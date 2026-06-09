Češi v akci, úterý 9. 6. Krejčíková a Bouzková dominovaly, Bejlek po debaklu končí

VČERA, 23:00
Aktuality 26
Barbora Krejčíková zvládla roli jasné favoritky v Hertogenboschi, kde kvůli počasí nedohrála Nikola Bartůňková a po výprasku skončila Sára Bejlek. Marie Bouzková suverénně zahájila své působení v londýnském Queen's Clubu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková by měla suverénně postoupit (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 8. 6.neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Bouzková (ČR) – P. Kuděrmetovová (Uzb.) 6:0, 6:3

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Jastremská (Ukr.) – Bejlek (6-ČR) 6:1, 6:2
Krejčíková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:2
Bartůňková (ČR) – Vandewinkelová (Belg.) 6:4, 6:7 (5:7), 2:3 / odloženo

• Čtyřhra - osmifinále •
Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – X. Jiang/Y. Xu (1-Čína) 7:6 (7:4), 6:4
Malečková/Škochová (ČR) – H. Chan/Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) 5:6 / odloženo

 

ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Auger-Aliassime/Shapovalov (Kan.) / odloženo

 

WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Stefaniniová (It.) – Valdmannová (ČR) 6:4, 6:3
Viďmanová (4-ČR)L. Fruhvirtová (ČR) 6:7 (6:8), 7:6 (12:10), 6:2
Martincová (ČR) – Swanová (Brit.) / odloženo

• Čtyřhra - osmifinále •
Krausová/Valdmannová (Rak./ČR) – Dayová/Stoianaová (USA) / odloženo

 

WTA 125 MODENA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Šalková (3-ČR) – Tubellová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:4

 

ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Mrva (ČR)Krumich (ČR) 7:6 (7:3), 6:4
Brunclík (ČR) – Shelbayh (Jor.) 7:6 (7:2), 6:2
Kolář (6-ČR) – Jason Jung (Tchaj-wan) 6:3, 6:1
Bartoň (ČR) – Gadamauri (Belg.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:1

• Čtyřhra - osmifinále •
Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.) – Kolář/Poljak (ČR) 6:4, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Lajovič (3-Srb.) – Forejtek (ČR) 6:2, 5:7, 6:4

 

ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Hennemannová (7-Švéd.) – Kučmová (ČR) 3:2 / skreč
Štruplová (6-ČR) – Sedláčková (ČR) 6:4, 6:1
J. Kovačková (ČR) – Monnotová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:2
Hietarantaová (Fin.) – Vic. Bervidová (ČR) 6:1, 2:6, 6:3

• Čtyřhra - osmifinále •
Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) – Svatíková/Vlčková (SR/ČR) 6:2, 4:6, 10:4
Baraová/Strachovová (2-Rum./Ukr.) – Kudláčková/Neradová (ČR) 6:1, 6:3
Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Šinikovová/Soboljevová (Bulh./Ukr.) 6:2, 6:3
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Matoulaová/Zelníčková (Řec./SR) 6:4, 7:6 (7:2)
Pulchartová/Sedláčková (ČR)Michálková/Poláková (ČR) 6:1, 6:3
Munzarová/Oliveriusová (ČR)Vic. Bervidová/Vl. Bervidová (ČR) / odloženo

 

ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Knutsonová (2-ČR) – Danilovová (Kypr) 6:2, 6:4

 

ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kumstát (ČR) – Covato (It.) 6:4, 6:3
D. Sakellaridis (Řec.) – Baum (ČR) 1:6, 6:3, 6:1
Siniakov (5-ČR) – Handel (Něm.) 6:4, 6:1
Peták (ČR)Poštolka (ČR) 6:3, 2:0 / skreč
Řeček (ČR) – Lechno-Wasiutyňski (Pol.) 6:4, 6:3

• Čtyřhra - osmifinále •
A. Duda/Gengel (ČR)Chodora/Chodura (ČR) 6:3, 6:4
Klimas/Kumstát (ČR) – Nagoudi/D. Sakellaridis (3-Tun./Řec.) 6:4, 6:2
Baum/Peták (ČR) – I. López/Molleker (Šp./Něm.) 6:3, 6:4

 

ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Melnikovová (ČR) – Kusyová (7-Guat.) 6:3, 6:4

 

ITF M15 LOS ANGELES (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
20:00 | Kalina (9-ČR) – Jones (4-USA)

 

J300 BAMBERK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
D. Vágner (ČR) – Revenko (Ukr.) 4:6, 6:1, 6:2
Krejčí (ČR) – Mechbal (Něm.) 6:0, 6:0
Dujka (ČR) – Koeppen (Něm.) 6:2, 6:1

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Komadaová (Jap.) – Šulcová (ČR) 6:3, 6:1
Greinertová (Něm.) – Ďulíková (ČR) 7:5, 6:3
S. Marešová (ČR) – Pollmüllerová (Něm.) 7:5, 6:1
Švíglerová (ČR) – Kochtaová (Něm.) 6:4, 6:2

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
Dujka/Krejčí (ČR) – Domingo/Sekhon (Austr.) 6:4, 7:5

• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
Geznengeová/Pryščepová (Něm./Ukr.) – K. Blažková/Nováková (ČR/SR) 6:2, 6:3
Manhardová/Mijazawaová (Izr./Jap.) – Sekerková/Šulcová (ČR) 6:0, 6:1

 

J60 LARNAKA (Kypr), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Dari Dušková/Pauková (ČR/SR) – Chrysafiová/Titopoulosová (Kypr) 6:4, 6:1
Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Dvirová/Uljanická (Izr.) 6:0, 6:2

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Černovický (1-ČR) – Janda (SR) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Rat (2-ČR)Žiška (ČR) 7:5, 6:2
Střílka (8-ČR) – Smolík (ČR) 6:2, 6:2
Fencl (ČR) – Fourcroy (3-Fr.) 6:1, 6:4
Jourdren (7-ČR) – Rakouš (ČR) 6:1, 4:6, 6:4
Vozár (SR) – Pečonka (ČR) 6:2, 6:4
Perutka (ČR)Jaroš (ČR) / odloženo

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Meszárošová (1-ČR) – Michnová (ČR) 6:2, 6:0
Fialová (ČR)Halfarová (8-ČR) / odloženo
N. Iraholaová (6-ČR) – Ulichová (ČR) 6:3, 6:1
Havlíková (7-ČR) – Tvrzská (ČR) 7:6 (10:8), 7:5
Radová (ČR) – Miketová (ČR) 6:3, 3:6, 6:2
Foldová (5-ČR)A. Svobodová (ČR) 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:4)
Kučerová (ČR)Jelínková (ČR) / odloženo
Langášová (ČR) – Velitsová (Kan.) 7:6 (7:3), 6:3

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Krechler/Mohamed (ČR)Jourdren/Kollert (4-ČR) / odloženo
Černovický/Rat (1-ČR) – Glos/Střílka (SR/ČR) / odloženo
Fencl/Motal (ČR) – čekají na soupeře / odloženo

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Miškovská/Suchánková (ČR) – Borowiková/Lešová (4-Pol.) / odloženo
Jelínková/Radová (ČR)Halfarová/Havlíková (3-ČR) / odloženo
Benáčková/Meszárošová (1-ČR)Fialová/Foldová (ČR) / odloženo
N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Grosická/Vokrojová (2-Pol./ČR) / odloženo

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Ivanov/T. Tichý (3-Ukr./ČR) – Pečonka/Smolík (ČR) / odloženo

 

J30 MOSTAR (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Garifullinová (-) – Kohoutková (ČR) 6:3, 6:2

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Kohoutková/Šapková (3-ČR/Ukr.) – Huskičová/Jasarevičová (Bosna) 6:4, 6:4

 

J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Padrnosová (1-ČR) – Gašparíková (SR) 6:1, 6:1


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

26
Přidat komentář
Astarin
09.06.2026 18:09
Neměla hrát Linda Nosková taky Londýn?
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 14:48
A V. Valdmannova se drzela az do stavu 4:4 ale nakonec pustila prvni set 4:6 v Ilkley.
Reagovat
Preview.lover
09.06.2026 14:27
Sezóna "Přerušeno - déšť" začala
Reagovat
Divak
09.06.2026 14:16
Pro autora: nelze mluvit o dominanci před tím, než se zápas odehraje ... :-)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.06.2026 15:32
Proto je tam třeba ten otazník?
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 13:59
Bara suverenni prvni set ... za chvili jde na plac Nikola ...
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 13:32
A v Anglii uz zase VSUDE prsi ... a v Holandsku k tomu taky nemaji moc daleko, ale hraje se - Bara Krejcikova.
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 13:39
A v Ilkley se za chvili bude hrat ... uz chodi s fenama fenovat mokrou travu.
Reagovat
tommr
09.06.2026 13:59
počasí dneska tenisu nepřeje. Prší i u nás v Česku v České Lípě ...
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 14:00
Pred chvili vsechno zakryvali ... a ted uz zase vsude slunicko, suseni kurtu a uz se hraje i v Londyne.
Reagovat
frenkie57
09.06.2026 12:57
Jastremská si myslí, že hraje ještě na antuce. Neustále si oklepává raketou tenisky.
Reagovat
tommr
09.06.2026 13:11
Sára dokonce hraje jako kdyby byla na antuce a podle toho to taky vypadá ...
Reagovat
frenkie57
09.06.2026 13:13
Od Sáry naprosto odevzdané utkání, celou dobu jsem měl pocit, že to chce mít už rychle za sebou.
Reagovat
Mony
09.06.2026 13:17
Oklepává žížaly !
Reagovat
pantera1
09.06.2026 14:03
Travička je trošku šok, jsem včera zapla ten Stuttgart , pěkně mě to prásklo přes oči. Ale je to paráda. Mám ráda Oueens club. Už se těším na chlapy a dnes Maruška snad bude úspěšná .
Reagovat
Mony
09.06.2026 11:44
Tak jsem zvědav, co předvede Sára Bejlek na trávě..Trenér řikal, že tráva a hala pro ní nejsou..tak uvidíme.
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 11:46
Moc fandim ... ale asi prsi, uz zpozdene o hodinu.
Reagovat
tommr
09.06.2026 11:53
už hrajou ...
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 11:54
jj koukam na to, pekne bile saty ...
Reagovat
tommr
09.06.2026 12:13
Sára nezačala dobře ...
Reagovat
Diabolique
09.06.2026 12:16
Nejak ji to tam nepada.
Reagovat
George_Renel
09.06.2026 13:03
Zlaté Vidmanová s Fruhvirtovou....
Reagovat
misa
09.06.2026 09:55
Pro Marii existují na trávě dva světy - Wimbledon a zbývající turnaje. Na grandslamu vyhrála v hlavní soutěži 10 zápasů. Na přípravných travnatých WTA turnajích v MD za celou kariéru jen 3, všechny v Birminghamu. Ve Wimbledonu je jiná (pomalejší) tráva, proto ten rozdíl.

Takže tak velká favoritka dnes není... P. Kudermetova bude ve výměnách aktivní a záleží na ní, jak zápas dopadne.
Reagovat
tommr
08.06.2026 23:24
Moh by mi někdo vysvětlit proč je Hertogenbosch schovanej v kolonce Turnaje nižší úrovně?
Reagovat
Kapitan_Teplak
08.06.2026 23:05
Kéž by došlo na souboj Krejčíkové s Bartůňkovou
Reagovat
Diabolique
08.06.2026 23:20
To asi dojde, ne? Hned druhy kolo ...

Jinak ja verim Sare Bejlek, nemyslim si totiz ze by mela nejakou prisernou formu, myslim si ze na rozdil od nasich holek v Ilkley neco opravdu umi.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist