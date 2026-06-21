Češi v akci, neděle 21. 6. Nosková a Bouzková slaví titul, Siniaková skončila v prvním kole

VČERA, 21:45
Aktuality 46
Linda Nosková v Berlíně a také Marie Bouzková v Nottinghamu vybojovaly titul. Kateřina Siniaková nezvládla vstup do podniku v Bad Homburgu. Finále vyhrály Darja Viďmanová a Amélie Justine Hejtmánková, Julie Paštiková neuspěla. Další Češi hráli na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková se porve o titul v Berlíně (© MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP / KMSP VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 20. 6.pátek 19. 6. | čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - finále •
Nosková (8-ČR) – Pegulaová (3-USA) 6:4, 4:6, 6:3

• Čtyřhra - semifinále •
Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 3:3 / odloženo

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Bouzková (4-ČR) – Navarrová (3-USA) 7:6 (7:5), 4:6, 6:2

 

WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samsonovová (-) – Siniaková (ČR) 6:3, 7:5

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Viďmanová (3-ČR) – Aksuová (Tur.) 6:2, 6:3

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Steurová (4-Něm.) – Paštiková (7-ČR) 6:3, 7:5

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Hejtmánková (ČR) – Argyrokastritiová (6-Řec.) 6:1, 6:4

 

ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Sperle (Něm.) – Palán (8-ČR) 6:3, 6:2

 

ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Ševčíková (6-ČR) – Harajdová (ČR) 6:1, 6:2
E. Slavíková (9-ČR) – Matuellaová (It.) 6:1, 6:0
Pulchartová (13-ČR) – Mazzucchelliová (It.) 6:2, 6:1

 

ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Fáček (13-ČR) – Žunec (Chorv.) 6:0, 6:0
Vrba (5-ČR) – Kukrika (Chorv.) 6:2, 6:1

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Shawová (Brit.) – Melnikovová (ČR) 6:3, 7:5

 

ITF W15 GALATI (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Plesaová (12-Rum.) – Štveráková (ČR) 6:1, 6:1

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

ProgramMístní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Correa Beguerie (Arg.) – Klimas (5-ČR) 6:3, 3:6, 10:6

 

J60 TALLINN (Estonsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Jaroš (ČR) – Pavlovs (Lot.) 6:1, 6:2

 

J30 WINNIPEG (Kanada), tv. povrch / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Kofroňová (ČR) – Morneauová (Kan.) 6:2, 6:3

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

46
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tommr
21.06.2026 17:00
Naše smile ženy to mají dneska ve finále 3:1 ... smile
Titul získaly Marie Bouzková, Darja Vidmanová a Hejtmánková ...
Ve finále prohrála jen Julie Paštiková ...

Otázka je co bude s Lindou Noskovou ale vypadá to že se už dneska na kurt nedostane ...
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tommr
21.06.2026 13:30
Darja Vidmanová porazila ve finále tureckou soupeřku a získala titul na stopětadvacítce v Portugalsku ... smile
Díky dnešnímu vítězství si upevnila pozici ve stovce ...
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Serpens
21.06.2026 14:15
U ní už tradičně turnaj se slaboučkou konkurencí. Na travnatých 125kách před Wimbledonem by neměla šanci.
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tenisman1233
21.06.2026 16:41
Ilkey 125 SF těsná prohra s Krueger.
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tommr
21.06.2026 16:56
vybrat si ten správnej turnaj je taky umění ...
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Alexandris
21.06.2026 20:40
No nemyslím si, že Teichmann je nějaká příjemná soupeřka ( a určitě tam přijely s vidinou titulu třeba Kornerová nebo Vandromme )
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Alexandris
21.06.2026 20:41
oprava: Korneeva
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Random33
21.06.2026 12:27
Tohle byl Katky vcelku oblibenej podnik, ne? No nic
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tommr
21.06.2026 12:04
Katka Siniaková měla zase jednou smůlu na los a skončí už v prvním kole. Proč se místo singlu radši nepřihlásila na debla?
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Alexandris
21.06.2026 12:40
A proč by měla končit??
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Alexandris
21.06.2026 12:54
A proč by měla končit ??
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tommr
21.06.2026 13:11
protože narazila na těžkou soupeřku ...
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Vlk-v-trave
21.06.2026 10:49
Je tu sance na 2 tituly na trave. :-)
Prehled vitezek turnaju okruhu WTA v tomto roce, bez GS

HARD
Brisbane - Sabalenka
Auckland - Svitolina
Adelaide - Andreeva
Hobart - Cocciaretto
Abu Dhabi - Bejlek
Ostrava - Boulter
Transylvanie - Cirstea
Katar - Muchova
Dubaj - Pegula
Merida - Bucsa
Austin - Stearns
IW - Sabalenka
Miami - Sabalenka

ANTUKA
Charleston - Pegula
Bogota - Bouzkova
Linz - Andreeva
Stuttgart - Rybakina
Rouen - Kostuk
Madrid - Kostuk
Rim - Svitolina
Strasbourg - Navarro
Rabat - Marcinko

GRASS
Queens - Vekic
Rosmalen - Montgomery

1. Sabalenka - 3 t.
2.-5. Andreeva - 2 t. / Kostuk - 2 t. / Pegula 2t. / Svitolina 2 t.

Maruska ma tak velkou sanci na druhy titul a zaradit se mezi ctyrku hracek, ktere se to letos povedlo... :-) Pegula bude mit sanci na treti titul a tak vyrovnat Sabalenku... take Navarro sance na druhy letosni tirul... ale verim, ze Maruska je na trave sikovnejsi... tak hlavne aby ji to ve finale mentalne nesezralo...

GS nepocitam... jen zanecham stopu vuci One Vision...

#FreedomForGrandslams:-)
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pantera1
21.06.2026 10:12
Nosíku hrajete v pravý poledne, to bude pěknej hic a Peguli to nevadí, buď ve střehu a nic nepodcenit, je to těžká a houževnatá soupeřka, s Arynkou si ve třetím nebrala žádné servítky a upletla ji pěknou klícku na kanárka, takže bacha .
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hanz
21.06.2026 10:19
Záleží jak Nosíkovi budou chodit returny
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PTP
21.06.2026 10:20
Dneska si Linda může říct: Ich bin eine Berlinerin!
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paddy
21.06.2026 10:36
nesmysl
největší teplo je okolo 16h, nejdřív se to musí prohřát smile
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pantera1
21.06.2026 10:42
Ty už se můžeš prohřát teď, na lehce dekadentní WooDoo taneček

https://youtu.be/NY-DSsjbcJc?is=eXFsDCro_ci80Iy1
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PTP
21.06.2026 10:51
To jsou teda impulsy v neděli dopoledne, radši vyraž do kostela na mši.
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pantera1
21.06.2026 11:07
No od tebe to moralizování sedí . Ty kterej seš tu madrženej imrvére . Je to tématický, v němčině z Berlína na zahřátí, tak co se ti nelíbí?
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PTP
21.06.2026 11:15
Ale to víš, že se mi to líbí! A ty jsi jako dneska taky nadržená?
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pantera1
21.06.2026 11:22
Jsem nakažená od tebe . To vedro, Gin, jak říká Mantra věčně hříšné myšlenky, jsem zralá zpátky za chladné zdí kláštera, do upjatého oblečení a oddávání se celodenímu modlení s růžencem na krku .
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PTP
21.06.2026 11:34
Nebo to zajez dortíkem.
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pantera1
21.06.2026 11:45
Nejsem v práci a nemůžu papat dortíky, musím držet tajli do plavek. To je těžkej boj a odříkání, musím si to všechno ošklivit. Jediný co si musím dát, je trošku zmrzlinky, tu já tuze ráda s trochou šlehačky .
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PTP
21.06.2026 11:57
Kočky vlastně sladkou chuť vůbec necítí a po smetaně můžou mít průjmy.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 11:57
růženec z klokočí, jak had tebe obtočí
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hanz
21.06.2026 09:56
Nevíte, co je se starou Azou? Už půl roku nehraje, nemá nějakej ban?
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frenkie57
21.06.2026 10:11
Pravděpodobně to už zabalila, jenom to ještě neoznámila ofiko.
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hanz
21.06.2026 10:19
Jj, ona už na to byla zralá...
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Mony
21.06.2026 14:13
A co z Kuzněcovovou?! Ta nehraje ještě déle!
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subaru
21.06.2026 07:52
Navarro byla asi nemocná, nehrála nějaký čas a je z ní dobrá kulička.
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HAJ
21.06.2026 07:41
Včera jsem sledoval rozhovor s Lindou po utkání s Alex. Vypadala uvolněně a dokonce se smála. Myslím si, že ji tento turnaj sedí. V každém případě očekávám dobrý tenis s přáním šťastné tečky pro Lindu.
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Otmar
21.06.2026 07:04
Pegula bude problém, pro sebe jsem si ji pojmenoval "klidná síla" dámského tenisu. Důkaz včerejšek a třetí set s Lenkou. Hraje vysoce efektivní celoplošný tenis, nikdy nepanikaří, nedává najevo emoce či stres, technicky zvládá všechny údery.....zkrátka problém. Nicméně Linda vypadá dobře, lítá jí to znamenitě a tak nabývá vrchu myšlenka, že tentokrát Pegulu rozstřílí. Jen aby to nebylo zbožné přání, to by mě mrzelo.
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frenkie57
21.06.2026 08:09
Jednou jsem na ní emoce v utkání viděl a to když jí drtila Muška v SF na US open. Tam měla slzy na krajíčku, možná i nějakou utřela.
Mimochodem, i tam se momentum zápasu překlopila za podobného stavu jako v pátek u Nikoly, kdy Muška přetáhla na síti volej lehce za čáru a od té chvíle se to začalo otáčet.
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Otmar
21.06.2026 08:52
Jj, máte pravdu, něco tam bylo. Ale oba víme, jak to dopadlo! Nicméně tehdy Muška hrála do jisté chvíle famózní a neskutečný tenis z jiné planety, mám pocit, že jsem snad slzel i já, nicméně z jiých důvodů než Pegule. A určitě jsem byl naměkko po konci!
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zfloyd
21.06.2026 04:32
Pupíček musí překonat hlavně fóbii z finále , ale zatím vypadá sebevědomě , i když Pegula je vždy hodně sveřepná soupeřka
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subaru
20.06.2026 22:58
Nejenže Karolína dnes prohrála, ale má zničené kurty po bouřce.
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Dobry-den
20.06.2026 22:58
Bouzková prohraje ve dvou setech, Nosková ve třech.
Vyhraje Viďmanová, ale ta tu nikoho nezajímá.
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com
21.06.2026 03:15
smile Královna Kačenka vyhraje
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PTP
21.06.2026 09:49
Rezavá střecha, vlhký sklep zajímá dost lidí si myslím.
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tommr
20.06.2026 22:16
Lindu Noskovou můžou zítra v ideálním případě čekat tři zápasy. Snad to přežije ve zdraví ...

Těžký to zítra budou mít ale i fanoušci protože nás čekají 4 zajímavá finále která se budou hrát prakticky souběžně ...
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Preview.lover
20.06.2026 23:29
Nosková s Alexandovou hrají velice úsporný debl na 1-2 rány, takže tam moc o únavu nejde
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Diabolique
21.06.2026 01:20
Doufejme ze Linda nebude hrat soubezne finale dvouhry i ctyrhry! To by se ubehala!
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Otmar
21.06.2026 06:48
I kdyby to dali na jeden kurt? Nebo to "zas nejde"?
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frenkie57
21.06.2026 08:10
A střídaly by se třeba po gemu.
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PTP
20.06.2026 21:59
Amélie Justine Hejtmánková
Rodiče zřejmě velký milovníci ženského jednoručního backhandu.
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