Češi v akci, úterý 7. 7. Muchová o semifinále Wimbledonu! Lehečku čeká dohrávka, nastoupí Siniaková

VČERA, 20:00
Aktuality 15
Karolína Muchová absolvuje velmi těžký čtvrtfinálový zápas ve Wimbledonu, Jiřího Lehečku čeká dohrávka téměř prohraného osmifinále. Na nejslavnějším tenisovém turnaji budou bojovat také deblová královna Kateřina Siniaková a Linda Nosková proti Anně Siskové ve čtyřhře. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová se porve o semifinále ve Wimbledonu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 6. 7.neděle 5. 7. | sobota 4. 7. | pátek 3. 7. | čtvrtek 2. 7. | středa 1. 7. | úterý 30. 6. | pondělí 29. 6.

 

Muchová zabojuje o semifinále Wimbledonu

Karolína Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.

Letos změří síly s Naomi Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.

Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.

Více informací nabídneme v úterním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženyPavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
16:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Ósakaová (14-Jap.)

• Dvouhra muži - osmifinále •
16:00 | Lehečka (13-ČR) – Zverev (2-Něm.) 4:6, 5:7, 3:3 / dohrávka

• Čtyřhra ženy - osmifinále •
14:00 | Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Muhammadová/Stollárová (16-USA/Maď.)
14:00 | Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Piterová/Sisková (Pol./ČR)

Pavouk čtyřhra ženyPavouk čtyřhra juniorky
• Čtyřhra juniorky - 1. kolo •
15:00 | T. Heřmanová/Sekerková (ČR) – Brittonová/Griffithsová (Brit.)
15:00 | Hettlerová/Y. Shao (ČR/Čína) – Berezinová/Cvetkovičová (-/Srb.)
15:00 | Wobkerová/Žoldáková (8-Něm./ČR) – Kostecká/Makarovová (Pol./-)
16:30 | J. Kovačková/Zajíčková (5-ČR) – Bjelinská/Lagaevová (Ukr./Kan.)

 

WTA 125 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Laboutková (ČR) – G. Bernsteinová (Švéd.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/Laboutková (ČR) – Saldenová/Strachovová (4-Belg./Ukr.)

 

ATP CHALLENGER 125 BRUNŠVIK (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Svrčina (7-ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
14:30 | Krumich (ČR) – Comesaňa (3-Arg.)

 

ATP CHALLENGER 100 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Poljak (ČR) – Heide (7-Braz.)

 

ATP CHALLENGER 75 TERST (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Mrva (ČR) – Villanueva (Arg.)

 

ATP CHALLENGER 50 LUTYCH (Belgie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartoň (8-ČR) – Kopp (Rak.)

 

ITF W50 CORROIOS-SEIXAL (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Havlíčková (7-ČR) – Hibinová (Jap.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Knutsonová/Vilarová (ČR/USA) – H. Shi/Žijenbajevová (4-Čína/Kaz.)

 

ITF W35 BUZAU (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (2-ČR) – C. N. Todoniová (Rum.)

 

ITF M25+H KASSEL (Německo), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Diekmann/Erlewein (Něm.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Šmejkalová (ČR) – Bretnacherová (7-Fr.)

 

ITF M15 LODŽ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Filip (6-ČR) – Ravasio (It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Homola (5-ČR) – Pabisiak (Pol.)
11:30 | Vrtílka (ČR) – D. Wišniewski (7-Pol.)
11:30 | Michnev (2-ČR) – Tan (16-Tur.)
11:30 | Šoukal (ČR) – Jedrzejczak (14-Pol.)

 

J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
18:00 | N. Moravec (6-ČR) – McDadi (Kan.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
20:30 | Mujoomdar/Pečonka (Kan./ČR) – Galasso/Tonioni (USA/It.)

 

J100 MONTERREY (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
17:00 | E. Dřevojanová (6-ČR) – Shenová (Kan.)

 

J60 VÉSKA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Kollert (ČR) – Vukovic (9-Fr.)
09:00 | Köhler (ČR) – Adamovič (15-SR)
09:00 | Zerai (4-ČR)Vymazal (ČR)
10:30 | Čank (1-ČR)Šebek (ČR)
10:30 | Střílka (ČR) – Lörinčík (11-SR)
10:30 | Rousek (ČR) – Ťutčenko (2-Ukr.)
10:30 | Fedor (14-ČR)Žiška (ČR)
10:30 | D. Soukup (ČR)Lebiš (3-ČR)
12:00 | Rat (5-ČR) – Kukrika (Chorv.)
12:00 | A. Štěpánek (ČR) – Ketola (8-Fin.)
12:00 | Zapský (ČR) – Sýkora (13-SR)
12:00 | Motal (ČR)Hrubý (12-ČR)
13:30 | Průdek (ČR) – Finnila (16-Fin.)
13:30 | Luxa (6-ČR) – Korolenko (-)
13:30 | Černovický (7-ČR) – Petráško (SR)
15:00 | Brückner (10-ČR)T. Tichý (ČR)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:00 | Langášová (ČR) – Dekanová (11-SR)
09:00 | Foldová (ČR) – Olariuová (4-Rum.)
09:00 | Benetková (ČR) – Hrynivová (14-USA)
09:00 | Šulcová (10-ČR)Dari Dušková (ČR)
09:00 | Michalcová (ČR)N. Iraholaová (12-ČR)
10:30 | T. Růžičková (8-ČR)S. Jiráková (ČR)
10:30 | Halfarová (ČR) – Pastuszkaová (5-Kan.)
10:30 | Michnová (ČR) – Mrázová (16-SR)
12:00 | Kr. Přikrylová (6-ČR)Posmyková (ČR)
12:00 | Havlíková (7-ČR) – Čedryková (Ukr.)
12:00 | Tvrzská (ČR)Dufková (13-ČR)
12:00 | Vokrojová (15-ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
13:30 | Šmídová (3-ČR) – Tuominenová (Fin.)
13:30 | Halamová (ČR) – Buhadanaová (2-Izr.)
13:30 | V. Svobodová (1-ČR)Pírková (ČR)
13:30 | Miškovská (ČR) – Berskaová (9-Kan.)

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Buba/Hořelka (ČR) – Guha/Guo (Kan.)
15:00 | Mikuš/Wirgler (SR/ČR) – Mohamed/Onderka (ČR)
16:30 | Šebek/Zapský (ČR)Klar/Köhler (ČR)
16:30 | D. Soukup/A. Štěpánek (ČR)Drlík/Rousek (ČR)
16:30 | Kollert/Střílka (ČR) – Karpiňski/Maliszewski (Pol.)
18:00 | Korolenko/Žiška (-/ČR) – Fencl/Jaroš (ČR)

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Fialová/Nantlová (ČR)S. Jiráková/A. Svobodová (ČR)
15:00 | Gottvaldová/Schmidová (ČR) – Van Der Bergová/Zappiaová (Kan.)
15:00 | Michalcová/Skořepová (ČR)Michnová/Šulcová (ČR)
16:30 | Foldová/Radová (ČR)Šuláková/Tuominenová (ČR/Fin.)
16:30 | S. Dvořáková/Roiková (ČR)Kohoutková/Sedláková (ČR/SR)
16:30 | Langášová/Posmyková (ČR) – Karpaljuková/Lešová (Ukr./Pol.)
18:00 | N. Růžičková/Žáčková (ČR)Benetková/Čermáková (ČR)
18:00 | Dari Dušková/Tvrzská (ČR)Kučerová/Phillipsová (ČR/Brit.)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | Vávrová (ČR) – Paramonovová (-)

 

J60 BAD WALTERSDORF (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Mojžíšová (1-ČR) – Dynkowská (Rak.)
15:30 | Jančaříková (ČR) – Pryščepová (Ukr.)

 

J30 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Smolík (3-ČR) – Coletta (Brit.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
13:00 | Dudlová (ČR) – Attavarová (Indie)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Brennan/Smolík (1-Irsko/ČR) – Belgan/Cunningham (Irsko)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Dudlová/Trojanowská (4-ČR/Irsko) – Halleyová/Horriganová (Irsko)
16:00 | Petríková/Zimová (SR/ČR) – Angraveová/Murrayová (3-Brit.)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Jan Svoboda (ČR) – Autorino (8-It.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Hájková (ČR) – Kataliničová (Srb.)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Janoviaková (3-ČR) – Ghicaová (Rum.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Dobry-den
06.07.2026 23:32
Obávám se, že čtvrtfinále bude pro Mušku konečnou. Ósaka je v závěrečných kolech GS jen těžko k poražení.

Muška 5:7 6:7

Ve čtyřhře Katka + Linda hladké postupy. smile
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frenkie57
07.07.2026 00:05
Těžké to bude, ale ne nemožné. Bude prostě, jako vždy, záležet na momentálním rozpoložení obou hráček toho dne. Předem bych Mušku rozhodně neodepisoval.
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jih
06.07.2026 20:45
Linda rube každý den.
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Ela-fon-isi
06.07.2026 20:41
Kde se vzal Arthur Fery? Zdržuje! Zvládne starší pán pátý set ?
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com
06.07.2026 20:43
Bratranec Dominika Feriho smile
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Diabolique
06.07.2026 20:43
Jinej tatinek?
Reagovat
Diabolique
06.07.2026 20:45
jo bratra-netz!
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Ela-fon-isi
06.07.2026 21:21
Reagovat
LiJ
06.07.2026 20:19
Ženy naše vyhrají
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com
06.07.2026 20:11
Královna
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Diabolique
06.07.2026 20:04
To je KONEC!
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chlebavevaju
06.07.2026 20:10
vidíš to až tak dramaticky?
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Diabolique
06.07.2026 20:23
jj, vidim ... protoze zitra bude hrat Lehecka. Dimitrov to nedopodaval, takze Jirka zacne hrat tak v pul desate a dneska to nedohrajou.
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The_Punisher
06.07.2026 20:39
Je tam o hodinku míň, neboj :)
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Diabolique
06.07.2026 20:42
matches are not permitted to go beyond 23:00

To je porad nase pulnoc ... budou hrat zitra ...
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