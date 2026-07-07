Devátá výhra v řadě. Siniaková s Townsendovou dál válí, ve Wimbledonu prolétly do čtvrtfinále

DNES, 15:22
Aktuality 13
WIMBLEDON - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou dle očekávání potvrdily roli favoritek a připsaly si už deváté vítězství na grandslamech v řadě. Šampionky nedávného French Open v osmifinále Wimbledonu přehrály za hodinu a pár minut 6:3, 6:3 nasazené Asiu Muhammadovou a Fanny Stollárovou.
Profily hráčů (7)
Muhammad Asia
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Stollar Fanny
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve Wimbledonu dominují (© Sipa USA / Sipa USA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Muhammadová/Stollárová 6:3, 6:3

Siniaková s Townsendovou získaly na nedávném French Open třetí společný grandslamový titul a největšími favoritkami jsou také ve Wimbledonu. Tuto roli zatím plní na výbornou a ani ve třetím zápase neztratily set, i když jim Muhammadová se Stollárovou jako první sebraly víc než čtyři gamy.

Nasazené jedničky musely v úvodním gamu likvidovat brejkbol. Komplikaci snadno vyřešily a pak už na vlastním servisu naprosto dominovaly. První dějství rozhodly brejkem v šestém gamu a v následující sadě se jim povedlo prorazit podání soupeřek hned v první hře. Náskok si pohlídaly, duel zakončily již na returnu a postup slavily za 66 minut.

Pro Siniakovou a Townsendovou se jedná včetně triumfu na French Open o už deváté grandslamové vítězství v řadě. Ještě v polovině května měly dokonce šňůru 17 výher zahrnující tři prvenství na podnicích Masters. O tu přišly v semifinále v Římě.

Deblová královna Siniaková útočí na celkově 12. grandslamový titul ve čtyřhře žen. Konkrétně ve Wimbledonu se radovala předloni s Townsendovou a ještě v letech 2018 a 2022 s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Ve čtvrtfinále budou Siniaková s Townsendovou čelit zkušeným a elitním deblistkám Hanyu Guo z Číny a Francouzce Kristině Mladenovicové.

Výsledky čtyřhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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com
07.07.2026 16:26
sleduju skore Pegule - Gauffky a uplne sem zapomel, ze ted hraje Královna

Gratulka dodatečně smile
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tommr
07.07.2026 16:49
takhle zanedbávat Královnu. Že se nestydíš ...
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com
07.07.2026 16:53
sem tak fandil Pegule, az sem ztratil pojem o čase A ona to stejne jeste projela
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tommr
07.07.2026 16:57
Pegula v závěrečných kolech GS vždycky selže. Dneska mě to ale nemile překvapilo protože jsem jí proti Gauff věřil ...
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annah
07.07.2026 16:04
Holky, paráda!
Akorát ty děsné mašle ve vlasech... Co vás to napadlo?
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The_Punisher
07.07.2026 16:25
Tak mašle už mají delší dobu :) to je jejich týmový signature
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jirkaS
07.07.2026 16:44
náhodou, mašle pěkné
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Krisboy
07.07.2026 15:53
Rutinérky.
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tommr
07.07.2026 15:52
Pohodová výhra přesně podle očekávání. Soupeřky byly dneska neškodný ... *2630
Žádný velký problémy by SinTown neměly mít ani ve čtvrtfinále (Guo/Mladenovic) ani v semifinále (bud Jiang/Xu nebo Neel/Olmos) ...
Všechno zatím nasvědčuje tomu že finále bude SinTown vs. Dabrowski/Stefani ...
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The_Punisher
07.07.2026 16:26
Já doufám, že Dabrowski/Stefani v příštím kole skončí :)
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tommr
07.07.2026 16:36
to by bylo fajn. To by se ale Anna Sisková musela hodně vytáhnout. Proti Češkám jí to na turnaji zatím šlo pěkně ale proti nasazeným dvojkám to bude hodně těžký ...
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Tomas_Smid_fan
07.07.2026 16:34
mno, Kikina může zlobit
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tommr
07.07.2026 16:46
Mladenovic už má to nejlepší dávno za sebou. Zlobit bude spíš ta Asiatka ...
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