Češi v akci, pátek 19. 6. Plíšková, Nosková a Bouzková jsou v semifinále, Bartůňková vypadla

VČERA, 21:45
Aktuality 27
Linda Nosková suverénně postoupila do semifinále v Berlíně, kde Nikola Bartůňková zahodila obrovský náskok a prohrála se světovou jedničkou. Karolína Plíšková a Marie Bouzková si zajistily semifinálové derby v Nottinghamu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková má před sebou další těžkou výzvu (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 18. 6.středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Nosková (8-ČR) – Badosaová (Šp.) 6:1, 6:3
Sabalenková (1-) – Bartůňková (ČR) 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Bouzková (4-ČR) – Mariaová (Něm.) 7:5, 6:0
Plíšková (ČR) – Gibsonová (Austr.) 7:5, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Kozyrevová/Šymanovičová (-) – Bouzková/Panovová (4-ČR/-) 7:6 (9:7), 5:7, 12:10

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Viďmanová (3-ČR) – Teichmannová (5-Švýc.) 4:6, 6:3, 6:2

 

ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Heide (8-Braz.) – Svrčina (3-ČR) 2:6, 7:5, 6:2

• Čtyřhra - semifinále •
Martos/Walków (Šp./Pol.) – Donski/Paulson (2-Bulh./ČR) 6:4, 6:7 (4:7), 10:7

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
L. Petruželová (ČR) – Steinerová (Něm.) 6:3, 6:2

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Kägiová/Zurmühleová (Švýc.) 6:0, 6:3

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
A. Kovačková (6-ČR) – Capurrová Tabordaová (1-Arg.) 6:2, 6:3
Paštiková (7-ČR) – Ewaldová (3-Pol.) 6:2, 4:6, 7:6 (7:4)

• Čtyřhra - semifinále •
Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – A. Kovačková/Paštiková (3-ČR) 6:4, 7:6 (8:6)
Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.) – Kuczerová/Šebestová (4-Pol./ČR) 6:3, 2:6, 10:8

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Hejtmánková (ČR) – Drameová (Slovin.) 6:4, 6:1

• Čtyřhra - semifinále •
Mettrauxová/Radovanovicová (3-Švýc./Fr.) – Hejtmánková/Sagandykovová (1-ČR/Kaz.) 6:4, 4:6, 10:2

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
F. Jiang/Qabazard (Čína/Kuv.) – Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) 7:6 (9:7), 3:6, 10:6

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
Lacis/Niederle (-/Rak.) – Put/D. Vágner (4-Niz./ČR) 6:3, 7:5

 

J100 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Navrátilová (ČR) – Zimenová (6-SR) 6:2, 6:3

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Ciangherotti/Meacci (It.) 6:1, 6:4

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Mertgens/Minachin (Něm./It.) 4:6, 6:3, 10:8

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Brandová/Nehlsová (4-Něm.) – Frommenwilerová/Navrátilová (Švýc./ČR) 6:2, 7:5

 

J60 HOLTE (Dánsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Nissen (11-Dán.) – Kliment (2-ČR) 6:2, 6:3

• Čtyřhra dívky - finále •
15:00 | Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Bielusová/Dufková (8-Pol./ČR) – Bangová Kjaersgaardová/Bergqvistová (6-Dán.) 7:5, 6:0
Büchlerová/Ehrenbergerová (3-Švéd./ČR) – Pomaová Coronadová/Pumarová (1-Peru/Ven.) 6:2, 6:1

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
B. B. Jazbecová/Jerkovičová (1-Slovin./Chorv.) – Reifová/Sribnová (2-ČR/Ukr.) 6:3, 6:3

 

J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
Kielb (5-Pol.) – Laššan (4-ČR) 6:1, 3:0 / skreč

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Barbero/La Piana (It.) – Bairo/Laššan (1-SR/ČR) 6:7 (5:7), 7:5, 12:10

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Dragová/Kubická (2-Pol.) – Gottvaldová/Michnová (ČR) 6:2, 6:3

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Gottvaldová/Michnová (ČR) – Goraová/Jedrzejaková (Pol.) 4:6, 6:1, 10:6


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

27
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tommr
19.06.2026 14:37
Nečekaně dobře si vede Darja Vidmanová na stopětadvacítce v Portugalsku. Dneska porazila Teichmannovou (která na letošním FO vyřadila Karolínu Muchovou) a postoupila už do semifinále ... smile
Pokud vyhraje ještě jeden zápas tak se konečně dostane do top-100 ...
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tommr
19.06.2026 13:18
Šílenej první set nakonec dopad dobře pro Marii: 4:0 - 4:5 - 7:5 ...
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Dobry-den
19.06.2026 13:16
Viděl jsem dobře - Bouzková 26 winnerů za set???
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tommr
19.06.2026 13:19
to je dáno tím že Maria prostě nedělá žádný chyby a Marie si tak musí každej bod vydřít ...
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Vlk-v-trave
19.06.2026 13:30
je to tak... ale aspon se vic tak pohne z bl... a vidime ji na saku... :-) \o/
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frenkie57
19.06.2026 13:05
Odcházel jsem od zápasu Marie za stavu 4:0, říkám si že třeba bude i kanár. A teď přijdu a nestačím se divit.
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Kuba4Win
19.06.2026 13:18
Naštěstí to dopředu dopadalo... Uvidíme co zbytek zápasu.
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frenkie57
19.06.2026 13:38
Koukám, že druhý set kopíruje ten první, 4:0. Bude zase kolaps?
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Kuba4Win
19.06.2026 13:59
naštěstí ne, to by Marušce Misa dal
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Tomas_Smid_fan
19.06.2026 14:20
ne
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SpacialRecognition
19.06.2026 13:03
Bouzkové od 4-0 totálně vypnul mozek.
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Levinest
19.06.2026 13:05
Je to opravdu nepochopitelné, ale bohužel se to, především v ženském tenise, děje
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tommr
19.06.2026 12:52
Marie Bouzková sice začala výborně, ale po neproměnění brejkbolů na 5:0 se začíná karta obracet ...
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Kuba4Win
19.06.2026 12:58
vypadá to že to bude už 4:4
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tommr
19.06.2026 13:03
Marie úplně odpadla ...
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mikina23
19.06.2026 12:13
Těžkou výzvu má akorát Bartůňková. Plíšková, Nosková a Bouzková by to měly dát.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 12:20
Bouzkovou jsem dal 2:0 a hezky to vychází. Marie je neskutečné rozjetá! Plech jsem dal 1:2. Nosková asi vyhraje, ale za 1,45 fakt ne. Namísto ní jsem dal Ealu 2:0.
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Tenispotrinho
18.06.2026 22:34
Slonice Zabalenka zítra končí
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Torn
18.06.2026 21:52
Pokud se chce Kája dostat mezi elitu, tak by bylo fajn, kdyby tu ještě něco uhrála
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com
18.06.2026 21:59
smile je i kurzova favoritka, tak nevim proc ta tezka vyzva
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Ondřej.Jirásek
18.06.2026 21:59
Protože výkony nic moc a Gibson umí být nebezpečná
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com
18.06.2026 22:22
tak hlavne zitra fandit, at to dopadne smile
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Diabolique
18.06.2026 22:59
Gibson uz nekolik let nic nevyhrala ... od te doby co odesli z hardu
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Kapitan_Teplak
18.06.2026 23:07
Nebezpečnost nechala na amerických betonech.
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Tomas_Smid_fan
19.06.2026 12:49
ahoj Ondro! ptal ses, co tu chybí. No, docela tu chybi soukromé zprávy. Stacily by úplně ty nejjednodussi.
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lvicek
18.06.2026 21:50
Toz doufam, ze budeme zitra v serii soku pokracovat i zitra svetovou jednickou ;). At si s Rybkou nezavidi!
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aape
18.06.2026 22:21
závist je hrozná věc
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