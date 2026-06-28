Češi v akci, neděle 28. 6. Malečková a Škochová šokující titul nezískaly. Hromada nadějí hrála kvalifikaci

VČERA, 21:00
Aktuality 24
Jesika Malečková s Miriam Škochovou prohrály odložený finálový zápas na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne, kde se o překvapení proti favoritkám nepostaraly. Hromada českých nadějí vstoupila do kvalifikačních bojů na různých úrovních. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Miriam Škochová a Jesika Malečková se porvou o titul (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 27. 6.pátek 26. 6. | čtvrtek 25. 6. | středa 24. 6. | úterý 23. 6. | pondělí 22. 6. | neděle 21. 6. | sobota 20. 6.

 

WTA 250 EASTBOURNE (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Dabrowská/Stefaniová (1-Kan./Braz.) – Malečková/Škochová (ČR) 6:1, 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 MILÁN (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Donald (ČR) – Potenza (12-It.) 6:2, 7:6 (9:7)

 

ATP CHALLENGER 75 BRAŠOV (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Poljak (ČR) – Palán (9-ČR) 6:3, 1:6, 6:3
Janvier (12-Fr.) – Vrbenský (ČR) 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

 

ATP CHALLENGER 50 TROYES (Francie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Lagutin (-) – Kumstát (6-ČR) 7:6 (7:5), 6:2

 

ITF W15 MOGYORÓD (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Tverijonaitéová (Lit.) – Chrisstoffelsová (ČR) 6:2, 6:3
Krymlová (ČR) – Pavelová (Rum.) 6:2, 6:0

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
D. Blažka (ČR) – Avanoglu (Tur.) 6:1, 6:0

 

ITF M15 UMAG (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Frömel (ČR) – Popovic (3-Něm.)
17:30 | Fáček (ČR) – Nikolič (8-Srb.)

 

J200 PLZEŇ (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále •
Kovalčuková (Ukr.) – Sekerková (1-ČR) 6:4, 7:5

 

J300 ROEHAMPTON (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Jak. Kusý (ČR) – Moxon (Brit.) 6:3, 6:4

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
J. Kovačková (2-ČR) – Tuová (USA) 6:4, 6:3
Cvetkovičová (5-Srb.) – T. Heřmanová (ČR) 6:1, 6:1
Žoldáková (ČR) – Frodinová (USA) 6:1, 7:6 (7:0)
Zajíčková (ČR) – Hazelittová (14-USA) 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
Pistolaová (It.) – Švíglerová (ČR) 2:6, 6:2, 7:6 (7:5)
F. De Bresserová (Niz.) – Hettlerová (ČR) 6:3, 6:2

 

J100 STARÁ BOLESLAV (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Onderka (ČR) – Bláha (ČR) 6:1, 6:3
Faga (SR) – Franc (ČR) 7:5, 6:3
Zaporožčenko (Ukr.) – Jacenko (ČR) 6:2, 6:4
Krechler (ČR) – Šarma (Indie) / bez boje

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Švecová (ČR)Hugová (ČR) 6:1, 7:6 (7:5)
Nantlová (ČR)Radová (ČR) 6:1, 6:2
Cenklová (ČR) – K. Jiroušková (ČR) 6:1, 6:2
Čermáková (ČR)Bidziliaová (ČR) 5:1 / skreč
Kotová (ČR) – Gottvaldová (ČR) 6:3, 6:4
Miketová (ČR) – Paramejová (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:4

 

J60 BLUDENZ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Laššan (1-ČR) – Brandl (Rak.) 6:2, 6:1

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Friessnegger (Rak.) – Mohamed (4-ČR) 6:4, 6:4
Laššan (1-ČR) – De Vries (Rak.) 6:0, 6:2

 

J30 NAIROBI (Keňa), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Šubert (9-ČR) – Singh (8-Indie) 6:1, 6:2

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Šubert (9-ČR) – Korir (Keňa) 6:1, 6:0

 

J30 KAMLOOPS (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
18:00 | Kofroňová (ČR) – Chengová (Kan.)

 

J30 SARAJEVO (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Jos. Svoboda (2-ČR) – Chenghong Yao (Čína) 6:4, 6:0
Merta (ČR) – Vasiliv (-) 6:1, 6:2


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

24
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Preview.lover
28.06.2026 13:32
Malečková Škoch opět ukázaly, že do špičky ani na BJK cup nepatří. Poráží průměrné soupeřky a jediný slušný skalp je Zhang Routliffe, ale Routlife má katastrofickou sezonu, tak to ve výsledku taková senzace není
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tommr
28.06.2026 13:37
jj jde jen o průměrnej ITF tým. Proti špičkovým WTA týmům jsou bez šance ...
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tenisman1233
28.06.2026 13:42
ITF tým úplně ne,jde o průměrný pár deblového světa, na fed cup to určitě není,ale pro ně jsou zápasy,ve kterých poráží páry jejich kvality,jsou důležité.
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PTP
28.06.2026 11:42
Jirka Hromada měl taky jinou orientaci.
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digol
28.06.2026 08:16
Přestaňte ženám měnit jejich jména. Češkám i cizinkám. Miriam Škoch!
Na Canal+ už to nedělají.
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LiJ
28.06.2026 08:20
Deb... jméno.
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jih
28.06.2026 08:56
Já víc miluju češtinu než Miriam, takže Škochová.
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LiJ
28.06.2026 09:22
Krásná je Škochová, podivná Jesika.
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3ryba16
28.06.2026 10:20
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aape
28.06.2026 09:41
Jméno Češky Miriam Škoch dokonce tady přechylují neoprávněně, je to Češka, její jméno nepodléhá přechylovacím orgiím českých pravidel
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LiJ
28.06.2026 10:26
Její příjmení neodpovídá moderním orgiím.
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LiJ
28.06.2026 10:41
Pardon, odpovídá
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Alexandris
28.06.2026 14:36
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Georgino
28.06.2026 02:27
To finále už bude asi hodně nad síly našeho relativně no name debla.
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com
27.06.2026 21:35
Hromada nadějí

Maximalne tak talent Kumstat smile
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Ondřej.Jirásek
27.06.2026 21:37
Ty jsi neuvěřitelně drzej smrad. Počkej, až bude hrát Karolína, ti to pěkně osolim
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tenisman1233
27.06.2026 21:38
Takže; ,,Valentová si jde osolit v derby Plíškovou ."
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Ondřej.Jirásek
27.06.2026 21:40
Na to pravděpodobně bude živák, nějak nenápadně tam do článku zakomponuju coma
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com
27.06.2026 21:47
to tu zas budou nekteri zavidet jaktoze je Karolina zive a ostatni ne
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LiJ
27.06.2026 21:49
Terka bude živé
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com
27.06.2026 21:50
ta se jen sveze s Karolinou
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The_Punisher
28.06.2026 05:25
Terka proti kometě
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Ondřej.Jirásek
27.06.2026 21:51
Musíš nám přikázat více živáků, aby to nebylo tak okatý
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Georgino
28.06.2026 02:33
Titulek: brutální výzva pro Plíškovou. Je v ohrožení života. V textu baba zLoun, co už má nejlepší za sebou, proti mladé a nadějné TV, která má nejlepší před sebou a čeká na růžové zítřky.
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