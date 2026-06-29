Češi v akci, úterý 30. 6. Plíškovou čeká derby ve Wimbledonu! Začne i Nosková, hraje osm nadějí
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 29. 6. | neděle 28. 6. | sobota 27. 6.
Osm českých tenistů začne Wimbledon
Celkem osm českých tenistů zasáhne do úterního programu ve Wimbledonu a všichni absolvují utkání prvního kola na posvátném londýnském pažitu. Pro českého fanouška okoření úterní hrací plán i derby mezi bývalou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou, v němž je velmi mírnou favoritkou finalistka z roku 2021 Plíšková.
Roli favorita budou plnit i všichni čtyři nasazení čeští zástupci. Jmenovitě Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Šanci na úspěch v prvním kole a nové maximum v tomto dějišti má Vít Kopřiva.
Naopak velmi těžká výzva čeká Sáru Bejlek. Mladá česká tenistka je už několik měsíců v pořádné krizi, zahraje si hlavní soutěž Wimbledonu poprvé v kariéře a vyzve rozjetou a loučící se veteránku Soranu Cirsteaovou.
Více informací nabídneme v úterním preview.
WIMBLEDON (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
12:00 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR)
12:00 | PREVIEW | Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
16:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
18:00 | PREVIEW | Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
17:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
17:30 | PREVIEW | Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
ATP CHALLENGER 75 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Donald (ČR) – Comesaňa (1-Arg.)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Neuchrist/Vrbenský (Rak./ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (Srb.)
ITF W50 STUTTGART-VAIHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Bayerlová/Okálová (3-ČR/SR) – Glaserová/Marcinkevičová (Něm./Lot.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Sedláčková (ČR) – Okálová (8-SR)
12:30 | Bayerlová (ČR) – Parcelliová (Něm.)
ITF W35 AMSTELVEEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | A. Kovačková/Vargová (2-ČR/SR) – Karatančevová/Primoračová Pavičičová (Bulh./Chorv.)
ITF M25 MARBURG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Al-Amin/C. Müller (Něm.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Řeček (1-ČR) – Georgiev (9-Bulh.)
ITF M25 NIVELLES (Belgie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (2-ČR) – Nijboer (Niz.)
ITF M25 RABAT (Maroko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Aggarwal/Čížek (Indie/ČR) – Čepik/Klok (-)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Čížek (5-ČR) – Qabazard (9-Kuv.)
ITF M25 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Huseinovič/Poštolka (Mak./ČR) – Orlov/Szymkowiak (2-Ukr./Pol.)
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | K. Blažková (ČR) – Zelníčková (1-SR)
12:00 | L. Petruželová (ČR) – Mettrauxová (3-Švýc.)
12:00 | Ševčíková (ČR) – Cembranosová (Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Artěmevová/Golovinová (-) – Jelínková/T. Šramková (ČR/SR) / bez boje
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Mandelíková (2-ČR) – Kardosová (Maď.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Kopřivová/Müllerová (ČR/Maď.) – Kirkanová/Zolotuchinová (Tur./-)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Šmejkalová (ČR) – Ksandinovová (7-Něm.)
12:00 | Prepslová (9-ČR) – Fiadosiková (6-)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
12:00 | Munzarová (5-ČR) – Neilsonová-Gatenbyová (11-Brit.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:00 | D. Blažka (ČR) – Özdemir (7-Tur.)
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
18:00 | Černý/Kučera (3-ČR) – Dobák/Fajta (Maď.)
ITF M15 ŠTORE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | A. Duda/Tuša (ČR) – Lindstedt/Rovai (Švéd.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Peták (1-ČR) – Urankar (16-Slovin.)
10:30 | Baum (6-ČR) – Jansson (Švéd.)
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Newmanová (16-USA)
11:30 | Žoldáková (ČR) – Lauvová (Lot.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | J. Kovačková/Zajíčková (4-ČR) – Traynorová/Tuová (USA)
J200 CASTRICUM (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | V. Svobodová (ČR) – Duvanovová (-)
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
09:00 | T. Tichý (ČR) – Sakurai (1-Jap.)
09:00 | Krejčí (2-ČR) – Revenko (Ukr.)
09:00 | Komínek (ČR) – Laukys (3-USA)
09:00 | Rat (ČR) – Dubreuil (Fr.)
09:00 | Černovický (ČR) – Akyol (8-Tur.)
09:00 | Šebek (ČR) – Čukanov (Ukr.)
09:00 | Jourdren (ČR) – Mokán (7-Maď.)
09:00 | Zapský (ČR) – Hesser (Švéd.)
10:30 | Papavasiliu (ČR) – Müller (Švéd.)
10:30 | Ladman (ČR) – Maršík (5-ČR)
10:30 | Luxa (ČR) – Godoy (6-USA)
10:30 | Barina (ČR) – Zaporožčenko (Ukr.)
10:30 | Čank (ČR) – Faga (SR)
10:30 | Lebiš (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
10:30 | Kollert (ČR) – Nyqvist (4-Švéd.)
10:30 | Kliment (ČR) – Niemelä (Fin.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | Levinská (6-ČR) – Peternelová (Slovin.)
12:00 | Oliveriusová (1-ČR) – Tepičová (Srb.)
12:00 | Jelínková (ČR) – Kononenková (4-)
12:00 | Kr. Přikrylová (ČR) – Nehrijová (Ukr.)
12:00 | Chlumská (ČR) – Yildirimová (7-Tur.)
12:00 | Filipová (ČR) – Berská (Kan.)
12:00 | Halfarová (ČR) – Karšňáková (ČR)
12:00 | Jančaříková (ČR) – Kat. Koubová (ČR)
13:30 | Šulcová (ČR) – Yanová (2-Kan.)
13:30 | L. Koutová (ČR) – Villaová (Švýc.)
13:30 | Kačenová (ČR) – Vrajíková (3-ČR)
13:30 | Šmídová (ČR) – Pastuszkaová (Kan.)
13:30 | Mojžíšová (ČR) – Buhadanaová (5-Izr.)
13:30 | Benetková (ČR) – Tamulynasová (Est.)
13:30 | Fialová (ČR) – Šedivá (ČR)
13:30 | Tvrzská (ČR) – Zimenová (8-SR)
J60 NAAS (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | Vávrová (7-ČR) – Wrightová (Brit.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Chaseová/Vávrová (4-Kan./ČR) – B. Barryová/R. Barryová (Irsko)
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Laššan (ČR) – Weber (Švýc.)
14:00 | Wirgler (ČR) – Jaš. Pečovnik (Slovin.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | N. Iraholaová (ČR) – Sacazesová (Fr.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:30 | Šubert (ČR) – Patil (Indie)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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