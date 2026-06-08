Češi v akci, pondělí 8. 6. Plíšková ustála těžkou výzvu, vyhrál i Lehečka. Fruhvirtová sehraje derby

VČERA, 21:45
Aktuality 49
Karolína Plíšková zvládla na podniku WTA 500 v londýnském Queen's Clubu těžkou výzvu v prvním kole. Jiří Lehečka úspěšně zahájil své působení ve Stuttgartu. Linda Fruhvirtová absolvuje české derby na akci WTA 125 v Ilkley. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková čelí v Londýně těžké výzvě (© ALEX NICODIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 7. 6.sobota 6. 6.

 

WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Plíšková (ČR) – Kesslerová (USA) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4

 

ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Lehečka/Moutet (ČR/Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.) 6:3, 6:3

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Piterová/Sisková (Pol./ČR) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.) 7:5, 6:4

 

WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
17:30 | Viďmanová (4-ČR)L. Fruhvirtová (ČR)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Martincová (7-ČR) – Crossová (2-Kan.) 6:3, 6:4
Valdmannová (3-ČR) – Griffithsová (Brit.) 6:2, 6:2

 

WTA 125 MODENA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Samson (ČR) – Xiyu Wang (Čína) 7:6 (7:3), 7:5

 

ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Krumich (4-ČR) – Erhard (11-Fr.) 3:6, 6:2, 6:3
Bartoň (3-ČR) – N. Álvarez (Šp.) 4:3 / skreč

 

ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Guerrieri (It.) – Svrčina (2-ČR) 6:3, 3:6, 6:4

 

ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Strachovová (2-Ukr.) – Hejtmánková (10-ČR) 7:5, 6:3
Žoldáková (5-ČR) – E. Slavíková (11-ČR) 6:4, 6:4
Raschdorfová (5-Něm.) – Neradová (ČR) 6:4, 2:6, 6:4
A. Dvořáčková (ČR) – Kmieciková (12-Pol.) 6:1, 7:6 (8:6)
Sedláčková (7-ČR) – T. Šramková (15-SR) 6:3, 6:1
Kučmová (1-ČR) – Kulhavá (ČR) 6:0, 6:2
Svatíková (3-SR) – Munzarová (ČR) 6:0, 7:5

 

ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Milaneseová (7-It.) – Prepslová (13-ČR) 6:0, 6:0

 

ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Kozlovský (11-ČR)Vrtílka (ČR) 7:5, 6:3
Poštolka (6-ČR) – Hausberger (16-Rak.) 7:5, 6:4
M. Fröhlich (ČR) – Lootsma (15-Niz.) 7:6 (7:5), 6:3
Homola (9-ČR) – Einig (Něm.) 7:6 (8:6), 4:6, 10:8
Čížek (4-ČR) – Bogo (12-It.) 6:4, 6:2
Hrazdil (2-ČR) – Doskočil (10-ČR) 6:2, 6:2
Vrba (13-ČR)O. Horák (7-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 10:7

 

ITF W15 MADRID (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Gayová (9-Šp.) – Kopřivová (ČR) 6:1, 7:5
Montesinosová (Šp.) – A. Drukerová (ČR) 7:6 (7:4), 6:4

 

ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Melnikovová (ČR) – Muzyková (12-) 6:4, 6:3

 

ITF M15 LOS ANGELES (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
20:30 | Kalina (9-ČR) – Tallakson (USA)

 

J300 BAMBERK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Krejčí (5-ČR) – Petušynskyj (11-Ukr.) 6:4, 6:2

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Šulcová (ČR) – Taylorová (9-JAR) 6:1, 1:6, 10:6

 

J60 ALMATY (Kazachstán), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
M. Hlavnička (ČR) – Mustafa Mustafa (Kaz.) / zrušeno
Tulepbergenov (Kaz.) – T. Hlavnička (ČR) 6:1, 6:0

 

J60 LARNAKA (Kypr), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Mottlová (ČR) – Fiorenzaová (It.) 6:1, 6:2
Reltonová (7-Brit.) – Dari Dušková (ČR) 6:4, 6:0

 

J30 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Janda (SR) – Mohamed (ČR) 6:4, 6:4
Parnet (4-Fr.) – Krechler (ČR) 6:3, 4:6, 6:2
Fourcroy (3-Fr.) – Šebek (ČR) 6:4, 3:1 / skreč
Schmidt (Něm.) – Kollert (ČR) 5:7, 6:2, 7:5
Vozár (SR) – Wirgler (ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Rakouš (ČR)Janoušek (ČR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
Rat (2-ČR)Köhler (ČR) 2:6, 7:5, 6:3
Jourdren (7-ČR) – M. Nowak (Pol.) 2:1 / skreč
Jaroš (ČR) – Ivanov (5-Ukr.) 6:2, 6:2
Žiška (ČR) – Summers (JAR) 6:4, 6:1
Pečonka (ČR) – T. Tichý (6-ČR) 6:3, 6:4
Střílka (8-ČR) – Drlík (ČR) 6:2, 6:1
Fencl (ČR) – Glos (SR) 7:6 (7:5), 6:2
Černovický (1-ČR) – Feisst (Něm.) 6:1, 6:2
Perutka (ČR)Motal (ČR) 7:5, 6:4
Smolík (ČR) – Böhme (Něm.) 6:2, 6:0

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Velitsová (Kan.) – Chánová (4-ČR) 6:4, 2:6, 6:3
Ulichová (ČR) – Lešová (Pol.) 6:2, 1:6, 7:5
Radová (ČR)Vokrojová (3-ČR) 6:3, 7:6 (7:5)
Kučerová (ČR)Miškovská (ČR) 6:3, 6:4
Langášová (ČR) – Šuláková (ČR) 6:3, 6:2
Halfarová (8-ČR)Michalcová (ČR) 7:6 (12:10), 6:2
Fialová (ČR) – Dragounová (ČR) 6:0, 6:0
A. Svobodová (ČR) – Veberová (ČR) 6:4, 6:2
Foldová (5-ČR) – Tuominenová (Fin.) 6:3, 6:2
Jelínková (ČR) – Benáčková (2-ČR) 6:3, 6:4
Havlíková (7-ČR) – Budanovová (Kaz.) 6:2, 6:3
Meszárošová (1-ČR) – Grosická (Pol.) 7:5, 3:6, 10:2
Miketová (ČR) – Borowiková (Pol.) 7:6 (7:3), 6:4
Michnová (ČR)Nantlová (ČR) 6:3, 6:3
Tvrzská (ČR)Gottvaldová (ČR) 6:2, 6:1
N. Iraholaová (6-ČR) – Novotná (ČR) / bez boje

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Glos/Střílka (SR/ČR) – Drlík/Köhler (ČR) 6:3, 6:2
Fencl/Motal (ČR)Rakouš/Wirgler (ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 11:9
Krechler/Mohamed (ČR)Janoušek/Parnet (ČR/Fr.) 6:4, 6:4
Jourdren/Kollert (4-ČR) – Janda/Vozár (SR) 6:3, 6:4
Feisst/Schmidt (Něm.) – Jaroš/Žiška (ČR) 6:3, 6:3
Fourcroy/Summers (2-Fr./JAR) – Hron/J. Soukup (ČR) 3:6, 7:5, 10:4

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Fialová/Foldová (ČR) – Fourcroyová/Velitsová (Fr./Kan.) 6:4, 6:1
Borowiková/Lešová (4-Pol.) – Miketová/A. Svobodová (ČR) 6:3, 4:6, 10:6
Miškovská/Suchánková (ČR)Michalcová/Nantlová (ČR) 6:1, 6:3
Jelínková/Radová (ČR)Gottvaldová/Šuláková (ČR) 1:6, 6:0, 10:8
Halfarová/Havlíková (3-ČR)Kučerová/Langášová (ČR) 6:2, 6:4
N. Iraholaová/Tvrzská (ČR) – Budanovová/Ulichová (Kaz./ČR) 6:0, 6:2

 

J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Miloševič (6-Srb.) – Bačík (ČR) 6:0, 6:3
Horský (2-ČR) – Novkovski (Č. Hora) 6:0, 6:0

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Bačík/Popov (ČR/Mak.) – Vukosavljevič/M. Živkovič (Č. Hora/Srb.) 2:6, 6:3, 10:4
Fazekas/Jóny (Maď.) – Horský/Kolodžej (3-ČR/SR) 6:7 (4:7), 6:3, 10:6


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

49
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jkratky321
08.06.2026 12:53
Je nejaky stream na tenis, prosim
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miledus
08.06.2026 13:17
https://freestreams-live1d.pk/tennis-live-stream51/
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miledus
08.06.2026 13:18
https://jokertvguide.sx/tennis-10---9d321bb2.html
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pantera1
08.06.2026 11:30
Ta travička je nádherná, už se po ní prohání Foki ve Stuttgartu s Talošem .
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PTP
08.06.2026 11:41
Foki je ale nějakej slabej
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PTP
08.06.2026 11:50
Jen jsem to napsal a už otáčí, asi si první set musel zvykat na německou trávu.
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pantera1
08.06.2026 11:51
Dlouho jsem ho neviděla hrát, tak se snaží .
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pantera1
08.06.2026 12:45
Alechandro no vidíš, druhej set je doma pěkně se snaž, ať to vyhraješ a já jdu makat .
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PTP
08.06.2026 12:50
Nemakej, jen proboha nemakej,
nemakej, jen proboha nemakej.
Práce to není nic pro somráky, hospodský to ulejváky,
nemakej, proboha dej to sem a chlastej!
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pantera1
08.06.2026 13:34
Fokimu se chtělo vyhrát asi jako mně pracovat. Ale hraje Tommy s Pelikánem . Nemohl hrát dopoledne .
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PTP
08.06.2026 13:54
Jirka s magorem v pohodě vyklepli pár Frantzen-Haase a na kurtu Colosseum jim k tomu zazpívala Marika Gombitová.
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pantera1
08.06.2026 14:08
Zlej a hodnej se dobře doplňují, to může fungovat. on jako ten Korentán má něco do sebe .
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PTP
08.06.2026 16:04
Jednou stáhne trenýrky a je tvůj oblíbenec
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pantera1
08.06.2026 16:23
Nejlepší je, že jsem ten striptýz vůbec neviděla . A Tommy nehraje, co se tam zase děje? Kdo to zabalil?
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pantera1
08.06.2026 16:39
Tommy to zabalil , ach jo .
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PTP
08.06.2026 16:50
Pořád zraněnej?
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pantera1
08.06.2026 17:15
Já je s tím Arturem brzo vykurýruju sama . To chce pár klystýru a chinin a budou běhat jak srnky .
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Sinuhet1
08.06.2026 11:21
Karolina - Kessler to je hodne dobry test pro Karolinu jak na tom je..... a zajimave utkani
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Diabolique
08.06.2026 01:12
Zatim vsechno vypada dobre. Ja si pockam, az bude nasim hrozit konec.
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frenkie57
07.06.2026 22:42
Šmarjá, s kým se to Lehy spřáhnul do debly? S divnochlápkem Moutetem?
Ale tak třeba bude švanda.
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 00:24
chce vypadnout rychle a nezapomenutelně
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frenkie57
08.06.2026 00:51
No, něco mi říká, že si Jirka užije. Jenom nevím jestli pozitivně nebo naopak. Ale užije...
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pantera1
08.06.2026 06:44
Korentán mu určitě bude ukazovat jaký má trenky, no ještě že nenosí slipy . A Arturek zas nic . Si pěstuje afro a tenis nic. Snad vyleze aspoň v Queens clubu, aby se rozehrál před Wimbledonem. To vypadá, že není pořád fit s tou kyčlou .
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frenkie57
08.06.2026 08:57
Jen ať si tu pastelku pořádně doléčí a vrátí se na kurty zdravý. Ale kolem Drápalíka je nějaké podezřelé ticho. U něho už ani nevím, s čím laboruje, snad rameno? A také doufám, že Tom Mačeta se stihne vyléčit a bude hrát Wimbledon.
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pantera1
08.06.2026 09:02
Jj, byl plnej řečí, jak naruší ty dva a nic.Drsný sestřih, kérka a zatím ticho po pěšině. Asi taky není fit. Machy snad bude do Wimbledonu ok. Ale na rovinu, já se na něho nemůžu dívat .
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frenkie57
08.06.2026 09:13
A pročpak ne? Vždyť on hraje tak pěkný, technicky vytříbený tenis. Když má formu, je schopen porazit kohokoliv.
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frenkie57
08.06.2026 09:14
To bude určitě něco osobního...
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pantera1
08.06.2026 09:25
Nedávám ty jeho trenkový excesy a není mi sympatický, dívám se jen výjimečně. Přeju mu zdraví a úspěch, to ne že ne. Ale zas taková masochistka nejsem .
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 09:28
tomu se říká Nadalovo trauma.
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pantera1
08.06.2026 09:33
Kapybara je ovšem úplně jinej level, tam to zavánělo sebemrskačstvím a klečením na fakírově loži ještě hodinu po zápase .
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 11:46
kapybarasmile podoba tam ale rozhodně je
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PTP
08.06.2026 11:44
Chce se od něj naučit podání spodem.
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 11:47
možná taky potřebuje odlehčit tu svoji strojovou hru
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PTP
08.06.2026 11:53
Musí do sebe dostat trochu toho hajzlíka, aby se nedal tak snadno vypočítat.
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Kuba4Win
07.06.2026 22:12
Derby mezi Fruhwirtkou a Vidmanovou bude docela zajímavé, obě dvě se trápí a je to otevřené
Laura Samson vybojuje postup
Plíšková svede dlouhou bitvu s Kessler, ale prohraje
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Kapitan_Teplak
07.06.2026 22:23
To se nedá vůbec tipovat, čemuž odpovídají i vyrovnané kurzy.
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frenkie57
07.06.2026 22:43
S tipem souhlasím, až na Karo, ta vyhraje.
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PTP
08.06.2026 11:47
Na trávě ten její servis a přímé údery by mohly fungovat.
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vojta912
07.06.2026 22:09
Lehy už by měl mladou Katka neodpadá pustit k vodě. Z počátku to vypadalo, že mu je ku prospěchu, ale nyní se ukazuje ze z dlouhodobého hlediska špatně
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Blondie
08.06.2026 00:33

Prosím tě a ty s někým chodíš nebo žiješ?
Měl bys toho člověka opustit, píšeš strašné komentáře, není mi pohodlné to číst!
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frenkie57
08.06.2026 00:54
Tyhle individua jen chodí po fórech a všude trollí. Kde by vzal čas na nějakou pritelkyni.
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Ela-fon-isi
08.06.2026 01:51
Jistě, jak se člověku nedaří, může za to manželka, tchýně, teta... a nakonec je třeba prodat děti, protože i ti malí ,,hajzlíci' můžou za neúspěch.
A když to nepomůže je tady démon Fiala.
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vojta912
08.06.2026 05:42
Nene v případě Lehyho za to můžou jen 2 lidi. Mladá Katka neodpadá a samotná Katka neodpadá.

Klasika, jako ze za problémy vzdy manželství mohou dva lidi. Manželka a tchyně
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tenisman1233
08.06.2026 07:16
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 08:52
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NOLE_unvaccinated_GOAT
08.06.2026 02:27
Vy byste měl dělat Jirkovi poradce na všechny jeho věci. Měl byste mu radit, kdy jít na velkou potřebu, co snídat, kdy má zatelefonovat matce, kdy trenérovi, kdy trénovat, kdy odpočívat, které seriály má zhlédnout atd. Jirka sám není schopen se rozhodovat a neví, co je pro něj dobré a co špatné. Prosím, pošlete mu své CV s tím, že mu musíte dělat jeho osobního guru a řídit celý jeho život!
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com
07.06.2026 21:53
Karolina zacne pripravu na Wimbledon smilesmile
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The_Punisher
07.06.2026 22:00
Nema jednoduchou souperku, ale zvladnout by to mohla
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Ela-fon-isi
08.06.2026 01:53
Muže být ráda, že proti ní nestojí celý Beatles!
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