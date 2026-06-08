Češi v akci, pondělí 8. 6. Plíšková ustála těžkou výzvu, vyhrál i Lehečka. Fruhvirtová sehraje derby
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Plíšková (ČR) – Kesslerová (USA) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Lehečka/Moutet (ČR/Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.) 6:3, 6:3
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Piterová/Sisková (Pol./ČR) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.) 7:5, 6:4
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
17:30 | Viďmanová (4-ČR) – L. Fruhvirtová (ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Martincová (7-ČR) – Crossová (2-Kan.) 6:3, 6:4
Valdmannová (3-ČR) – Griffithsová (Brit.) 6:2, 6:2
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (ČR) – Xiyu Wang (Čína) 7:6 (7:3), 7:5
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Krumich (4-ČR) – Erhard (11-Fr.) 3:6, 6:2, 6:3
Bartoň (3-ČR) – N. Álvarez (Šp.) 4:3 / skreč
ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Guerrieri (It.) – Svrčina (2-ČR) 6:3, 3:6, 6:4
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Strachovová (2-Ukr.) – Hejtmánková (10-ČR) 7:5, 6:3
Žoldáková (5-ČR) – E. Slavíková (11-ČR) 6:4, 6:4
Raschdorfová (5-Něm.) – Neradová (ČR) 6:4, 2:6, 6:4
A. Dvořáčková (ČR) – Kmieciková (12-Pol.) 6:1, 7:6 (8:6)
Sedláčková (7-ČR) – T. Šramková (15-SR) 6:3, 6:1
Kučmová (1-ČR) – Kulhavá (ČR) 6:0, 6:2
Svatíková (3-SR) – Munzarová (ČR) 6:0, 7:5
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Milaneseová (7-It.) – Prepslová (13-ČR) 6:0, 6:0
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kozlovský (11-ČR) – Vrtílka (ČR) 7:5, 6:3
Poštolka (6-ČR) – Hausberger (16-Rak.) 7:5, 6:4
M. Fröhlich (ČR) – Lootsma (15-Niz.) 7:6 (7:5), 6:3
Homola (9-ČR) – Einig (Něm.) 7:6 (8:6), 4:6, 10:8
Čížek (4-ČR) – Bogo (12-It.) 6:4, 6:2
Hrazdil (2-ČR) – Doskočil (10-ČR) 6:2, 6:2
Vrba (13-ČR) – O. Horák (7-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 10:7
ITF W15 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Gayová (9-Šp.) – Kopřivová (ČR) 6:1, 7:5
Montesinosová (Šp.) – A. Drukerová (ČR) 7:6 (7:4), 6:4
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Melnikovová (ČR) – Muzyková (12-) 6:4, 6:3
ITF M15 LOS ANGELES (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:30 | Kalina (9-ČR) – Tallakson (USA)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Krejčí (5-ČR) – Petušynskyj (11-Ukr.) 6:4, 6:2
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Šulcová (ČR) – Taylorová (9-JAR) 6:1, 1:6, 10:6
J60 ALMATY (Kazachstán), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
M. Hlavnička (ČR) – Mustafa Mustafa (Kaz.) / zrušeno
Tulepbergenov (Kaz.) – T. Hlavnička (ČR) 6:1, 6:0
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Mottlová (ČR) – Fiorenzaová (It.) 6:1, 6:2
Reltonová (7-Brit.) – Dari Dušková (ČR) 6:4, 6:0
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Janda (SR) – Mohamed (ČR) 6:4, 6:4
Parnet (4-Fr.) – Krechler (ČR) 6:3, 4:6, 6:2
Fourcroy (3-Fr.) – Šebek (ČR) 6:4, 3:1 / skreč
Schmidt (Něm.) – Kollert (ČR) 5:7, 6:2, 7:5
Vozár (SR) – Wirgler (ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Rakouš (ČR) – Janoušek (ČR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
Rat (2-ČR) – Köhler (ČR) 2:6, 7:5, 6:3
Jourdren (7-ČR) – M. Nowak (Pol.) 2:1 / skreč
Jaroš (ČR) – Ivanov (5-Ukr.) 6:2, 6:2
Žiška (ČR) – Summers (JAR) 6:4, 6:1
Pečonka (ČR) – T. Tichý (6-ČR) 6:3, 6:4
Střílka (8-ČR) – Drlík (ČR) 6:2, 6:1
Fencl (ČR) – Glos (SR) 7:6 (7:5), 6:2
Černovický (1-ČR) – Feisst (Něm.) 6:1, 6:2
Perutka (ČR) – Motal (ČR) 7:5, 6:4
Smolík (ČR) – Böhme (Něm.) 6:2, 6:0
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Velitsová (Kan.) – Chánová (4-ČR) 6:4, 2:6, 6:3
Ulichová (ČR) – Lešová (Pol.) 6:2, 1:6, 7:5
Radová (ČR) – Vokrojová (3-ČR) 6:3, 7:6 (7:5)
Kučerová (ČR) – Miškovská (ČR) 6:3, 6:4
Langášová (ČR) – Šuláková (ČR) 6:3, 6:2
Halfarová (8-ČR) – Michalcová (ČR) 7:6 (12:10), 6:2
Fialová (ČR) – Dragounová (ČR) 6:0, 6:0
A. Svobodová (ČR) – Veberová (ČR) 6:4, 6:2
Foldová (5-ČR) – Tuominenová (Fin.) 6:3, 6:2
Jelínková (ČR) – Benáčková (2-ČR) 6:3, 6:4
Havlíková (7-ČR) – Budanovová (Kaz.) 6:2, 6:3
Meszárošová (1-ČR) – Grosická (Pol.) 7:5, 3:6, 10:2
Miketová (ČR) – Borowiková (Pol.) 7:6 (7:3), 6:4
Michnová (ČR) – Nantlová (ČR) 6:3, 6:3
Tvrzská (ČR) – Gottvaldová (ČR) 6:2, 6:1
N. Iraholaová (6-ČR) – Novotná (ČR) / bez boje
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Glos/Střílka (SR/ČR) – Drlík/Köhler (ČR) 6:3, 6:2
Fencl/Motal (ČR) – Rakouš/Wirgler (ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 11:9
Krechler/Mohamed (ČR) – Janoušek/Parnet (ČR/Fr.) 6:4, 6:4
Jourdren/Kollert (4-ČR) – Janda/Vozár (SR) 6:3, 6:4
Feisst/Schmidt (Něm.) – Jaroš/Žiška (ČR) 6:3, 6:3
Fourcroy/Summers (2-Fr./JAR) – Hron/J. Soukup (ČR) 3:6, 7:5, 10:4
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Fialová/Foldová (ČR) – Fourcroyová/Velitsová (Fr./Kan.) 6:4, 6:1
Borowiková/Lešová (4-Pol.) – Miketová/A. Svobodová (ČR) 6:3, 4:6, 10:6
Miškovská/Suchánková (ČR) – Michalcová/Nantlová (ČR) 6:1, 6:3
Jelínková/Radová (ČR) – Gottvaldová/Šuláková (ČR) 1:6, 6:0, 10:8
Halfarová/Havlíková (3-ČR) – Kučerová/Langášová (ČR) 6:2, 6:4
N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Budanovová/Ulichová (Kaz./ČR) 6:0, 6:2
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Miloševič (6-Srb.) – Bačík (ČR) 6:0, 6:3
Horský (2-ČR) – Novkovski (Č. Hora) 6:0, 6:0
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bačík/Popov (ČR/Mak.) – Vukosavljevič/M. Živkovič (Č. Hora/Srb.) 2:6, 6:3, 10:4
Fazekas/Jóny (Maď.) – Horský/Kolodžej (3-ČR/SR) 6:7 (4:7), 6:3, 10:6
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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nemakej, jen proboha nemakej.
Práce to není nic pro somráky, hospodský to ulejváky,
nemakej, proboha dej to sem a chlastej!
Ale tak třeba bude švanda.
Laura Samson vybojuje postup
Plíšková svede dlouhou bitvu s Kessler, ale prohraje
Prosím tě a ty s někým chodíš nebo žiješ?
Měl bys toho člověka opustit, píšeš strašné komentáře, není mi pohodlné to číst!
A když to nepomůže je tady démon Fiala.
Klasika, jako ze za problémy vzdy manželství mohou dva lidi. Manželka a tchyně