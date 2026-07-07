Devátá výhra v řadě. Siniaková s Townsendovou dál válí, ve Wimbledonu prolétly do čtvrtfinále
Siniaková/Townsendová – Muhammadová/Stollárová 6:3, 6:3
Siniaková s Townsendovou získaly na nedávném French Open třetí společný grandslamový titul a největšími favoritkami jsou také ve Wimbledonu. Tuto roli zatím plní na výbornou a ani ve třetím zápase neztratily set, i když jim Muhammadová se Stollárovou jako první sebraly víc než čtyři gamy.
Nasazené jedničky musely v úvodním gamu likvidovat brejkbol. Komplikaci snadno vyřešily a pak už na vlastním servisu naprosto dominovaly. První dějství rozhodly brejkem v šestém gamu a v následující sadě se jim povedlo prorazit podání soupeřek hned v první hře. Náskok si pohlídaly, duel zakončily již na returnu a postup slavily za 66 minut.
Pro Siniakovou a Townsendovou se jedná včetně triumfu na French Open o už deváté grandslamové vítězství v řadě. Ještě v polovině května měly dokonce šňůru 17 výher zahrnující tři prvenství na podnicích Masters. O tu přišly v semifinále v Římě.
Deblová královna Siniaková útočí na celkově 12. grandslamový titul ve čtyřhře žen. Konkrétně ve Wimbledonu se radovala předloni s Townsendovou a ještě v letech 2018 a 2022 s krajankou Barborou Krejčíkovou.
Ve čtvrtfinále budou Siniaková s Townsendovou čelit zkušeným a elitním deblistkám Hanyu Guo z Číny a Francouzce Kristině Mladenovicové.
Komentáře
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Gratulka dodatečně
Akorát ty děsné mašle ve vlasech... Co vás to napadlo?
Žádný velký problémy by SinTown neměly mít ani ve čtvrtfinále (Guo/Mladenovic) ani v semifinále (bud Jiang/Xu nebo Neel/Olmos) ...
Všechno zatím nasvědčuje tomu že finále bude SinTown vs. Dabrowski/Stefani ...