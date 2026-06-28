Češi v akci, neděle 28. 6. Malečková a Škochová šokující titul nezískaly. Hromada nadějí hrála kvalifikaci
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 27. 6. | pátek 26. 6. | čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.
WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.) – Malečková/Škochová (ČR) 6:1, 6:4
ATP CHALLENGER 75 MILÁN (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Donald (ČR) – Potenza (12-It.) 6:2, 7:6 (9:7)
ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Poljak (ČR) – Palán (9-ČR) 6:3, 1:6, 6:3
Janvier (12-Fr.) – Vrbenský (ČR) 7:6 (10:8), 4:6, 6:3
ATP CHALLENGER 50 TROYES (Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Lagutin (-) – Kumstát (6-ČR) 7:6 (7:5), 6:2
ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Tverijonaitéová (Lit.) – Chrisstoffelsová (ČR) 6:2, 6:3
Krymlová (ČR) – Pavelová (Rum.) 6:2, 6:0
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Avanoglu (Tur.) 6:1, 6:0
ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Frömel (ČR) – Popovic (3-Něm.)
17:30 | Fáček (ČR) – Nikolič (8-Srb.)
J200 PLZEŇ (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
Kovalčuková (Ukr.) – Sekerková (1-ČR) 6:4, 7:5
J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Jak. Kusý (ČR) – Moxon (Brit.) 6:3, 6:4
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
J. Kovačková (2-ČR) – Tuová (USA) 6:4, 6:3
Cvetkovičová (5-Srb.) – T. Heřmanová (ČR) 6:1, 6:1
Žoldáková (ČR) – Frodinová (USA) 6:1, 7:6 (7:0)
Zajíčková (ČR) – Hazelittová (14-USA) 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
Pistolaová (It.) – Švíglerová (ČR) 2:6, 6:2, 7:6 (7:5)
F. De Bresserová (Niz.) – Hettlerová (ČR) 6:3, 6:2
J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Onderka (ČR) – Bláha (ČR) 6:1, 6:3
Faga (SR) – Franc (ČR) 7:5, 6:3
Zaporožčenko (Ukr.) – Jacenko (ČR) 6:2, 6:4
Krechler (ČR) – Šarma (Indie) / bez boje
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Švecová (ČR) – Hugová (ČR) 6:1, 7:6 (7:5)
Nantlová (ČR) – Radová (ČR) 6:1, 6:2
Cenklová (ČR) – K. Jiroušková (ČR) 6:1, 6:2
Čermáková (ČR) – Bidziliaová (ČR) 5:1 / skreč
Kotová (ČR) – Gottvaldová (ČR) 6:3, 6:4
Miketová (ČR) – Paramejová (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:4
J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Laššan (1-ČR) – Brandl (Rak.) 6:2, 6:1
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Friessnegger (Rak.) – Mohamed (4-ČR) 6:4, 6:4
Laššan (1-ČR) – De Vries (Rak.) 6:0, 6:2
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Šubert (9-ČR) – Singh (8-Indie) 6:1, 6:2
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Šubert (9-ČR) – Korir (Keňa) 6:1, 6:0
J30 KAMLOOPS (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
18:00 | Kofroňová (ČR) – Chengová (Kan.)
J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Jos. Svoboda (2-ČR) – Chenghong Yao (Čína) 6:4, 6:0
Merta (ČR) – Vasiliv (-) 6:1, 6:2
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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