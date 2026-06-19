Češi v akci, pátek 19. 6. Plíšková, Nosková a Bouzková jsou v semifinále, Bartůňková vypadla
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Nosková (8-ČR) – Badosaová (Šp.) 6:1, 6:3
Sabalenková (1-) – Bartůňková (ČR) 2:6, 7:6 (7:2), 6:4
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Bouzková (4-ČR) – Mariaová (Něm.) 7:5, 6:0
Plíšková (ČR) – Gibsonová (Austr.) 7:5, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kozyrevová/Šymanovičová (-) – Bouzková/Panovová (4-ČR/-) 7:6 (9:7), 5:7, 12:10
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Viďmanová (3-ČR) – Teichmannová (5-Švýc.) 4:6, 6:3, 6:2
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Heide (8-Braz.) – Svrčina (3-ČR) 2:6, 7:5, 6:2
• Čtyřhra - semifinále •
Martos/Walków (Šp./Pol.) – Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 10:7
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
L. Petruželová (ČR) – Steinerová (Něm.) 6:3, 6:2
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Kägiová/Zurmühleová (Švýc.) 6:0, 6:3
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková (6-ČR) – Capurrová Tabordaová (1-Arg.) 6:2, 6:3
Paštiková (7-ČR) – Ewaldová (3-Pol.) 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)
• Čtyřhra - semifinále •
Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) 6:4, 7:6 (8:6)
Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.) – Kuczerová/Šebestová (4-Pol./ČR) 6:3, 2:6, 10:8
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Hejtmánková (ČR) – Drameová (Slovin.) 6:4, 6:1
• Čtyřhra - semifinále •
Mettrauxová/Radovanovicová (3-Švýc./Fr.) – Hejtmánková/Sagandykovová (1-ČR/Kaz.) 6:4, 4:6, 10:2
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
F. Jiang/Qabazard (Čína/Kuv.) – Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) 7:6 (9:7), 3:6, 10:6
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
Lacis/Niederle (-/Rak.) – Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) 6:3, 7:5
J100 HAAG (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Navrátilová (ČR) – Zimenová (6-SR) 6:2, 6:3
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Ciangherotti/Meacci (It.) 6:1, 6:4
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Mertgens/Minachin (Něm./It.) 4:6, 6:3, 10:8
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Brandová/Nehlsová (4-Něm.) – Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) 6:2, 7:5
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Nissen (11-Dán.) – Kliment (2-ČR) 6:2, 6:3
• Čtyřhra dívky - finále •
15:00 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR) – Bangová Kjaersgaardová/Bergqvistová (6-Dán.) 7:5, 6:0
Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Pomaová Coronadová/Pumarová (1-Peru/Ven.) 6:2, 6:1
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
B. B. Jazbecová/Jerkovičová (1-Slovin./Chorv.) – Reifová/Sribnová (2-ČR/Ukr.) 6:3, 6:3
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Kielb (5-Pol.) – Laššan (4-ČR) 6:1, 3:0 / skreč
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Barbero/La Piana (It.) – Bairo/Laššan (1-SR/ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 12:10
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Dragová/Kubická (2-Pol.) – Gottvaldová/Michnová (ČR) 6:2, 6:3
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Gottvaldová/Michnová (ČR) – Goraová/Jedrzejaková (Pol.) 4:6, 6:1, 10:6
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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