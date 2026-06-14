Češi v akci, neděle 14. 6. Smutný konec Krejčíkové. Siniaková se na kurt vůbec nedostala
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 13. 6. | pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Montgomeryová (USA) – Krejčíková (8-ČR) / bez boje
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / odloženo
WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kazionovová (-) – Štruplová (3-ČR) 6:4, 6:1
ATP CHALLENGER 125 PARMA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Weis (11-It.) – Černý (ČR) 7:6 (7:3), 6:4
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Filar (Pol.) – Forejtek (3-ČR) 6:3, 7:5
Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR) 6:6 / odloženo
Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 2:1 / odloženo
Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.) / odloženo
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Pulchartová (4-ČR) – Degelowová (Něm.) 4:6, 6:4, 10:8
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Molino (5-Šp.) – Augustýn (ČR) 6:0, 6:1
D. Petrofský (ČR) – N. Mikovič (3-Slovin.) 6:3, 6:3
Gander (Švýc.) – Páral (ČR) 6:2, 2:6, 10:7
Tuša (ČR) – Benian (SR) 6:3, 7:6 (7:3)
Vrba (9-ČR) – Friš (Slovin.) 6:3, 6:3
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Jelínková (7-ČR) – Volkovová (Ukr.) 6:4, 6:2
Marinescuová (6-Rum.) – L. Drukerová (ČR) 6:2, 7:5
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Inoue (Jap.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
G. Hornung (10-Maď.) – Bien (ČR) 6:1, 1:1 / skreč
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Klimas (11-ČR) – Mesaglio (It.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Filipová (7-ČR) – Strobelová (Něm.) 6:0, 6:2
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Luczak (Pol.) 6:1, 6:3
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.) / odloženo
Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.) / odloženo
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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