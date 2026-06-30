Češi v akci, středa 1. 7. Muchová a Krejčíková ve Wimbledonu, Siniaková vyzve Bartůňkovou

DNES, 21:45
Aktuality 31
Kvarteto českých tenistek bude ve středu bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Na posvátné londýnském pažitu nastoupí Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a v českém derby Kateřina Siniaková proti Nikole Bartůňkové. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude znovu plnit roli favoritky ve Wimbledonu (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

úterý 30. 6.pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.

 

Muchová, Krejčíková a Siniaková proti Bartůňkové ve Wimbledonu

Už před startem středečního programu je jisté, že minimálně jedna česká tenistka postoupí do třetího kola letošního ročníku Wimbledonu. České derby totiž svedou deblová královna Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou, která hraje nejslavnější turnaj poprvé. Favoritkou je v prvním vzájemném zápase zkušenější Siniaková.

Od Karolíny Muchové se očekává další dominantní představení. Po sobotním triumfu v Bad Homburgu začala v All England Clubu suverénně a snadné vítězství by si měla připsat také proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou vyhrála všechny tři souboje a v ani jednom jí nedala šanci, včetně toho nedávného na generálce v Berlíně.

Naopak velmi těžká výzva čeká Barboru Krejčíkovou. Předloňská šampionka totiž bude čelit čerstvé vítězce French Open a světové pětce Miře Andrejevové. Rusku dokázala porazit jen předloni na Australian Open a další tři střetnutí s ní prohrála.

Více informací nabídneme ve středečním preview.

 

WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
14:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
15:00 | PREVIEW | Siniaková (32-ČR)Bartůňková (ČR)
16:30 | PREVIEW | Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-)

Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra muži - 1. kolo •
13:30 | Hidalgo/Vocel (Ekv./ČR) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
16:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Giron/Tabilo (USA/Chile)

 

ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Betov/Simakin (-)
11:00 | Grevelius/Poljak (3-Švéd./ČR) – Ducariu/Palosi (Něm./Rum.)

 

ITF W50 STUTTGART-VAIHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Sedláčková (ČR) – Bulgaruová (Rum.)
12:30 | Štruplová (ČR) – Cinalliová (Arg.)

 

ITF W50 ELVAS (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:30 | Havlíčková (4-ČR) – Garciaová (Portug.)

 

ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 2. kolo •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Alvesová (3-Braz.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | A. Kovačková/Vargová (2-ČR/SR) – Hoedtová/Weckerleová (Niz./Luc.)

 

ITF M25 MARBURG (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Řeček (ČR) – Šah (Indie)
13:00 | Siniakov (3-ČR) – Krutych (Ukr.)

 

ITF M25 NIVELLES (Belgie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
18:00 | Forejtek (2-ČR) – Huens (Belg.)

 

ITF M25 RABAT (Maroko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Čížek (ČR) – Jamji (Mar.)

 

ITF M25 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Poštolka (ČR) – Sorger (3-Rak.)

• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Huseinovič/Poštolka (Mak./ČR) – Orlov/Szymkowiak (2-Ukr./Pol.)

 

ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Mandelíková (ČR) – Ivanovová (6-N. Zél.)
12:00 | E. Slavíková (ČR) – Auerová (Rak.)

• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | K. Blažková/Chrisstoffelsová (ČR) – Korhonenová/McKenzieová (Austr.)

 

ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Šmejkalová (ČR) – Jakuševová (Ukr.)
12:00 | Kopřivová (ČR) – Vasilevová (-)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Bodnarčuk/Kartavenko (Ukr.)

 

ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Nicod (4-ČR) – Van Weldam (Niz.)

 

ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Kučera (ČR) – Fajta (6-Maď.)
17:30 | Černý (7-ČR) – Angeloni (It.)

 

ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Baum (ČR) – A. D. Boros (4-Maď.)

 

J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Žoldáková (ČR) – Yu Jun Lin (Čína)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – Cvetkovičová/Jamesová (Srb./Jam.)

 

J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | D. Vágner (7-ČR) – Drijver (Niz.)
12:00 | Dujka (10-ČR) – Jutte (Niz.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:00 | Ďulíková (2-ČR) – Carpentierová (Fr.)

 

J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Rat (ČR) – Akyol (8-Tur.)
09:00 | Kliment (ČR)Krejčí (2-ČR)
09:00 | Luxa (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
09:00 | Papavasiliu (ČR)Ladman (ČR)
09:00 | Čank (ČR) – Laukys (3-USA)
09:00 | Barina (ČR) – Sakurai (1-Jap.)
09:00 | Kollert (ČR) – Čukanov (Ukr.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Jančaříková (ČR) – Peternelová (Slovin.)
10:30 | Oliveriusová (1-ČR)Filipová (ČR)
10:30 | Chlumská (ČR)Halfarová (ČR)
10:30 | Šmídová (ČR)Vrajíková (3-ČR)
10:30 | Šedivá (ČR)Mojžíšová (ČR)
10:30 | Kr. Přikrylová (ČR) – Kononenková (4-)
10:30 | Benetková (ČR)Tvrzská (ČR)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:30 | Šebek/Zapský (ČR) – Laukys/Mokán (1-USA/Maď.)
12:30 | Luxa/Maršík (4-ČR)Čank/Lebiš (ČR)
12:30 | Černovický/Ladman (ČR) – Müller/Nyqvist (3-Švéd.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Jančaříková/Tvrzská (ČR)Chlumská/Levinská (4-ČR)
14:00 | Karšňáková/L. Koutová (ČR) – Buhadanaová/Kononenková (2-Izr./-)
15:00 | Vrajíková/Yildirimová (1-ČR/Tur.) – čekají na soupeřky
15:00 | Filipová/Šmídová (ČR) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Oliveriusová/Kr. Přikrylová (ČR) – Pastuszkaová/Yanová (Kan.)
12:30 | Šedivá/Šulcová (ČR)Fialová/Jelínková (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J60 NAAS (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Chaseová/Vávrová (4-Kan./ČR) – Linleyová/Rimmerová (Brit.)

 

J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Laššan (ČR) – Još. Pečovnik (1-Slovin.)
12:30 | Wirgler (ČR) – Freitag (3-Rak.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | N. Iraholaová (ČR) – Ehrenbergerová (Rak.)
11:00 | Havlíková (5-ČR) – Donatiová (It.)
11:00 | Navrátilová (3-ČR) – Štorová (Slovin.)
11:00 | Foldová (ČR) – Kappelerová (7-Švýc.)
12:30 | Janoviaková (ČR) – Von Brücková (Něm.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Laššan/Wirgler (ČR) – Freitag/Lita (4-Rak./Něm.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | N. Iraholaová/Navrátilová (3-ČR)Foldová/Štorová (ČR/Slovin.)
16:30 | Havlíková/Pírková (ČR) – Fröhliová/Kappelerová (4-Švýc.)

 

J30 NAIROBI (Keňa), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:30 | Šubert (ČR) – Abate (Etiopie)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:30 | Merta (ČR) – Zorica (Chorv.)
08:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Šačiragič (Bosna)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Hájková (ČR) – Dmitrievová (It.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Merta/Jos. Svoboda (ČR) – Djokič/Dušanič (Srb./Bosna)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:30 | Dmitrievová/Hájková (It./ČR) – Dubiková/Džaničová (-/Chorv.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

31
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hanz
30.06.2026 23:05
Ezpizodka Sirdy je minulostí a už máme klid... Džojntíka zmázne Ealka a bude to vyřešené...
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Diabolique
30.06.2026 23:01
Serena se nastve a pristi rocnik se vrati s kybernetickou rukou.
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Serpens
30.06.2026 23:01
Maya mě překvapila, ani jsem nevěděl, že má tak katastrofální sezónu. Dnes ale to dokázala ustát, ve všech třech setech dokázala předvést to nejlepší, co umí v těch nejdůležitějších momentech, a naopak tím, kdo to nezvládl v hlavě, byla její obrovitá soupeřka, když zahodila nalitý míč za stavu 2:1 A:40 a vedlo to k rychlému obratu. Musím uznat, že na svůj věk hrála solidně, ale doufám, že to bylo její definitivní poslední sbohem.
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easymoneysniper
30.06.2026 22:58
To si Joint dovolila hodně.. Serena je přece MATKA
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easymoneysniper
30.06.2026 22:59
Ještě obvinit rozhodčí z rasismu a máme to komplet
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Diabolique
30.06.2026 22:55
Upirko! Dva matchbally zahodit? A jeste dvojchyba?
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Diabolique
30.06.2026 22:57
Ale DODELANO!
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Serpens
30.06.2026 22:49
Zatím to vypadá, že velematka prohraje zápas kvůli jedné stupidní chybě. A pak že se to nestává i takovým hráčkám.
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chlebavevaju
30.06.2026 22:50
Serena to má na párku, ta se vrátila kvůli reklamě. A hlavně, protože je to nenažraná MATKA!
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Diabolique
30.06.2026 22:53
S Ozempicem je urcite nazrana!
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lukassb
30.06.2026 22:48
Tak kdo vi jak by to dopadlo kdyby Serena za stavu 2:1 a vyhoda na podani nevyhodila nalitej mic u site
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aligo
30.06.2026 22:34
Serena má brejk ve třetím a já jdu spát to jsem teda ráno zvědavý
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com
30.06.2026 22:38
zas to bude vsechno na Karoline, bude muset porazit GS sampionku Swiatek a pak superženu Serenu
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com
30.06.2026 22:26
Mucha snadna vyhra smile
Kačenka taktéž smile
Krejča zažije peklo smile
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chlebavevaju
30.06.2026 22:30
Zitra Bartůňková vyhraje 6:4 0:6 7:5. Kateřina nemůže nechat čekat Taylor, musí se naplno věnovat 4hře.
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tommr
30.06.2026 22:44
dámská čtyřhra startuje až ve čtvrtek takže Katka si ještě jedno kolo v singlu může klidně dovolit ...
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Diabolique
30.06.2026 22:54
Kdyby bara vyradila toho spratka, tak bych fandil Nikole. Jenze oni to hrajou az navecer, takze musi vyhrat kralovna Kacenka, ta by Mirru vypraskala ze hriste.
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George_Renel
30.06.2026 22:26
Škoda že Serenu nedostaly Darja, Sára nebo Tereza. Mohly mít dobrý skalp.
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bardunek666
30.06.2026 22:20
Serenko, jedemeeeee
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aligo
30.06.2026 22:17
Serena odvrátila MB a jde se do třetího
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com
30.06.2026 22:22
jeste to ta superžena vyhraje
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paprikovygulas
30.06.2026 22:24
Zvládneš to. Jaj ty nehras
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chlebavevaju
30.06.2026 22:24
Je to MATKA!
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paprikovygulas
30.06.2026 22:27
Ty si diskutujúci na tenisportali!
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com
30.06.2026 22:30
já bych vas dal dohromady - chleba s guláškem
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Diabolique
30.06.2026 22:35
Come! Ty chces zase zvracet?
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com
30.06.2026 22:39
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paddy
30.06.2026 22:38
spíš do trojice s vodnaty_prujem smile smile
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MARECEK7
30.06.2026 21:48
Budou holky Kovačkovi hrát juniorku vám Wimbledonu
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tenisman1233
30.06.2026 21:50
Alena určitě ne
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GaelM
30.06.2026 22:09
Radši zas dostane klepec na nějakém zapadlém ITF
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