Češi v akci, úterý 7. 7. Muchová o semifinále Wimbledonu! Lehečku čeká dohrávka, nastoupí Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 6. 7. | neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.
Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu
Karolína Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.
Letos změří síly s Naomi Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.
Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.
Více informací nabídneme v úterním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
16:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.)
• Dvouhra muži - osmifinále •
16:00 | Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.) 4:6, 5:7, 3:3 / dohrávka
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Muhammadová/Stollárová (16-USA/Maď.)
14:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Piterová/Sisková (Pol./ČR)
Pavouk čtyřhra ženy | Pavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - 1. kolo •
15:00 | T. Heřmanová/Sekerková (ČR) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
15:00 | Hettlerová/Y. Shao (ČR/Čína) – Berezinová/Cvetkovičová (-/Srb.)
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Kostecká/Makarovová (Pol./-)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Bjelinská/Lagaevová (Ukr./Kan.)
WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – G. Bernsteinová (Švéd.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (ČR) – Saldenová/Strachovová (4-Belg./Ukr.)
ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Svrčina (7-ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
14:30 | Krumich (ČR) – Comesaňa (3-Arg.)
ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Poljak (ČR) – Heide (7-Braz.)
ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Mrva (ČR) – Villanueva (Arg.)
ATP CHALLENGER 50 LUTYCH (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartoň (8-ČR) – Kopp (Rak.)
ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Havlíčková (7-ČR) – Hibinová (Jap.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Knutsonová/Vilarová (ČR/USA) – H. Shi/Žijenbajevová (4-Čína/Kaz.)
ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (2-ČR) – C. N. Todoniová (Rum.)
ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Diekmann/Erlewein (Něm.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Šmejkalová (ČR) – Bretnacherová (7-Fr.)
ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Filip (6-ČR) – Ravasio (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Homola (5-ČR) – Pabisiak (Pol.)
11:30 | Vrtílka (ČR) – D. Wišniewski (7-Pol.)
11:30 | Michnev (2-ČR) – Tan (16-Tur.)
11:30 | Šoukal (ČR) – Jedrzejczak (14-Pol.)
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
18:00 | N. Moravec (6-ČR) – McDadi (Kan.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
20:30 | Mujoomdar/Pečonka (Kan./ČR) – Galasso/Tonioni (USA/It.)
J100 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
17:00 | E. Dřevojanová (6-ČR) – Shenová (Kan.)
J60 VÉSKA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Kollert (ČR) – Vukovic (9-Fr.)
09:00 | Köhler (ČR) – Adamovič (15-SR)
09:00 | Zerai (4-ČR) – Vymazal (ČR)
10:30 | Čank (1-ČR) – Šebek (ČR)
10:30 | Střílka (ČR) – Lörinčík (11-SR)
10:30 | Rousek (ČR) – Ťutčenko (2-Ukr.)
10:30 | Fedor (14-ČR) – Žiška (ČR)
10:30 | D. Soukup (ČR) – Lebiš (3-ČR)
12:00 | Rat (5-ČR) – Kukrika (Chorv.)
12:00 | A. Štěpánek (ČR) – Ketola (8-Fin.)
12:00 | Zapský (ČR) – Sýkora (13-SR)
12:00 | Motal (ČR) – Hrubý (12-ČR)
13:30 | Průdek (ČR) – Finnila (16-Fin.)
13:30 | Luxa (6-ČR) – Korolenko (-)
13:30 | Černovický (7-ČR) – Petráško (SR)
15:00 | Brückner (10-ČR) – T. Tichý (ČR)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:00 | Langášová (ČR) – Dekanová (11-SR)
09:00 | Foldová (ČR) – Olariuová (4-Rum.)
09:00 | Benetková (ČR) – Hrynivová (14-USA)
09:00 | Šulcová (10-ČR) – Dari Dušková (ČR)
09:00 | Michalcová (ČR) – N. Iraholaová (12-ČR)
10:30 | T. Růžičková (8-ČR) – S. Jiráková (ČR)
10:30 | Halfarová (ČR) – Pastuszkaová (5-Kan.)
10:30 | Michnová (ČR) – Mrázová (16-SR)
12:00 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Posmyková (ČR)
12:00 | Havlíková (7-ČR) – Čedryková (Ukr.)
12:00 | Tvrzská (ČR) – Dufková (13-ČR)
12:00 | Vokrojová (15-ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
13:30 | Šmídová (3-ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:30 | Halamová (ČR) – Buhadanaová (2-Izr.)
13:30 | V. Svobodová (1-ČR) – Pírková (ČR)
13:30 | Miškovská (ČR) – Berskaová (9-Kan.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Buba/Hořelka (ČR) – Guha/Guo (Kan.)
15:00 | Mikuš/Wirgler (SR/ČR) – Mohamed/Onderka (ČR)
16:30 | Šebek/Zapský (ČR) – Klar/Köhler (ČR)
16:30 | D. Soukup/A. Štěpánek (ČR) – Drlík/Rousek (ČR)
16:30 | Kollert/Střílka (ČR) – Karpiňski/Maliszewski (Pol.)
18:00 | Korolenko/Žiška (-/ČR) – Fencl/Jaroš (ČR)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Fialová/Nantlová (ČR) – S. Jiráková/A. Svobodová (ČR)
15:00 | Gottvaldová/Schmidová (ČR) – Van Der Bergová/Zappiaová (Kan.)
15:00 | Michalcová/Skořepová (ČR) – Michnová/Šulcová (ČR)
16:30 | Foldová/Radová (ČR) – Šuláková/Tuominenová (ČR/Fin.)
16:30 | S. Dvořáková/Roiková (ČR) – Kohoutková/Sedláková (ČR/SR)
16:30 | Langášová/Posmyková (ČR) – Karpaljuková/Lešová (Ukr./Pol.)
18:00 | N. Růžičková/Žáčková (ČR) – Benetková/Čermáková (ČR)
18:00 | Dari Dušková/Tvrzská (ČR) – Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | Vávrová (ČR) – Paramonovová (-)
J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Mojžíšová (1-ČR) – Dynkowská (Rak.)
15:30 | Jančaříková (ČR) – Pryščepová (Ukr.)
J30 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Smolík (3-ČR) – Coletta (Brit.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
13:00 | Dudlová (ČR) – Attavarová (Indie)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – Belgan/Cunningham (Irsko)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Dudlová/Trojanowská (4-ČR/Irsko) – Halleyová/Horriganová (Irsko)
16:00 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Angraveová/Murrayová (3-Brit.)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Jan Svoboda (ČR) – Autorino (8-It.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Hájková (ČR) – Kataliničová (Srb.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Janoviaková (3-ČR) – Ghicaová (Rum.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Muška 5:7 6:7
Ve čtyřhře Katka + Linda hladké postupy.
To je porad nase pulnoc ... budou hrat zitra ...