Diskvalifikace ve Wimbledonu! Parťačka české naděje za svůj zkrat tvrdě zaplatila
Negativní emoce se ve Wobkerové kupily od začátku utkání. Patnáctiletá Němka schytala od Rumunky Marie Valentiny Popové potupného kanára, ale ve druhém setu vzdorovala podstatně víc a pořád měla šanci na obrat. Za stavu 0:6, 5:5 už však nervy na uzdě neudržela.
Po chybě z bekhendu, která znamenala vedení soupeřky 40:0 v 11. gamu, vztekle hodila raketou o zem a ta se naneštěstí pro ni odrazila do hlediště, kde trefila jednoho z diváků. Wobkerová moc dobře věděla, že si zadělala na průšvih.
Zápas byl po tomto incidentu přerušen a rozhodčí se dlouho radili, jak situaci vyřeší. Trest byl nakonec nekompromisní a 24. nejlepší hráčku juniorského žebříčku Wobkerovou museli diskvalifikovat. Do dalšího kola tak postoupila Popová, aniž by k tomu potřebovala mečbol.
Zpráva obletěla sociální sítě i různá zahraniční média. Podle německého deníku BILD raketa nikoho nezranila. Jenže podle pravidel nakonec museli organizátoři Wimbledonu přistoupit k diskvalifikaci, jelikož se jedná o nesportovní chování a ohrožení bezpečnosti diváků.
K nešťastnému incidentu se vyjádřila i bývalá tenistka Barbara Rittnerová, kapitánka německého týmu pro Pohár Billie Jean Kingové. "Je to strašně smutné. Byla jsem s ní potom i v kanceláři rozhodčích. Jen plakala a velmi se styděla. Poučí se z toho. Ve skutečnosti není vůbec agresivní," uvedla ke zkratu Wobkerové.
Wobkerová bude i přes diskvalifikaci v singlové soutěži ve svém vystoupení na posvátném londýnském pažitu pokračovat. Dnes ji čeká zápas prvního kola čtyřhry po boku české juniorky Denisy Žoldákové.
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Pochopitelne spravne rozhodnuti....