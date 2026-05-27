Češi v akci, čtvrtek 28. 5. Siniaková, Kopřiva a osm nadějí na French Open

Kateřina Siniaková a také Vít Kopřiva budou bojovat o postup do třetího kola na grandslamovém French Open, kde se ve čtvrtek představí celkem 10 českých zástupců. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková bude bojovat o třetí kolo na French Open

Češi v akci (probíhající turnaje)

Siniaková a Kopřiva o třetí kolo French Open

Celkem 10 našich tenistů nastoupí v rámci čtvrtečního programu na grandslamovém French Open, nicméně největší pozornost českých fanoušků budou mít jistě Kateřina Siniaková s Vítem Kopřivou. Ti se totiž porvou o postup do třetího kola singlového turnaje.

Siniakovou čeká velmi těžká výzva, jelikož bude čelit světové devítce a jasné favoritce Victorii Mbokové. Proti kanadské teenagerce může pomstít krajanku Nikolu Bartůňkovou, kterou Mboková deklasovala v prvním kole. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

O něco větší šance se dávají Kopřivovi, v jehož zápase s talentovaným Martínem Landalucem jsou kurzy naprosto vyrovnané. Kopřiva začal skvělým skalpem domácí nasazené naděje Corentina Mouteta a může poprvé v kariéře projít do třetího kola grandslamu. Landaluce, jenž rovněž prožívá životní období, je ve druhém kole na této úrovni poprvé.

Více informací přineseme ve čtvrtečním preview.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra ženy - 2. kolo •
18:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Mboková (9-Kan.)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Landaluce (Šp.)

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
11:00 | Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
11:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Danilinová/Kruničová (2-Kaz./Srb.)
11:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Kozyrevová/Šymanovičová (-)
14:00 | Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)

• Čtyřhra muži - 1. kolo •
11:00 | Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Arribagé/Olivetti (13-Fr.)
14:30 | Macháč/Vocel (ČR) – Doumbia/Reboul (11-Fr.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Sekerková (6-ČR) – Hoová (USA)
14:30 | Zajíčková (10-ČR) – Brunetová-Bradyová (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 100 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Romios (1-ČR/Austr.) – Lammons/Withrow (USA)

 

ATP CHALLENGER 50 KOŠICE (Slovensko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
16:00 | Bartoň (8-ČR) – Gombos (SR)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Pokorný/Poljak (2-SR/ČR) – Prihodko/Sakamoto (Mak./Braz.)

 

ITF W75 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Štruplová (ČR) – Kostovičová (5-Srb.)
13:00 | Samson (2-ČR) – M. S. Popaová (Rum.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Bayerlová/Milovanovičová (ČR/Srb.) – Seničová/Stankovičová (Srb.)
15:00 | Palicová/Štruplová (ČR) – Karatančevová/McAdoová (1-Bulh./USA)

 

ITF M25 GRADO (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Donald (5-ČR) – Plunger (It.)

 

ITF W15 SZENTENDRE (Maďarsko), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kopřivová/Šrutwaová (ČR/Pol.) – Gobbiová Monllauová/Higuitaová Barrazaová (Arg./Kol.)

 

ITF M15 KRANJSKA GORA (Slovinsko), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Horoz/Hrazdil (3-Tur./ČR) – čekají na soupeře

 

J100 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Ďulíková (1-ČR) – Fedelová (6-Něm.)

 

J100 SOBOTA (Polsko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Černovický (ČR) – Rytelewski (Pol.)
10:00 | Dujka (1-ČR) – Petušynskyj (15-Ukr.)
10:00 | Krejčí (6-ČR) – Bohr (10-Něm.)
10:00 | Komínek (13-ČR) – Geissinger (Něm.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Filipová (ČR) – Eieová (Nor.)
11:30 | Šmídová (13-ČR) – Balová (1-Tur.)
11:30 | Chladová (6-ČR) – Zimenová (9-SR)
11:30 | Vrajíková (3-ČR) – Frommenwilerová (14-Švýc.)
11:30 | Levinská (8-ČR) – Kotsevaová (12-USA)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Dujka/Maršík (3-ČR) – Tejerina/Ťutčenko (Pol./Ukr.)
13:00 | Kjellberg/Krejčí (2-Švéd./ČR) – Hasas/Joggerst (7-Něm.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | Filipová/Šmídová (5-ČR) – Kotsevaová/Velitsová (USA/Kan.)
14:30 | Mottlová/Nikolajevová (4-ČR/Ukr.) – Januszová/Nowaková (Pol.)
14:30 | Chladová/Levinská (2-ČR) – Cytrycká/Villaová (6-Pol./Švýc.)

 

J30 HRADEC KRÁLOVÉ (Česko), antuka

• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Jaroš (ČR)Brückner (4-ČR)
09:00 | M. Novák (3-ČR)Fencl (ČR)
10:30 | Luxa (1-ČR) – Korolenko (-)
10:30 | T. Tichý (7-ČR)Jos. Svoboda (2-ČR)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | B. Marešová (ČR)Pírková (ČR)
09:00 | Benáčková (6-ČR)Miškovská (ČR)
09:00 | Bidziliaová (ČR) – Suchovská (3-Austr.)
09:00 | Meszárošová (5-ČR)Hubáčková (ČR)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Hubáčková/T. Růžičková (3-ČR)Nantlová/Vávrová (ČR)
13:30 | Halfarová/Havlíková (4-ČR) – čekají na soupeřky
15:00 | Pírková/Šedivá (1-ČR) – čekají na soupeřky
15:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (2-ČR) – čekají na soupeřky

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:30 | A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR) – Sala/Vente (Švýc./Niz.)
10:30 | Ambrož/Motal (ČR) – Brunner/Wieser (Rak.)
12:00 | Fencl/Jan Svoboda (ČR)Janoušek/Psota (ČR)
12:00 | Jaroš/Jourdren (ČR)Drlík/Köhler (ČR)
13:30 | Korolenko/Žiška (4-/ČR) – Dufek/Rakouš (ČR)
13:30 | M. Novák/Vymazal (ČR)Brückner/T. Tichý (2-ČR)
13:30 | Perutka/Jos. Svoboda (3-ČR) – Messerli/Szymanski (Švýc.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | Dari Dušková/Diana Dušková (ČR)Gottvaldová/Tvrzská (ČR)
12:00 | Benáčková/Schovancová (ČR)Dudlová/B. Marešová (ČR)
12:00 | Novotná/Vokrojová (ČR)Klusáčková/Miškovská (ČR)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 LEMESOS (Kypr), antuka

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:00 | Dufková (4-ČR) – Titopoulosová (Kypr)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Dufková/Santosová (2-ČR/Chorv.) – Kuzněcovová/Reltonová (Ukr./Brit.)

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Horský (ČR) – Kasperski (1-Pol.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
08:00 | Kr. Přikrylová (1-ČR) – K. Zieliňská (Pol.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Grosická/Kr. Přikrylová (1-Pol./ČR) – Račiunaitéová/Safirová (Lit./Lot.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Dobry-den
27.05.2026 22:35
Katka 3:6 7:5 2:6
Vítek 6:4 6:7 7:5 2:6 6:4
Diabolique
27.05.2026 22:36
SpacialRecognition
27.05.2026 20:31
Že by Bassolka po Karolíně vyučila i Andrejevu?
Diabolique
27.05.2026 20:23
Uz nastoupili!!!
Kde je online prenos z Machace?
GaelM
27.05.2026 21:58
https://www.regatamachovojezero.cz/webkamery
Diabolique
27.05.2026 22:22
hanz
27.05.2026 20:16
Baptistíka dohnala karma za Krejču... už má taky sbaleno
chlebavevaju
27.05.2026 20:09
Já protestuji proti takovému nadpisu! Měl by znít královna Siniaková.
Ondřej.Jirásek
27.05.2026 20:14
Debl nehraje
com
27.05.2026 21:08
Když nastoupí do debla, je to Královna smile
V singlu je to jen sestra Siniakova smilesmile
