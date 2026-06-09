Češi v akci, úterý 9. 6. Krejčíková a Bouzková dominovaly, Bejlek po debaklu končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (ČR) – P. Kuděrmetovová (Uzb.) 6:0, 6:3
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Jastremská (Ukr.) – Bejlek (6-ČR) 6:1, 6:2
Krejčíková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:2
Bartůňková (ČR) – Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:7 (5:7), 2:3 / odloženo
• Čtyřhra - osmifinále •
Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – X. Jiang/Y. Xu (1-Čína) 7:6 (7:4), 6:4
Malečková/Škochová (ČR) – H. Chan/Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) 5:6 / odloženo
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Auger-Aliassime/Shapovalov (Kan.) / odloženo
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Stefaniniová (It.) – Valdmannová (ČR) 6:4, 6:3
Viďmanová (4-ČR) – L. Fruhvirtová (ČR) 6:7 (6:8), 7:6 (12:10), 6:2
Martincová (ČR) – Swanová (Brit.) / odloženo
• Čtyřhra - osmifinále •
Krausová/Valdmannová (Rak./ČR) – Dayová/Stoianaová (USA) / odloženo
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Šalková (3-ČR) – Tubellová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:4
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Mrva (ČR) – Krumich (ČR) 7:6 (7:3), 6:4
Brunclík (ČR) – Shelbayh (Jor.) 7:6 (7:2), 6:2
Kolář (6-ČR) – Jason Jung (Tchaj-wan) 6:3, 6:1
Bartoň (ČR) – Gadamauri (Belg.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:1
• Čtyřhra - osmifinále •
Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.) – Kolář/Poljak (ČR) 6:4, 6:2
ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Lajovič (3-Srb.) – Forejtek (ČR) 6:2, 5:7, 6:4
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Hennemannová (7-Švéd.) – Kučmová (ČR) 3:2 / skreč
Štruplová (6-ČR) – Sedláčková (ČR) 6:4, 6:1
J. Kovačková (ČR) – Monnotová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:2
Hietarantaová (Fin.) – Vic. Bervidová (ČR) 6:1, 2:6, 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) – Svatíková/Vlčková (SR/ČR) 6:2, 4:6, 10:4
Baraová/Strachovová (2-Rum./Ukr.) – Kudláčková/Neradová (ČR) 6:1, 6:3
Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Šinikovová/Soboljevová (Bulh./Ukr.) 6:2, 6:3
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Matoulaová/Zelníčková (Řec./SR) 6:4, 7:6 (7:2)
Pulchartová/Sedláčková (ČR) – Michálková/Poláková (ČR) 6:1, 6:3
Munzarová/Oliveriusová (ČR) – Vic. Bervidová/Vl. Bervidová (ČR) / odloženo
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Knutsonová (2-ČR) – Danilovová (Kypr) 6:2, 6:4
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kumstát (ČR) – Covato (It.) 6:4, 6:3
D. Sakellaridis (Řec.) – Baum (ČR) 1:6, 6:3, 6:1
Siniakov (5-ČR) – Handel (Něm.) 6:4, 6:1
Peták (ČR) – Poštolka (ČR) 6:3, 2:0 / skreč
Řeček (ČR) – Lechno-Wasiutyňski (Pol.) 6:4, 6:3
• Čtyřhra - osmifinále •
A. Duda/Gengel (ČR) – Chodora/Chodura (ČR) 6:3, 6:4
Klimas/Kumstát (ČR) – Nagoudi/D. Sakellaridis (3-Tun./Řec.) 6:4, 6:2
Baum/Peták (ČR) – I. López/Molleker (Šp./Něm.) 6:3, 6:4
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Melnikovová (ČR) – Kusyová (7-Guat.) 6:3, 6:4
ITF M15 LOS ANGELES (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
20:00 | Kalina (9-ČR) – Jones (4-USA)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
D. Vágner (ČR) – Revenko (Ukr.) 4:6, 6:1, 6:2
Krejčí (ČR) – Mechbal (Něm.) 6:0, 6:0
Dujka (ČR) – Koeppen (Něm.) 6:2, 6:1
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Komadaová (Jap.) – Šulcová (ČR) 6:3, 6:1
Greinertová (Něm.) – Ďulíková (ČR) 7:5, 6:3
S. Marešová (ČR) – Pollmüllerová (Něm.) 7:5, 6:1
Švíglerová (ČR) – Kochtaová (Něm.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
Dujka/Krejčí (ČR) – Domingo/Sekhon (Austr.) 6:4, 7:5
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Geznengeová/Pryščepová (Něm./Ukr.) – K. Blažková/Nováková (ČR/SR) 6:2, 6:3
Manhardová/Mijazawaová (Izr./Jap.) – Sekerková/Šulcová (ČR) 6:0, 6:1
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Dari Dušková/Pauková (ČR/SR) – Chrysafiová/Titopoulosová (Kypr) 6:4, 6:1
Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Dvirová/Uljanická (Izr.) 6:0, 6:2
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Černovický (1-ČR) – Janda (SR) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Rat (2-ČR) – Žiška (ČR) 7:5, 6:2
Střílka (8-ČR) – Smolík (ČR) 6:2, 6:2
Fencl (ČR) – Fourcroy (3-Fr.) 6:1, 6:4
Jourdren (7-ČR) – Rakouš (ČR) 6:1, 4:6, 6:4
Vozár (SR) – Pečonka (ČR) 6:2, 6:4
Perutka (ČR) – Jaroš (ČR) / odloženo
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Meszárošová (1-ČR) – Michnová (ČR) 6:2, 6:0
Fialová (ČR) – Halfarová (8-ČR) / odloženo
N. Iraholaová (6-ČR) – Ulichová (ČR) 6:3, 6:1
Havlíková (7-ČR) – Tvrzská (ČR) 7:6 (10:8), 7:5
Radová (ČR) – Miketová (ČR) 6:3, 3:6, 6:2
Foldová (5-ČR) – A. Svobodová (ČR) 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:4)
Kučerová (ČR) – Jelínková (ČR) / odloženo
Langášová (ČR) – Velitsová (Kan.) 7:6 (7:3), 6:3
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Krechler/Mohamed (ČR) – Jourdren/Kollert (4-ČR) / odloženo
Černovický/Rat (1-ČR) – Glos/Střílka (SR/ČR) / odloženo
Fencl/Motal (ČR) – čekají na soupeře / odloženo
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Miškovská/Suchánková (ČR) – Borowiková/Lešová (4-Pol.) / odloženo
Jelínková/Radová (ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR) / odloženo
Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Fialová/Foldová (ČR) / odloženo
N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Grosická/Vokrojová (2-Pol./ČR) / odloženo
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Ivanov/T. Tichý (3-Ukr./ČR) – Pečonka/Smolík (ČR) / odloženo
J30 MOSTAR (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Garifullinová (-) – Kohoutková (ČR) 6:3, 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Kohoutková/Šapková (3-ČR/Ukr.) – Huskičová/Jasarevičová (Bosna) 6:4, 6:4
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Padrnosová (1-ČR) – Gašparíková (SR) 6:1, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Takže tak velká favoritka dnes není... P. Kudermetova bude ve výměnách aktivní a záleží na ní, jak zápas dopadne.
Jinak ja verim Sare Bejlek, nemyslim si totiz ze by mela nejakou prisernou formu, myslim si ze na rozdil od nasich holek v Ilkley neco opravdu umi.