejkem. Strany se měnily při skóre 2:4 z pohledu českého tenisty, který stále prohrával o jeden minibrejk. Rodákovi z Mladé Boleslavi se podařilo vzít si ztracený bod na podání zpátky a upravil na 4:5. Zverev ale okamžitě zareagoval a po chybě Lehečky z forhendu měl dva mečboly v řadě.
První hrozbu odvrátil sám Lehečka a Zverev pak udělal dvojchybu, což znamenalo srovnání skóre na 6:6 a pokračování zkrácené hry. Další zaváhání Němec nepřipustil a dělovým podáním si zajistil třetí šanci. A ta už byla vítězná, protože Lehečka zkazil jednoduchý bekhend.
Lehečka se probojoval do druhého týdne grandslamů popáté v kariéře. Ve Wimbledonu se mu to podařilo podruhé a ani tentokrát neuspěl, před třemi lety musel vzdát Daniilovi Medveděvovi. Jeho maximem na turnajích velké čtyřky tak zůstává čtvrtfinále z Australian Open 2023 a US Open 2025.
Zverev si zahrál osmifinále Wimbledonu počtvrté a premiérově v něm dokázal uspět. Zkompletoval tak čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech, přičemž na ostatních třech byl až ve finále. Své maximum v All England Clubu se znovu pokusí vylepšit ve středečním souboji s Taylorem Fritzem.
Američan pro něj představuje už dva roky, konkrétně od Wimbledonu 2024, noční můru. S Fritzem prohrál už sedmkrát v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 5:10. Druhé čtvrtfinále v dolní polovině pavouka obstarají finalista French Open Flavio Cobolli a domácí senzace Arthur Fery.
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