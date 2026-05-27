Bejlek: Byla jsem spokojená, můj tým ne. Se Šwiatekovou se dá úplně v pohodě hrát

DNES, 21:45
Sára Bejlek označila dnešní duel 2. kola Roland Garros s Polkou Igou Šwiatekovou na největším dvorci Philippea Chatriera za velký zážitek, čekala ale, že bude nervóznější. Ačkoli prohrála se světovou trojkou 2:6, 3:6 a její tým nebyl úplně spokojený, sama věřila, že neodevzdala špatný výkon. Novinářům řekla, že jí dnešní zkušenost dodala další motivaci.
Sára Bejlek skončila na French Open ve druhém kole (© REUTERS/Benoit Tessier)

"Na kurtu jsem byla celkem spokojená, jak hraju. Když jsem ale přišla z kurtu, tak můj tým úplně spokojený nebyl. Neměli jsme ještě čas to probrat. Mohla jsem hrát určitě lépe. A na to, jak tým nebyl spokojený, tak to bylo celkem fajn," řekla Bejlek.

Dvacetiletá tenistka, které patří ve světovém žebříčku 35. místo, ztratila duel za hodinu a 33 minut. Proti čtyřnásobné vítězce Roland Garros a šestinásobné grandslamové šampionce udržela jen jeden z osmi servisů. Celkem proti Šwiatekové uhrála pět gamů.

"Na kurtu jsem věděla, že dělám spoustu chyb a necítila jsem se tak dobře, jak bych si na takový zápas přála cítit. Přesto jsem zjistila, že se s ní dá úplně v pohodě hrát a není to taková mašina, jak jsem si myslela," uvedla Bejlek.

Reakce svého týmu během zápasu i po něm brala. "V mém týmu jsou emoce vždycky hodně znát. Jsem na to celkem zvyklá a spíš mi to pomáhá. Jinak by to nedělali. Emoce tam byly z obou stran a jsem za to spíš ráda než nerada," řekla vítězka letošního turnaje v Abú Zabí.

Vedle premiérového souboje se Šwiatekovou si užila i první start na největším pařížském dvorci. "Abych byla upřímná, tak bych čekala, že budu víc vystresovaná. Ten kurt je samozřejmě velký, ale mně se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že je všude hodně prostoru doběhnout. Oproti kurtu Johna Caina, na kterém jsem hrála v Austrálii, mi to nepřišel takový rozdíl," uvedla.

Statistiky utkání.Statistiky utkání. (@ Enetpulse)

Větší nervozitu paradoxně cítila před prvním duelem s Američankou Sloane Stephensovou než dnes. Přesto dobře věděla, že jde o velký mezník v její kariéře. "Uvědomila jsem si, že to je zápas, o kterém každé dítě sní, že bude hrát na 'centru' s aktuálně jedním z nejlepších hráčů na světě. Uvědomila jsem si, že kvůli tomu zápasu jsem ten tenis celý život hrála," podotkla Bejlek.

Dnešní porážku a zkušenost chce využít i jako motivaci do budoucna. "Ukázalo mi to, že musím makat dál a že je tam ještě pár skulinek. Určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat. Jsem za to strašně ráda, že jsem s ní mohla hrát," doplnila Bejlek.

Ondřej Jirásek, ČTK
tommr
27.05.2026 22:35
"Se Šwiatekovou se dá úplně v pohodě hrát ..."

Letos se se Swiatek utkaly Češky třikrát a pokaždé schytaly výprask ...
Celková bilance ČR vs Swiatek je 4:29 ...
Diabolique
27.05.2026 22:25
Musíš Sáro trochu zapracovat na výšce. Pro takhle malou tenistku to bude hrozně těžké. Zkus se na noc nechat natahovat na skřipci, to by pár centimetrů mohlo dát!
Mony
27.05.2026 22:40
Jo, možná někde v Muzeu z čarodejnických dob něco najde.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

