Češi v akci, středa 1. 7. Muchová a Krejčíková ve Wimbledonu, Siniaková vyzve Bartůňkovou
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 30. 6. | pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Muchová, Krejčíková a Siniaková proti Bartůňkové ve Wimbledonu
Už před startem středečního programu je jisté, že minimálně jedna česká tenistka postoupí do třetího kola letošního ročníku Wimbledonu. České derby totiž svedou deblová královna Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou, která hraje nejslavnější turnaj poprvé. Favoritkou je v prvním vzájemném zápase zkušenější Siniaková.
Od Karolíny Muchové se očekává další dominantní představení. Po sobotním triumfu v Bad Homburgu začala v All England Clubu suverénně a snadné vítězství by si měla připsat také proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou vyhrála všechny tři souboje a v ani jednom jí nedala šanci, včetně toho nedávného na generálce v Berlíně.
Naopak velmi těžká výzva čeká Barboru Krejčíkovou. Předloňská šampionka totiž bude čelit čerstvé vítězce French Open a světové pětce Miře Andrejevové. Rusku dokázala porazit jen předloni na Australian Open a další tři střetnutí s ní prohrála.
Více informací nabídneme ve středečním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
14:00 | PREVIEW | Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
15:00 | PREVIEW | Siniaková (32-ČR) – Bartůňková (ČR)
16:30 | PREVIEW | Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-)
Pavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra muži - 1. kolo •
13:30 | Hidalgo/Vocel (Ekv./ČR) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
16:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Giron/Tabilo (USA/Chile)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Betov/Simakin (-)
11:00 | Grevelius/Poljak (3-Švéd./ČR) – Ducariu/Palosi (Něm./Rum.)
ITF W50 STUTTGART-VAIHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Sedláčková (ČR) – Bulgaruová (Rum.)
12:30 | Štruplová (ČR) – Cinalliová (Arg.)
ITF W50 ELVAS (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:30 | Havlíčková (4-ČR) – Garciaová (Portug.)
ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 2. kolo •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Alvesová (3-Braz.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:00 | A. Kovačková/Vargová (2-ČR/SR) – Hoedtová/Weckerleová (Niz./Luc.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Řeček (ČR) – Šah (Indie)
13:00 | Siniakov (3-ČR) – Krutych (Ukr.)
ITF M25 NIVELLES (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
18:00 | Forejtek (2-ČR) – Huens (Belg.)
ITF M25 RABAT (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Čížek (ČR) – Jamji (Mar.)
ITF M25 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Poštolka (ČR) – Sorger (3-Rak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Huseinovič/Poštolka (Mak./ČR) – Orlov/Szymkowiak (2-Ukr./Pol.)
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Mandelíková (ČR) – Ivanovová (6-N. Zél.)
12:00 | E. Slavíková (ČR) – Auerová (Rak.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | K. Blažková/Chrisstoffelsová (ČR) – Korhonenová/McKenzieová (Austr.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Šmejkalová (ČR) – Jakuševová (Ukr.)
12:00 | Kopřivová (ČR) – Vasilevová (-)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Bodnarčuk/Kartavenko (Ukr.)
ITF M15 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Nicod (4-ČR) – Van Weldam (Niz.)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Kučera (ČR) – Fajta (6-Maď.)
17:30 | Černý (7-ČR) – Angeloni (It.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Baum (ČR) – A. D. Boros (4-Maď.)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:30 | Žoldáková (ČR) – Yu Jun Lin (Čína)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – Cvetkovičová/Jamesová (Srb./Jam.)
J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | D. Vágner (7-ČR) – Drijver (Niz.)
12:00 | Dujka (10-ČR) – Jutte (Niz.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:00 | Ďulíková (2-ČR) – Carpentierová (Fr.)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Rat (ČR) – Akyol (8-Tur.)
09:00 | Kliment (ČR) – Krejčí (2-ČR)
09:00 | Luxa (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
09:00 | Papavasiliu (ČR) – Ladman (ČR)
09:00 | Čank (ČR) – Laukys (3-USA)
09:00 | Barina (ČR) – Sakurai (1-Jap.)
09:00 | Kollert (ČR) – Čukanov (Ukr.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Jančaříková (ČR) – Peternelová (Slovin.)
10:30 | Oliveriusová (1-ČR) – Filipová (ČR)
10:30 | Chlumská (ČR) – Halfarová (ČR)
10:30 | Šmídová (ČR) – Vrajíková (3-ČR)
10:30 | Šedivá (ČR) – Mojžíšová (ČR)
10:30 | Kr. Přikrylová (ČR) – Kononenková (4-)
10:30 | Benetková (ČR) – Tvrzská (ČR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:30 | Šebek/Zapský (ČR) – Laukys/Mokán (1-USA/Maď.)
12:30 | Luxa/Maršík (4-ČR) – Čank/Lebiš (ČR)
12:30 | Černovický/Ladman (ČR) – Müller/Nyqvist (3-Švéd.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Jančaříková/Tvrzská (ČR) – Chlumská/Levinská (4-ČR)
14:00 | Karšňáková/L. Koutová (ČR) – Buhadanaová/Kononenková (2-Izr./-)
15:00 | Vrajíková/Yildirimová (1-ČR/Tur.) – čekají na soupeřky
15:00 | Filipová/Šmídová (ČR) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Oliveriusová/Kr. Přikrylová (ČR) – Pastuszkaová/Yanová (Kan.)
12:30 | Šedivá/Šulcová (ČR) – Fialová/Jelínková (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J60 NAAS (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Chaseová/Vávrová (4-Kan./ČR) – Linleyová/Rimmerová (Brit.)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Laššan (ČR) – Još. Pečovnik (1-Slovin.)
12:30 | Wirgler (ČR) – Freitag (3-Rak.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:00 | N. Iraholaová (ČR) – Ehrenbergerová (Rak.)
11:00 | Havlíková (5-ČR) – Donatiová (It.)
11:00 | Navrátilová (3-ČR) – Štorová (Slovin.)
11:00 | Foldová (ČR) – Kappelerová (7-Švýc.)
12:30 | Janoviaková (ČR) – Von Brücková (Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
16:30 | Laššan/Wirgler (ČR) – Freitag/Lita (4-Rak./Něm.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | N. Iraholaová/Navrátilová (3-ČR) – Foldová/Štorová (ČR/Slovin.)
16:30 | Havlíková/Pírková (ČR) – Fröhliová/Kappelerová (4-Švýc.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:30 | Šubert (ČR) – Abate (Etiopie)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:30 | Merta (ČR) – Zorica (Chorv.)
08:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Šačiragič (Bosna)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | Hájková (ČR) – Dmitrievová (It.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Merta/Jos. Svoboda (ČR) – Djokič/Dušanič (Srb./Bosna)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:30 | Dmitrievová/Hájková (It./ČR) – Dubiková/Džaničová (-/Chorv.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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