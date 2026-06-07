Češi v akci, neděle 7. 6. Siniaková slaví titul na French Open! Bartůňková největší triumf nezískala
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 6. 6. | pátek 5. 6. | čtvrtek 4. 6. | středa 3. 6. | úterý 2. 6. | pondělí 1. 6. | neděle 31. 5. | sobota 30. 5. | pátek 29. 5. | čtvrtek 28. 5. | středa 27. 5.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - finále •
Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (2-Kaz./Srb.) 6:2, 7:5
WTA 125 BIRMINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Ealaová (1-Fil.) – Bartůňková (5-ČR) 5:7, 6:3, 7:5
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Martincová (7-ČR) – Blacková (Brit.) 6:4, 6:1
Valdmannová (3-ČR) – Išijová (Jap.) 6:3, 6:1
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (4-ČR) – Durasovic (Nor.) 6:4, 7:6 (7:1)
Gadamauri (2-Belg.) – Donald (ČR) 7:6 (7:5), 6:3
Bartoň (3-ČR) – Sorger (Rak.) 6:3, 6:1
ITF W15 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
L. Petruželová (2-ČR) – Korpanecová Daviesová (4-Brit.) 6:0, 6:1
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
A. Dvořáčková (ČR) – Suchá (4-ČR) 6:3, 6:2
Kmieciková (12-Pol.) – Jelínková (ČR) 6:4, 6:3
Neradová (ČR) – Michálková (9-ČR) 7:5, 6:1
T. Šramková (15-SR) – Oliveriusová (ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)
E. Slavíková (11-ČR) – Heinzová (ČR) 7:5, 6:3
Hejtmánková (10-ČR) – Poulkaová (Řec.) 6:2, 6:2
Munzarová (ČR) – Pulchartová (13-ČR) 4:6, 7:5, 6:0
Žoldáková (5-ČR) – Chytilová (ČR) 6:1, 6:0
Sedláčková (7-ČR) – Kudláčková (ČR) 6:1, 6:3
Svatíková (3-SR) – Poláková (ČR) 6:0, 6:1
Kučmová (1-ČR) – Vrajíková (ČR) 6:2, 7:5
Kulhavá (ČR) – Gizaová (16-Něm.) 6:4, 6:1
Vozňaková (14-Ukr.) – J. Jiráková (ČR) 6:4, 6:3
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Prepslová (13-ČR) – Keuyaová (It.) 6:0, 6:4
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Čížek (4-ČR) – Heinrich (Něm.) 5:7, 6:3, 10:5
M. Fröhlich (ČR) – M. Dedura-Palomero (8-Něm.) 7:5, 4:2 / skreč
Lootsma (15-Niz.) – Komínek (ČR) 6:2, 6:3
Poštolka (6-ČR) – Chodura (ČR) 6:4, 6:2
Andrzejczak (14-Pol.) – D. Petrofský (ČR) 0:6, 6:3, 10:6
Hausberger (16-Rak.) – Psota (ČR) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 10:7
Vrtílka (ČR) – Klimas (5-ČR) 6:4, 2:6, 10:8
Kozlovský (11-ČR) – Knippling (Něm.) 6:2, 6:2
Homola (9-ČR) – Ad. Soukup (ČR) 6:2, 6:2
Hrazdil (2-ČR) – Mareš (ČR) 6:4, 7:6 (7:5)
O. Horák (7-ČR) – Aregger (Švýc.) 6:0, 1:6, 11:9
Vrba (13-ČR) – V. Horák (ČR) 6:3, 6:4
Doskočil (10-ČR) – Bien (ČR) 6:1, 6:1
ITF W15 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Calimanová (Rum.) – L. Drukerová (ČR) 6:3, 7:5
Kopřivová (ČR) – Lujánová (Šp.) 3:6, 6:0, 10:7
A. Drukerová (ČR) – Vanceaová (6-Rum.) 6:4, 7:5
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Krejčí (5-ČR) – Mertgens (Něm.) 6:3, 6:3
Domingo (3-Austr.) – Papavasiliu (ČR) 6:4, 6:3
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Šulcová (ČR) – Papadopoulosová (5-USA) 6:7 (10:12), 6:2, 10:7
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Papavasiliu (ČR) – Ontiveros (Něm.) 6:7 (8:10), 6:2, 10:8
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Šulcová (ČR) – Aurnhammerová (Něm.) 6:2, 6:2
J60 ALMATY (Kazachstán), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
M. Hlavnička (1-ČR) – Karimov (Kaz.) 6:2, 6:4
T. Hlavnička (ČR) – Mnajdar (Kaz.) 6:2, 6:2
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
Fencl (1-ČR) – D. Hradilek (8-SR) 6:4, 6:1
Motal (7-ČR) – Janda (2-SR) 6:3, 5:7, 10:6
Köhler (5-ČR) – Majer (ČR) 6:1, 7:6 (8:6)
Vozár (SR) – Ambrož (4-ČR) 6:2, 6:1
Komentáře
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Je tam moc Italů, vůbec nevím, jak mi to tam naskočilo.
Karolina v Londyne je kurzova favoritka proti Kesslerce.. Ve druhym kole ceka kanadskej drahokam
Karolina druhy kolo s Mboko, Bouzkova druhy kolo s Kostyuk ...
Doufam ze jim tam postoupi Maria a vsechny je vymlati ... samozrejme krome Siegemund, ktera vymlati druhou pulku ... a pak si daji finale proti sobe
A v Nemecku Sara Bejlek s Yastrmskou, ve druhem Bouzas Maneiro a ve tretim Navarro. A Krejcikova druhe kolo s Bartunkovou
Aspoň si holky pinknou s někým, kdo má tenisovou úroveň, to se před Wimblem hodí