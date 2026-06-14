Češi v akci, neděle 14. 6. Smutný konec Krejčíkové. Siniaková se na kurt vůbec nedostala

VČERA, 21:45
Aktuality 24
Rozjetá Barbora Krejčíková měla na trávě v Hertogenboschi usilovat o svůj první titul po téměř dvou letech, ale do finále nenastoupila. Kateřina Siniaková měla dohrávat první kolo kvalifikace v Berlíně a v případě vítězství se porvat o postup do hlavní soutěže, jenže kvůli počasí se na kurt vůbec nedostala. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková bude bojovat o titul (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 13. 6.pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Montgomeryová (USA) – Krejčíková (8-ČR) / bez boje

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / odloženo

 

WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kazionovová (-) – Štruplová (3-ČR) 6:4, 6:1

 

ATP CHALLENGER 125 PARMA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Weis (11-It.) – Černý (ČR) 7:6 (7:3), 6:4

 

ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Filar (Pol.) – Forejtek (3-ČR) 6:3, 7:5
Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR) 6:6 / odloženo
Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.) 6:3, 4:6, 2:1 / odloženo
Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.) / odloženo

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Pulchartová (4-ČR) – Degelowová (Něm.) 4:6, 6:4, 10:8

 

ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Molino (5-Šp.) – Augustýn (ČR) 6:0, 6:1
D. Petrofský (ČR) – N. Mikovič (3-Slovin.) 6:3, 6:3
Gander (Švýc.) – Páral (ČR) 6:2, 2:6, 10:7
Tuša (ČR) – Benian (SR) 6:3, 7:6 (7:3)
Vrba (9-ČR) – Friš (Slovin.) 6:3, 6:3

 

ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Jelínková (7-ČR) – Volkovová (Ukr.) 6:4, 6:2
Marinescuová (6-Rum.) – L. Drukerová (ČR) 6:2, 7:5

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Inoue (Jap.)

 

ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
G. Hornung (10-Maď.) – Bien (ČR) 6:1, 1:1 / skreč

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Klimas (11-ČR) – Mesaglio (It.)

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Filipová (7-ČR) – Strobelová (Něm.) 6:0, 6:2

 

J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Mandelík (ČR) – Luczak (Pol.) 6:1, 6:3

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.) / odloženo
Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.) / odloženo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

24
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Vladimir
14.06.2026 18:39
Siniaková v Po 13:00.
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jih
14.06.2026 18:01
Strašný ten Berlín...prosím střechu.
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tommr
14.06.2026 12:26
Jak to vypadá s dohrávkou Katky Siniakový? Mělo se hrát od 12:00 a zatím se nic neděje. To v Berlíně zase prší?
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Petr_Fisk
14.06.2026 13:04
Budou to pravděpodobně dohrávat na kurtu 1 až skončí zápas Sun vs Kalinina, který právě probíhá.
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tommr
14.06.2026 13:28
nechápu proč se dohrávky nehrajou jako první, ale hlavní je že už se zase hraje a neprší ...
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GaelM
14.06.2026 13:43
No nedá se říct, že by se úplně hrálo...
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tommr
14.06.2026 13:54
tahle travnatá sezona je nejhorší co pamatuju ...
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Petr_Fisk
14.06.2026 14:13
Vydrž ještě chvíli, za pár dnů bude téměř celá Evropa chcípat vedrem až k 35 stupňům.
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tommr
14.06.2026 14:25
takže se zase nebude hrát kvůli horku? Mě jinak vedro nijak zvlášť nevadí ...
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tenisman1233
14.06.2026 12:01
Chudák Routlife,zase bude hrát proti Sereně
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tenisman1233
14.06.2026 12:04
V Berlíně se jinak odhlásila nějaká hráčka ,asi Anisimova a tak Nikča jde na Schnaider.
Jinak Linda i Kája na Q.
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tommr
14.06.2026 12:15
to si Nikola moc nepolepšila ...
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tenisman1233
14.06.2026 12:18
Vzhledem k tomu,že Coco na trávě nic moc,tak si spíš pohoršila.
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Frick
14.06.2026 10:13
Co si budeme, Bára by to měla dát.
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com
14.06.2026 11:35
jestli neda, tak už to pro me nebude Big4ka smile
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Hakkinen
14.06.2026 07:04
Nevíte, proč hraje Pavlásek v Halle v čtyřhře s Vavassorim a ne s Riklem?
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tenisman1233
14.06.2026 07:16
To sice nevím, ale asi mi to nevadí.Bohužel chytli do 1 .kola singlisty.
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PTP
14.06.2026 11:10
Páťa si asi něco natáh?
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GaelM
14.06.2026 11:52
možná Bolleliho smile
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com
13.06.2026 22:04
Hlavně aby vyhrála É-myčka svuj dalsi titul smile
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bardunek666
13.06.2026 22:42
Bože, ne.. Ten protekční smrad si zaslouží výprask od Donny
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zfloyd
14.06.2026 01:08
až vyhraješ GS tak můžeš být taky protekční smrad
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Kapitan_Teplak
14.06.2026 01:35
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zfloyd
14.06.2026 01:07
ale obě semifinále byly moc pěkné a koukatelné zápasy ve finále asi nebudu fandit žádné ať vyhraje ta lepší , ale určitě to bude pěkný tenis
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